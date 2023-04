Baritenor Michael Spyres: „Ich bin keine Ausnahme“

Von: Markus Thiel

Ich bin viele: Michael Spyres bewegt sich im Tenorfach ebenso versiert wie in der Baritonlage. Im Juli ist er als Jupiter in einer Neuproduktion von Händels „Semele“ an der Bayerischen Staatsoper zu erleben. © andi bottrell

Er ist der zurzeit vielseitigste, polyglotteste und stilistisch reflektierteste Tenor – wobei die Bezeichnung bei Michael Spyres nicht passt. Als Baritenor verfügt der US-Amerikaner über eine kernige Mittellage und Tiefe, schwingt sich aber locker in die Stratosphäre auf. Nach der CD „Baritenor“ legt der 44-Jährige das Album „Contra-Tenor“ mit Arien aus dem 17. und 18. Jahrhundert vor (Kritik am Ende des Gesprächs).

Erst die CD „Baritenor“, jetzt „Contra-Tenor“: Beim Kino würde man vom Sequel sprechen.

Das stimmt. Beide CDs wurden fast unmittelbar hintereinander eingespielt. Wieder geht es um tiefer gelagerte Männerstimmen, die über ein sehr gutes hohes Register verfügen. Ich hatte schon immer vor, eine Baritenor-CD zu machen, dachte mir aber, dass man dazu grundsätzliche Informationen liefern muss. Viele sind ja noch immer verwirrt darüber, dass dies ein eigenes Gesangsfach ist – obwohl es Baritenor-Partien vom Barock bis zur Romantik gibt.

Häufig werden barocke Tenorrollen mit einer sehr lyrischen, schmalen Stimme gesungen. Bei Ihnen ist das anders. Muss man diesen Partien wieder Gewicht, Gehalt und Farben zurückgeben? Wenn man Barockmalerei betrachtet, ist das ja auch keine vegetarische Kunst.

Es gibt da viele Missverständnisse. Wenn man liest, was damals über Sänger geschrieben wurde, über ihr Timbre und ihren Stil, dann deutet das nicht unbedingt auf schmale Stimmen hin. Die Baritenöre haben natürlich studiert bei den berühmtesten Solisten ihrer Zeit, also bei den Kastraten. Die pflegten einen leichten, agilen Gesang. Aber trotzdem wollte das Publikum damals das ganze, volle Vokalinstrument hören – und nicht nur einen klanglichen Ausschnitt. Man muss auch bedenken, dass oft zu einem üppig instrumentierten Orchester gesungen wurde. Außerdem gab es Freiluftaufführungen. Eine Mini-Stimme hätte sich bei alledem nie durchsetzen können. Es geht nicht darum, dieses Repertoire wie Wagner oder Puccini zu singen. Aber Barockstimmen hatten tatsächlich mehr Substanz, als mancher heute glaubt.

Kennen Sie, der sich erst allmählich in dieses besondere Fach hineinentwickelt hat, Ihr Instrument mittlerweile selbst genau?

Das schon. Aber es entwickelt sich weiter. In den vergangenen zwei Jahren hat sich einiges getan. Ich bin jetzt 44. Ab dem 40. Lebensjahr etwa verändert sich ganz allgemein etwas im Körper, vor allem im Zusammenspiel der Muskeln. Meine Stimme ist dunkler geworden. Wenn ich also jetzt Barock- oder Belcanto-Partien singe, sage ich mir immer (spricht mit heller Stimme weiter): „Denk‘ wie ein Tenor, denke alles hoch!“ Wer meine normale Sprechstimme hört, glaubt sowieso, ich sei Bariton oder Bass. Meine Kollegen aus tieferen Stimmfächern fragen mich immer: „Du singst wirklich dieses hohe Zeug?“ Und ich: „Ja klar, aber es braucht viel Übung.“

Sie sagen immer, dass Sie zu Beginn der Karriere um die höheren Töne kämpfen mussten.

Ich habe von Natur aus eine tiefe Stimme. Es hat ungefähr zehn Jahre gedauert, bis ich ganz im Tenor-Bereich angekommen war. Die erste Arie, die ich jemals gelernt hatte, war Leporellos „Register-Arie“ aus Mozarts „Don Giovanni“ (singt in Original-Lage: „Madamina il catalogo è questo…“). Ich hatte mit 19, 20 einige Bariton-Rollen im Repertoire. Danach ging es immer weiter nach oben – auch wenn meine Technik zunächst nichts mit der eines modernen Tenors zu tun hatte. Für mich existierte anfangs die Lage über dem zweigestrichenen G nicht, die konnte ich nur mit Falsett erreichen. Wie man das mit Bruststimme singen sollte, war mir schleierhaft. Noch in meinen Zwanzigerjahren war dieser Bereich nicht stabil genug.

Was passiert mit Ihnen jetzt, wenn Sie extrem hohe Töne singen? Ist das eine Art Erfüllung? Eine Explosion, Befriedigung? Oder gibt es auch Angst?

Angst spielt eine gewisse Rolle. Wenn es technisch okay ist, wenn die richtigen Resonanzräume beteiligt sind, dann ist es auch wunderbar. Weil eben die Resonanz im ganzen Körper spürbar ist. Allerdings hat das, gerade in hoher Tenorlage, nicht unbedingt mit dem etwas zu tun, was draußen ankommt. Manchmal, wenn ich total zufrieden bin, sagt meine Frau: „Ja, ganz okay. Aber es hat mich nicht ganz erreicht.“ Es scheint also besser zu sein, nicht nur auf sein inneres Fühlen zu vertrauen – weil der Ton dann, wie soll ich sagen, zu sehr bei mir bleibt.

Wenn man Sie beim Singen beobachtet, fällt auf, wie entspannt Ihr Gesicht ist. Machen die Kollegen, die dauernd Grimassen schneiden, etwas falsch?

Nein, nein! Im Grunde stand ich schon auf der Bühne, bevor ich sprechen konnte. Deshalb ist mir immer sehr klar, was ich auf der Bühne tue, ob ich mein Gesicht verzerre oder nicht. Bei allem ist mir bewusst, dass jemand zuschaut. Es ist wohl wie in einer Dauer-Show…

Vielleicht sind Sie ja prinzipiell ein entspannter Mensch.

Meistens. Das ist ja das Komische: Auf der Bühne bin ich sehr relaxed. Dort bin ich quasi aufgewachsen, dort habe ich genug Erfahrungen gesammelt.

Eigentlich könnten Sie sich ein lockeres Leben machen mit ein paar Belcanto-Partien, etwas Barock, etwas Mozart. Warum muss es immer dieses besondere Repertoire sein, für das man auch Musikwissenschaftler sein muss?

Weil ich es extrem faszinierend finde. Vor allem in den vergangenen zehn Jahren stellte ich fest, dass es einen großen Kommunikationsmangel gibt zwischen der künstlerischen und der wissenschaftlichen Welt. Alles ist in diesem fest gefügten System von Stimmfächern organisiert. Dabei wird kein Wert darauf gelegt, was mit einer einzelnen Stimme möglich ist und dass sie vielleicht nicht in dieses System passt. Nachdem ich mein Album „Baritenor“ veröffentlicht hatte, bekam ich viel Zuspruch von Menschen, die sagten: „Mir ging es wie dir. Ich hatte jahrelang einen Lehrer, der mich zum Bariton erzogen hat, dabei bin ich eher ein Tenor.“ Umgekehrtes bekam ich auch zu hören. Dieses Fachsystem verhindert einfach Flexibilität – und sorgt oft für eine falsche Stimmausbildung und -entwicklung. Daher glaube ich nicht, dass ich etwas Besonderes bin oder eine Ausnahme.

Rein karrieretechnisch gesehen: Wie riskant war es zu sagen, dass Sie in kein Raster passen?

Sehr. Ich hatte zum Beispiel ein Vorsingen in Italien, trug dort italienische Arien vor und bekam zu hören: „Sehr schön, aber sie haben keine italienische Stimme.“ Ähnliches in Deutschland: „Sehr interessant, sie können gern Mozart singen – aber für Rossini ist die Stimme zu groß.“ Überall, wo ich hinkam, war da eine andere Meinung. Deshalb entschied ich irgendwann: Ich suche mir die Partien aus, die meiner Meinung nach zu meiner Stimme passen. Also habe ich mir lauter obskure Sachen vorgenommen, bei denen man mich mit keinem anderen vergleichen konnte.

Sie kämpfen schon lange gegen das Fach-System. Warum gibt es eigentlich nicht mehr Allrounder wie Nicolai Gedda, Alfredo Kraus oder Piotr Beczala? Wer oder was ist schuld daran? Das Ausbildungssystem? Die Agenturen und Intendanten? Ist es eine Sache des Talents? Oder sind die Künstler selbst schuld, weil es sich leichter in Standardfächern einrichten lässt?

Ersteres und Letzteres. Unser Ausbildungssystem verhindert es, dass sich Stimmen zwischen den Fächern entwickeln können. Ich habe eines nie verstanden: Es ist allgemeine Übereinkunft, dass es Bässe, Bassbaritone und Baritone gibt. Außerdem gibt es Mezzosoprane und Contraltos. Warum wird nicht Ähnliches bei Tenören akzeptiert? Und seltsam ist, dass Musikwissenschaftlern und anderen Beobachtern der Opernentwicklung diese Vielfalt vollkommen klar ist. Aber wenn es um die Realität geht, um die Besetzung der Partien… Und das hat eben großen Einfluss darauf, wie sich der einzelne Künstler auf diesem Fach-Markt bewegt.

Mal Hand aufs Herz: Sind tiefere Tenor-Rollen und daher dunklere Charaktere wie Cato oder Bajazet nicht interessanter als Langweiler wie Tamino oder Ottavio?

Sie können langweilig sein. Sie sind vielleicht keine Supermänner wie Giovanni. Aber sie machen eine Entwicklung durch und haben eine sehr wichtige Funktion in der „Zauberflöte“ oder in „Don Giovanni“. Und das muss eben herausgearbeitet werden, vom Sänger und vom Regisseur.

Wie hieß eigentlich der weiße Pudel, den Sie als Ottavio im jüngsten Salzburger „Don Giovanni“ dauernd an der Leine halten mussten?

Oh Gott, das war eine meiner frustrierendsten und zugleich lustigsten Erfahrungen. Man machte mir das Kompliment, dass meine Stimme so wunderbar sei. Sie habe diese Träne im Klang, dieses Flehen. Dabei war es so: Jedes Mal, wenn ich sang, winselte der Hund leise mit… Man hat mich mit ihm verwechselt!

Es heißt, dass Sie auch ein wenig Österreichisch sprechen…

(Auf Deutsch:) Na ja, das Wienerische hört man a bissl. (Wieder auf Englisch.) Ich habe drei Jahre lang in Wien studiert. Was mir sprachlich aber vor allem geholfen hat: Ich habe im Arnold-Schönberg-Chor gesungen. Und dort fünf, sechs Male unter Nikolaus Harnoncourt. Das hat mich erst so richtig dazu gebracht, ins Mozart-Repertoire zu gehen. Ich habe auch unter Claudio Abbado ein Mozart-Requiem im Chor gesungen – mit dem jungen Jonas Kaufmann als Solisten. Und alle haben wir uns damals gefragt: „Wow, was ist das für eine tolle Stimme?“ Während der Zeit im Schönberg-Chor durfte ich also den besten Sängern zuhören – auch das hat mir sehr geholfen. Außerdem braucht man eine gute Technik, wenn man als Chorist fünf, sechs Stunden pro Tag singt, und das bei einer Repertoire-Breite von Monteverdi bis Berg.

Im Juli sind Sie als Giove in Händels „Semele“ an der Bayerischen Staatsoper zu erleben. Das erste Mal in München seit „Hoffmanns Erzählungen“ vor einigen Jahren. Warum sind Sie so selten hier?

Händels „Semele“ ist ein Sonderfall, weil es sich um Barock handelt. Aber allgemein liegt so etwas daran, dass man an große Häuser wie München nur für ein bestimmtes Tenor-Repertoire geholt wird. Ich war dafür lange nicht bereit. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass viele in der Opernwelt noch nicht bereit für meine Stimme waren und dafür, mich auch mit den großen klassischen Rollen zu besetzen. Ich liebe dieses Publikum hier, lauter Experten. Das gibt es eigentlich nur noch in Wien.

Das Gespräch führte Markus Thiel.

CD-Kritik zu „Contra-Tenor“ (Warner):

Sie sind oft die reifen, gebrochenen Helden – Cato, Tamerlano, Achill oder Bajazet. Und begründeten im Barock ein Gesangsfach, das des baritonalen Tenors mit großer Höhe. Michael Spyres gibt diesen vielschichtigen Figuren auf „Contra-Tenor“ eine Stimme, und die ist konkurrenzlos. Alles steht ihm, angefacht vom Ensemble il pomo d’oro unter Francesco Corti, zur Verfügung: der cremige Zärtelton, die Treffsicherheit in extrem gespreizten Intervallen, die reiche Mittellage, von der aus Raketen in die Stratosphäre und Abstürze in Ton-Abgründe möglich sind. Verblüffend ist dabei die Lockerheit. Man höre nur die Arie aus „Siroe“ von Latilla: In jeder Lage spricht die Stimme ohne Verspannungen an, und das bei einem Tonumfang von drei Oktaven. Verzierungen sind bei Spyres, exemplarisch in Porporas „Germanico“, keine Produkte aus der Hackschnitzel-Anlage, sondern musterhaft auf dem Atem entwickelt. In hauchfeinen Mezzavoce-Momente gerät er nie ins Künsteln, und Glucks Orpheus-Klage hat nur Nicolai Gedda besser gesungen. th