Zum Valentinstag: Mia Florentine Weiss, die Liebesbomberin

Von: Katja Kraft

Wandelt Hass in Liebe: Künstlerin Mia Florentine Weiss hat Miniatur-Ausgaben ihrer weltweit bekannten LOVE/HATE-Skulpturen aus Schokolade gefertigt. © Mia Florentine Weiss

Während des Corona-Lockdowns wollte Künstlerin Mia Florentine Weiss nicht pausieren. Deshalb hat sie ihre berühmten LOVE/HATE-Skulpturen aus Schokolade gegossen. Liebesbomber für die Welt.

Wieso eigentlich kostenlos? „Ich finde es völlig legitim, dass Künstler gerade die Nabelschnüre des Internets nutzen, um ihre Arbeit mit anderen zu teilen. Doch wir dürfen nicht aus dieser Krise herausgehen mit dem Gedanken, dass künstlerische Arbeit als etwas Selbstverständliches, das nichts kostet, wahrgenommen wird“, sagt Mia Florentine Weiss. „Es stellt doch auch kein Steuerberater, Architekt oder Maurer seine Dienste der Nation frei zur Verfügung; auch nicht in Krisenzeiten.“ Ein Interview per Video-Anruf im April 2020, Lockdown-Zeit. Mia Florentine Weiss, Berliner Künstlerin, in München bekannt durch ihre LOVE/HATE-Skulpturen, die erst am Münchner Siegestor standen, nun auf dem Platz vor dem Bayerischen Nationalmuseum, hält ihre Hand vor die Kamera ihres Computers. Versucht, nach ihrem Gegenüber am anderen Ende der Internetleitung zu greifen. „Schau, es ist einfach nicht dasselbe“, sagt sie und legt die Hand zurück auf den Tisch in ihrem Atelier.

„Menschen brauchen andere Menschen. Und Berührungen“, sagt Mia Florentine Weiss

Warum so viele Künstler in Corona-Lockdown-Zeiten kostenfrei im Internet singen, malen, vorlesen, ist die eine Frage, die sich die 40-Jährige stellt. Die andere: Was macht das eigentlich mit uns als Gesellschaft, wenn wir einander zunehmend einzig vor den Monitoren begegnen? Wenn aus einer Notsituation in Corona-Zeiten irgendwann ein Standard aus reiner Bequemlichkeit wird, die Leute, statt ins Theater zu gehen, die Vorstellung daheim streamen oder sich nicht leibhaftig treffen, sondern per Skype. „Das Elementare bei dieser Frage ist das Wort Berührung. Kunst und Kultur schaffen eine unmittelbare Berührung. Ein Bild, das dich aufwühlt, eine Performance, die dich schockiert, ein Konzert, das dich zu Tränen rührt. Diese Emotionalisierung durch Kunst ist etwas ganz Besonderes.“

Mia Florentine Weiss auf einer ihre zwei LOVE/HATE-Skulpturen vor dem Münchner Siegestor. © Marcus Schlaf

Ob das über den Bildschirm gänzlich hergestellt werden kann? „Ich glaube, dass wir es selbst mit noch mehr digitalen Tools nicht schaffen werden, diese Berührung zu konservieren. Natur und Berührung werden gerade extrem kostbar. Ich weiß nicht, wie wir diese beiden ersetzen könnten. Wir können sie nicht singen, wir können sie nicht malen, wir können sie nicht filmen.“

Auch Mia Florentine Weiss hört trotz Ausgangssperre nicht einfach auf zu arbeiten. „Ein Künstler kann nicht anders. Wenn der was machen will, macht der das“, betont Weiss. Sie will. Und möchte den erzwungenen Stillstand dazu nutzen, aus etwas Negativem Positives zu schaffen, aus Hass Liebe zu machen. Ihr Lebensthema. Ein Satz von Einstein kam ihr in den Sinn: „Vielleicht sind wir noch nicht bereit, eine Liebesbombe zu bauen, ein Artefakt, das all den Hass, der den Planeten plagt, zu zerstören vermag“, formulierte es der Nobelpreisträger. „Da hab ich mir gedacht: Heute ist ein guter Tag, eine Liebesbombe zu bauen“, erzählt Weiss und lächelt ein Lächeln, das selbst durch den Bildschirm überspringt.

Köstlich: Liebe aus Schokolade

Es gibt da nämlich etwas, was die Künstlerin schrecklich ärgert. Der Begriff „systemrelevant“ – und dass Kunst und Kultur der Ausgangssperrenpolitik zu urteilen nach nicht in diese Kategorie fallen. Doch was wäre, würde sie ihre Skulpturen aus Schokolade gießen? Dann fielen sie plötzlich unter die Kategorie Lebensmittel. „Eine Kunstschokolade wäre auf einmal systemrelevant!“ Sie riss also die Fenster auf, ließ die Sonne herein, drehte Musik an und goss „Love“ und „Hate“ aus Schokolade. Gerade männliche Politiker nutzen in Bezug auf das Virus gern Kriegsmetaphorik. „Soldaten haben im Krieg immer Schokolade bei sich. Auch das schien mir zu diesem Zeitgeist zu passen.“

Mia Florentine Weiss: „Kunst und Kultur sind Grundnahrungsmittel“

Was aus den zwei Prototypen, weiß und zartbitter, wird? Wieder lacht sie. „Klassisches Künstlerklischee: Ich habe keine Ahnung! Das Erste wäre, ich werde sie aufessen.“ Und danach vielleicht weitere formen, als Serie. Eins ist klar: Verschenken würde sie, die ohnehin ständig schenkt und anderen Freude bereitet, diese Kunstwerke nicht. Aus Prinzip. „Wir haben gerade eine riesengroße Chance. Dass wir genauso, wie wir endlich Pfleger, Supermarktkräfte, Erzieher und Co., die das öffentliche Leben am Laufen halten, wertschätzen lernen, auch den Wert der Kunst erkennen.“ Am Ende dieser Krise müsse ein Wertewandel stehen, der von der Gesellschaft gemeinschaftlich getragen werde – und der mehr auf Kunst und Kultur gebettet sei, als viele meinen. „Weil die Kultur eines der Grundnahrungsmittel ist. Wir essen sie nicht, wir atmen sie ein. Doch wenn wir davon zu wenig haben, sinkt der Bildungsstandard, wir verdummen – und das Leben ist nicht mehr lebenswert.“

„Künstler dürfen sich nicht unter Wert verkaufen!“

Deshalb, sagt Mia Florentine Weiss, sei es so wichtig, sich als Künstler jetzt nicht unter Wert zu verkaufen. „Alle hören Musik, lesen Bücher, sehen Filme, nehmen am popkulturellen Leben teil. Aber dass Kunst für Künstler Arbeit ist und die Lebensgrundlage, das klammern wir aus.“ Der Künstler sei existenziell für eine demokratische Gesellschaft. „Der Antikörper des Virus!“ – und wer stärkt ihn?