Michael Robillards neues Album „They called it Rhythm & Blues“: Der Großfürst des Blues

Von: Christoph Ulrich

Ein Meister an der Gitarre – und ein humorvoller sowie höflicher Mensch: Michael „Duke“ Robillard. © Pat Quinn

Michael „Duke“ Robillard legt sein neues Album „They called it Rhythm & Blues“ vor. Definitiv Grammy-verdächtig! Unser Gespräch mit ihm über Jazz, Blues und Swing, Vinyl-Liebe und Bob Dylan.

Ein gutes halbes Jahr hat es gedauert, bis Michael „Duke“ Robillards neues Album so erscheint, wie er es sich gewünscht hat: auf Vinyl. Wie es zu „They called it Rhythm & Blues“ kam, wieso es dieses Mal mit dem Grammy klappen könnte, warum die Schallplatte das überlegene Medium ist und wie er seine Zeit in Bob Dylans Band in Erinnerung hat – darüber sprach der Gitarrist, Komponist und Sänger mit unserer Zeitung am Telefon.

Mehr als 40 eigene Alben hat Michael Robillard veröffentlicht

Die Leitung nach Rhode Island knistert etwas, aber eines ist glasklar: Seinen Spitznamen „Duke“, also „Herzog“, trägt der 73-Jährige wie einen Titel. Man hat es mit einem höflichen, humorvollen, herzlichen Gesprächspartner zu tun. Dass aus dem Duke ein Grand Duke, also ein Großfürst, des Blues, Rhythm & Blues und Jazz werden würde, mag in seiner demütigen Herangehensweise an die Kunst begründet sein. Trotz zahlreicher Preise, zwei Grammy-Nominierungen und mehr als 40 eigenen Alben nennt er sich selbst bescheiden „Schüler“.

Sein Wissen, sein umfassender Blick auf die Musikgeschichte und sein Können machen ihn zum geschätzten musikalischen Partner. Sein Engagement bei Bob Dylan mag am meisten Schlagzeilen gemacht haben, in Wahrheit ist es ein Höhepunkt von vielen. Robillard veredelte etwa das Schaffen von Pinetop Perkins, John Hammond, Jimmy Witherspoon, Jerry Portnoy oder Eddie Clearwater und gründete eigene Ensembles wie Roomful of Blues sowie New Guitar Summit. Als Bandleader prägte er den Sound von Robert Gordon, in der Legendary Blues Band stand er Seite an Seite mit den ehemaligen Musikern von Muddy Waters – bis er Jimmy Vaughan bei den Fabulous Thunderbirds ersetzte.

Das Album feiert die Hochzeit von Blues und Swing

Anzunehmen, dass Robillard nicht lange fragen musste, als er Mitstreiter für sein aktuelles Werk suchte. „Das Album feiert die Phase der Musik, als der Blues sozusagen den Jazz beziehungsweise den Swing heiratete.“ So sei der Blues tanzbar geworden – und konnte zu Rock’n’Roll werden. Für seine Liebeserklärung an diese Ära rekrutierte er eine echte Allstar-Band mit John Hammond, Kim Wilson, Sue Foley, Sugar Ray Norcia, Michelle Willson, Chris Cote, Bruce Bears, Marty Ballou, Mark Teixeira, Doug James, Mike Flanigin, Mark Earley, Doug Woolverton und Matt McCabe. Gemeinsam spielten sie Klassiker und zwei Eigenkompositionen ein, die so packend und zeitlos ausfallen, dass Grammy-Verdacht aufkommt. Nein, er wisse auch nicht, sagt er verschmitzt, warum die Recording Academy um eine Verleihung herumkommen sollte. Ganz Gentleman, amüsiert er sich über die Frage. Aber nicht nur. „Die Auszeichnung sollte für absolute Güte stehen“, sagt er ernsthaft. „Sollten sich die Leute einig sein, dass das Album Grammy-würdig ist, wäre das sehr schön.“

Michael „Duke“ Robbilard setzt auf Vinyl

Dass „They called it Rhythm & Blues“ auch auf Vinyl erscheint, freut ihn sehr. Und obwohl er mit dem Ergebnis glücklich ist, findet er einen Haken: Die Spielzeit kratzt am Fassungsvermögen einer CD, ist also für eine Schallplatte viel zu lang. „Das Label hat einem Doppelalbum nicht zugestimmt“, bedauert er. Ein Kunstgriff musste her: Die Stücke wurden nach einem kürzeren Spannungsbogen neu sortiert; die übrigen liegen als Gratis-Downloads bei.

Robillard freut sich über das Vinyl-Revival. „Ich mag den Gedanken des Streamings nicht, ich mag die Idee von nicht-physischer Musik nicht.“ Vinyl gebe der Kunst mehr Raum und damit letztlich Wert. „Die Idee, dass Musik in der Luft herumschwirrt und nichts kostet, hat sicherlich den Musikern nichts Gutes gebracht.“ Vinyl hingegen habe viele Vorteile: Beide Seiten hätten jeweils Platz für circa 20 Minuten – ein gutes Format, um sich darauf zu konzentrieren. „Dann musst du die Scheibe umdrehen, das Gehörte kann etwas sacken und dann geht’s weiter.“

Auch mit Bob Dylan hat Robbilard gearbeitet - und bald gekündigt

Sacken lassen musste er seinerzeit auch sein Engagement bei Dylan. Natürlich müsse man danach fragen, sagt er und lacht. „Ich muss zunächst erwähnen, dass ich ein Album mit ihm aufgenommen habe, lange bevor ich zu seiner Band gehört habe.“ Er habe auf „Time out of Mind“ gespielt, das 1997 erschien. „Allerdings hört man nicht viel von mir“, weil der Produzent (Daniel Lanois; Anm. d. Red.) nicht wollte, dass die Persönlichkeit der Begleitmusiker hervortrat. „Offensichtlich wollte Dylan aber genau das, sie haben die ganze Zeit gestritten.“ Dass sein Engagement in der Live-Band des späteren Literaturnobelpreisträgers abrupt geendet habe, habe jedoch andere Gründe. „Anfänglich mochte er alles, was ich tat – und ich habe mein Spiel nicht verändert.“ Irgendwann habe Dylan das dann nicht mehr gefallen. „Ich denke, er mag die konstante Veränderung“, fasst er zusammen. Das habe ihn so irritiert, dass er gekündigt habe. „Ich bin aber froh, dass ich die Erfahrung gemacht habe und habe viel gelernt dabei.“ Auch wenn er sich nicht sicher sei, was genau.

Duke Robillard: „They called it Rhythm & Blues“ (Stony Plain).