Mission erfüllt: Placebo mit „emotionaler Kommunikation durch Songs“ in der Olympiahalle

Von: Armin Rösl

Brian Molko, Placebo-Sänger mit unverwechselbarer Stimme. © Pixsell/Imago

Der Start war etwas ungewöhnlich, Placebo aber erfüllte beim Konzert in der Olympiahalle das, was die Band kurz zuvor angekündigt hatte: „Emotionale Kommunikation durch Songs“. Unsere Konzertkritik:

München - Die Mission von Placebo ist ab Minute 20 vor Beginn des Konzerts am Mittwochabend in der vollen Olympiahalle auf Videoleinwänden über der Bühne zu lesen: „Wir bitten Euch höflich darum, während des Konzerts NICHT mit Euren Handys zu filmen, denn das macht die Vorstellung für Placebo schwierig und unentspannt. Dadurch werden sowohl die Verbindung zu Euch, als auch die emotionale Kommunikation durch die Songs erschwert.“ Und weiter: „Seid bitte einfach nur im Hier und Jetzt und genießt den Moment, denn dieser wird so nicht wieder zurückkommen. Unsere Absicht ist es, Verständigung und die gewissen Erhabenheit des Momentes herüberzubringen. Bitte helft uns bei dieser Mission. Mit Hochachtung und Liebe. Peace...Namaste...Friede.“ Das Gleiche dann noch als Lautsprecherdurchsage wie am S-Bahnhof. Auf Deutsch und Englisch.

Wohlan: In den gut 90 Minuten werden nur ganz vereinzelt Handys in die Höhe gereckt – und die Bösewichte sogleich von Security-Kräften ermahnt oder, aus der Ferne, mit Taschenlampen-Blinkerlicht so lange genervt, bis sie das Handy runternehmen.

Tatsächlich findet Kommunikation zwischen Placebo (bestehend aus den beiden Gründungsmitgliedern Brian Molko und Stefan Olsdal im vorderen Teil der Bühne, die Live-Band ackert im Maschinenraum meist verdeckt hinter den Leinwänden) nur über die Musik und Molkos unverwechselbaren, bis in die Haarspitzen und Seele dringenden nasalen Gesang statt. Ohne Atempausen geschweige denn Ansprachen oder Worte ans Publikum machen Placebo das, was sie angekündigt haben: Kommunikation durch die Songs. Zunächst vom neuen Album „Never Let Me Go“, dann Klassiker wie „Slave to the Wage“ und „For What It’s Worth“ sowie als Zugaben Coverversionen von „Shout“ (Tears for Fears) und „Running Up That Hill“ (Kate Bush).

Insbesondere während längerer Instrumentalpassagen der Songs aus den Anfangszeiten der Band, Ende der 1990er-/Anfang der 2000er-Jahre, scheint es, als verschmelzen Placebo und das Publikum – viele haben ihre Augen geschlossen, geben sich der Musik vollends hin. Keine Handys in der Luft. Dafür erlebt man Dinge, die man bei Alternative-Rock-Konzerten lange nicht mehr gesehen hat: Feuerzeuge, die in die Höhe gereckt werden und deren Flammen leuchten, ein BH, der aus der Menge Richtung Bühne fliegt. Intensität im Hier und Jetzt ohne digitale Ablenkung. Mission erfüllt. Namaste.