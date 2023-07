Darum lieben Frauen den Monaco Franze

Von: Stefanie Thyssen

Hat ein Herz für Helmut Fischer und „seinen“ Monaco Franze: Moderatorin Caro Matzko. © Björn Pfeffermann

Die Frauen lagen ihm zu Füßen, die Männer wollten sein wie er: Monaco Franze, Titelfigur der gleichnamigen Serie von Helmut Dietl, genial gespielt von Helmut Fischer. Anlässlich des 40. Geburtstags der bayerischen Kult-Produktion hat sich Moderatorin Caro Matzko ebenso wie unsere Zeitung auf Spurensuche begeben. Ihr zauberhafter Film „Und ewig lockt der Stenz“ läuft am Dienstag, 25. Juli, um 20.15 Uhr im BR Fernsehen und ist in der ARD-Mediathek abrufbar. Wir sprachen mit der 43-Jährigen über die Faszination Monaco Franze.

Was war Ihre erste Begegnung mit „Monaco Franze“?

Caro Matzko: Ich war vier, als die Serie rauskam, noch zu klein für die Dietl-Werke also, aber ich bin mit dem Bayerischen Fernsehen aufgewachsen, und die Figur Monaco Franze und das München-Märchen drum herum, das war irgendwie immer da. Wie so ein behagliches weißes Grundrauschen. (Lacht.) Ich habe auch „Rossini“ damals im Kino angeschaut und war Fan von Dietl-Filmen, ohne zu wissen, dass es Dietl-Filme waren. Das hat mich damals noch nicht interessiert. Aber dieses zauberhafte München, das er zeigt in Filmen und Serien, das hat mich fasziniert. Die Stadt hat geleuchtet.

Christian Ude sagt in Ihrem Film sinngemäß: In den Achtzigern, da haben die Münchner ihre Stadt geliebt, sie waren verliebt in die Zeit. Das stimmt, oder?

Matzko: Ja, das konnte ich auch gut nachvollziehen. Allein dieses wundervolle Münchnerisch, das der Helmut Fischer gesprochen hat. Heute geht es meistens nur noch um den Wirtschaftsstandort München. Da bleiben das Herz und die Gemütlichkeit auf der Strecke.

Sie gehen der Frage nach, was die Faszination der Serie bis heute ausmacht, und haben mit vielen Menschen gesprochen, etwa mit Michaela May und Uschi Glas. Haben Sie einen gemeinsamen „Monaco-Franze-Nenner“ ausmachen können?

Matzko: Was die Serie – und da waren sich alle einig – vor allem ausgezeichnet hat, waren die fantastischen Drehbücher, geschrieben von fantastischen Autoren, die – und da sind wir wieder beim Wirtschaftsstandort – noch Zeit hatten für die Recherche. Wer solche Dialoge und Figuren erfindet, muss sehr genau beobachtet haben, und das dauert. Dafür muss man lange im Café sitzen oder im Restaurant oder in der Bar. Zeit für Menschen haben. Die haben Helmut Dietl und Patrick Süskind sich genommen und dann ihre Figuren mit großer Liebe und großer Präzision gezeichnet. Mit all ihren Schwächen übrigens auch.

Gutes Stichwort. Der Monaco ist ein notorischer Fremdgänger und Lügner. Man liebt ihn trotzdem.

Matzko: Ja, weil er so charmant dabei ist. Ein Schlawiner, aber nie bösartig.

Und die Frauen kommen nicht als Opfer rüber.

Matzko: Genau, das ist ein Punkt. Jede Frauenfigur bei Dietl hat genauso ihr eigenes Psychogramm und ihre Eigeninteressen wie die Männer. Der Monaco hat ja auch nicht dieses plumpe Row-Zero-Rammstein-eske nach dem Motto: Erst trinken wir mal was ganz was Feines, und dann hisse ich die Penis-Flagge. Viel zu banal. Bei „Monaco Franze“ geht es um was ganz anderes: um die Jagd, um den Pas de deux, ums Schauen und ums Gesehenwerden. Und das wollen wir doch alle.

Gleichwohl würde so eine Serie heute wohl nicht mehr gedreht. Darum geht es Ihnen auch.

Matzko: Ja, das stimmt. Und ich finde es eigentlich bedauerlich. Natürlich kann man alles als Verherrlichung des Machotums lesen. Aber das greift zu kurz. Es gibt auch heute noch diese Monacos in der MidlifeCrisis. Aber es gibt auch tausendundeinen anderen Männertyp. Ich bin bei allem Feminismus kein Fan von Ideologisierungen und Absolutismus. Niemand ist nur gut oder nur böse. Der Graben von links wie rechts, falls es das noch gibt, beziehungsweise zwischen dem, was man angeblich darf und was nicht, ist inzwischen so tief und die Fronten so verhärtet, dass heute wahrscheinlich keiner mehr Lust hätte, so ein Drehbuch zu schreiben, weil sofort die moralische Klatsche käme. Ich finde diese Entwicklung bedenklich. Wir müssen bei aller Überforderung aushalten, dass es viele Grauzonen gibt.

Spannend wäre zu wissen, was eine heute 20-Jährige zu der Serie sagt, wenn sie sie zum ersten Mal sieht. Haben Sie eine Idee?

Matzko: Die würde vielleicht fragen: Was will dieser schmutzige alte Mann im Trenchcoat da? (Lacht.) Aber vielleicht – und da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher – würde sie auch den Witz und den Charme sehen und am Ende sogar Lust bekommen, mit Schulterpolstern und Fascinator einen opulenten Faschingsball zu besuchen und auf das Leben anzustoßen. Lang lebe Monaco!

Der Hahn im (Picknick-)Korb: Helmut Fischer als Monaco Franze mit einigen seiner vielen Bewunderinnen. © pa