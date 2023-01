Interview mit Michael Volle: „Ich war immer Bauchmensch“

Von: Markus Thiel

Teilen

„Eine Art Freiheit. Nur im Moment schaffen“ - so erlebt sich Michael Volle gerade selbst, wenn er Wotan oder Sachs singt. © Gisela Schenker

Wer ihn zurzeit auf den Bühnen der großen Opernhäuser erlebt, der erfährt: Michael Volle befindet sich auf dem Zenit seiner Karriere. Der 63-Jährige bildete kürzlich so etwas wie das Zentrum des Berliner „Ring des Nibelungen“. Jetzt ist er als Wotan auch in München zu erleben – in zwei konzertanten Aufführungen von Wagners „Siegfried“ beim BR-Symphonieorchester unter Simon Rattle.

Malt man sich als junger lyrischer Bariton aus, dass man einst Wotan und Sachs singen wird?

Für einen pietistisch aufgewachsenen Pfarrerssohn war schon Mozart weit weg. Selbst während des Studiums verschwendete ich keinen Gedanken an Wagner, da ging’s eher um Lortzing.

Nicht mal ein Wotan- Monolog in der Dusche?

Um Gottes willen. Mir brach damals schon die Kehle bei einem Schubert-Lied. Das kam wirklich erst peu à peu. Meine erste Wagner-Rolle war in Mannheim der Heerrufer im „Lohengrin“, dann kam der Wolfram im „Tannhäuser“. Selbst als 2004 der Beckmesser in den Zürcher „Meistersingern“ dran war, glaubte ich noch nicht an den Sachs. Es gibt doch das Buch „Der wissende Sänger“ der Pädagogin Franziska Martienssen-Lohmann. Ich hatte das gekauft und gelesen – aber ein wissender Sänger war ich nie. Ich war immer, so wie im Leben, eher ein Bauchmensch. Also habe ich mir auch das schwere Fach allmählich und instinktiv erobert. Außerdem hatte ich immer Riesenglück. Ich musste mich nie zu früh an etwas Neues, Größeres wagen. Alles kam genau zum richtigen Zeitpunkt.

Ihr Berliner Wotan war auch deshalb so bemerkenswert, weil man einen Bariton beim singenden Denken verfolgen konnte. Ist wirklich alles Instinkt? Oder doch ein genaues Zurechtlegen?

Es war ja nicht mein erster „Ring“. Im Laufe der Jahre stellt sich ein Automatismus ein, wie man sich mit Rollen auseinandersetzt. Vielleicht habe ich eine dramatische, schauspielerische Ader, sodass mir das Schlüpfen in die Charaktere leichtfällt. Und das muss man eben mit der Regie verknüpfen, so kompliziert sie auch sein mag. Erst, wenn ich wirklich komplett in der Rolle drin bin, dann bin ich gut, so glaube ich. Meinen ersten Wotan habe ich 2011 in Sevilla gesungen, in der „Walküre“. Eine Produktion, die sehr auf Äußerliches setzte. Dagegen war mein jüngster Sachs in Wien mit Regisseur Keith Warner eine unfassbar schöne Erfahrung. Ich konnte völlig neue Aspekte ausprobieren, die sicher in meinen nächsten Sachs in Florenz einfließen werden.

Auch weil sich immer mehr stimmliche Selbstverständlichkeit einstellt?

Es ist vielleicht das Schönste gerade, dass ich mit zunehmender Erfahrung immer besser mit der Bewältigung des musikalischen Stoffes zurechtkomme. Ich muss zum Beispiel beim Sachs gar nicht mehr groß nachdenken. Ich weiß, an welchen Stellen ich sparen sollte. Dann habe ich am Schluss noch Kraft und kann quasi machen, was ich will. Das hört sich großmäulig an. Aber es soll nur das Glücksgefühl beschreiben, mit der Stimme umgehen und sich emotional in die Situation fallen lassen zu können. Das gelingt mir mit dem Wotan jetzt auch viel besser. Es ist eine Art Freiheit. Nur im Moment schaffen. Und: Das Lernen und Wachsen hört nie auf. Auch ein schönes Gefühl.

Aber es gibt doch immer Träume. Einmal nach Neuseeland reisen, dann war man dort, und alles ist ausgeträumt. Wie ist das mit Sachs und Wotan?

Es muss ja nicht immer weitergehen zu neuen Partien, man kann an den aktuellen weiter feilen. Ich singe gerade wieder Schuberts „Winterreise“. Diese Konzerte sind keine Selbstläufer. Da entdecke ich ständig Neues.

Wenn die Freiheit in der Rollengestaltung zunimmt: Wird man auch innerlich ruhiger?

Die vergangenen drei schwierigen Jahre haben extrem dazu beigetragen, dass sich Sichtweisen verschoben haben. Singen bedeutet mir und meiner Frau (der Sopranistin Gabriela Scherer, die Red.) sehr viel. Aber aufgrund dieser Corona-Verwerfungen wurden andere Werte wie Familie und Beziehung wichtiger. Ich nehme das Singen nicht mehr als selbstverständlich. Gerade vor dem Hintergrund, wie mit Selbstständigen umgegangen wurde. Wie sie im Falle von Corona-Absagen von manchen hochsubventionierten Häusern behandelt wurden – dazu gäbe es noch viel zu sagen. Aus allen diesen Gründen genieße ich jede Sekunde Singen gerade umso mehr.

Der Terminkalender ist voller denn je. Wollten Sie nach der Pandemie etwas aufholen?

Nein. Ich gehörte zu den Privilegierten, die in der Pandemie immer wieder mal singen durften. Ich erinnere mich allerdings gut daran, wie genau vor drei Jahren die Mailänder „Salome“ vor der Premiere abgesagt werden musste. Dieses Ausbremsen auf null ging mir auch körperlich an die Substanz. Abgesehen davon: Die Ungereimtheiten nicht nur in unserem Beruf und die seltsamen Auswüchse des Musiksystems rückten durch die Pandemie-Zeit mehr ins Bewusstsein.

Als die wären?

Wie allein mit Andersdenkenden umgegangen wurde. Ich habe mich nicht so extrem positioniert wie andere. Aber hier wurden Menschen verunglimpft, teilweise als Nazis, einfach weil sie eine Gegenmeinung hatten. Und das setzt sich nun bei anderen Themen fort. Das finde ich in jeglicher Hinsicht brandgefährlich. Es geht gar nicht ums Rechthaben. Keiner ist Buddha, Martin Luther King und Gandhi in einem. Es geht einfach darum, wie Menschen miteinander umgehen. Alles wahnsinnig kompliziert. Man kann sowieso immer nur versuchen, bei sich selbst anzufangen.

Konnten Sie auch nach den drei Jahren endlich wieder singend Dampf ablassen? Man weiß ja nicht, wie der Lockdown-Alltag eines Michael Volle aussah…

(Lacht.) Natürlich musste ich das lernen. Ich kann zum Beispiel mit meiner Frau von morgens bis abends Filme und Serien anschauen. Außerdem haben wir uns einen Corona-Hund angeschafft. Fantastisch. Wir hatten schon eine Katze, Kaninchen… Letztere bekamen siebenfachen Nachwuchs. Sehr spannend zu erleben – und kontemplativ. Wir haben glücklicherweise einen Garten. Und manchmal saßen wir nur da und haben einfach gekuckt. Wir haben dann alle Kaninchen einer neuen Heimat übergeben. Nicht dem ewigen Nirwana, sondern wirklich lebendig. Und wenn man aus dieser Besinnung auf sich selbst und auf Ruhe etwas mitnehmen könnte, wäre das schon gut für die Menschen.

Das Gespräch führte Markus Thiel.

Konzertante „Siegfried“-Aufführungen

am 3. und 5. Februar in der Münchner Isarphilharmonie, vor dem zweiten Konzert ist Michael Volle Gast von Markus Thiel bei der Konzerteinführung (ab 15.45. Uhr);

weitere „Siegfried“-Aufführungen am 8.2. in der Hamburger Elbphilharmonie und am 11.2. in der Philharmonie Luxemburg.