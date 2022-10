Mords-Gaudi mit Ferres und Fierek

Von: Stefanie Thyssen

Gute Stimmung am Set des neuen Münchner „Tatorts“: Bis Ende des Monats wird unter der Regie von Rudi Gaul (li.) gedreht. Mit dabei sind: (v. li.) Ferdinand Hofer, Udo Wachtveitl, Veronica Ferres, Miro Nemec und Wolfgang Fierek. Ausgestrahlt wird die Folge „Königinnen“ 2023. © BR/Luis Zeno Kuhn

Zwei Mal schon hat Veronica Ferres in einem „Tatort“ mit den BR-Kommissaren Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec mitgespielt. 1993 und 1994. Jetzt ist es wieder so weit: Nach Informationen unserer Zeitung spielt sie im neuen Fall aus München eine der Hauptrollen. „Ich freue mich sehr“, sagt die Schauspielerin.

Fast 30 Jahre liegt es zurück, dass Veronica Ferres ihren ersten Auftritt in einem „Tatort“ mit dem Ermittler-Duo Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec hatte. Damals, im Jahr 1993 (also noch vor ihrem Durchbruch als „Superweib“ in dem gleichnamigen Kinofilm), spielte sie eine der Episoden-Hauptrollen in der Folge „Alles Palermo“: die Prostituierte Maria Zell. Ein Jahr drauf wurde sie für „… und die Musi spielt dazu“ erneut besetzt. Nach Informationen unserer Zeitung steht Ferres in diesen Tagen wieder mit den beiden BR-Kommissaren vor der Kamera, für deren neuen Fall mit dem Titel „Königinnen“ - und freut sich riesig. „Aller guten Dinge sind drei!“, sagt die 57-Jährige. „Das Wiedersehen am ,Tatort‘-Set war so vertraut und persönlich wie Familie.“

In dem „Tatort: Alles Palermo“ spielte Veronica Ferres (hier mit Miro Nemec) 1993 eine Prostituierte. © BR/Studio Lemm

Film- und Fernsehstar Veronica Ferres und die beiden Kult-Kommissare – sie sind sich natürlich auch abseits des Sonntagskrimis immer wieder begegnet. „Mit Udo habe ich zwischenzeitlich einige Filme gedreht, zuletzt Daniel Harrichs ,Meister des Todes‘ 1 und 2“, so Ferres. „Und Miro kenne ich noch von unserer Zeit am Residenztheater.“

In dem „Tatort“ nun, der noch bis Ende des Monats in München und Umgebung unter der Regie von Rudi Gaul gedreht wird (Drehbuch: Robert Löhr), freue sie sich vor allem „über die Herausforderung, ein neues Rollenbild“ zu erarbeiten. Sie spiele eine „nicht ganz unzweifelhafte Frau“, die sich an der Ausbeutung junger Mädchen bereichert. Ferres verrät: „Sylvia ist eine kalte Geschäftsfrau, rotzfrech, selbstbewusst, schillernd.“

Wie kam es überhaupt zu der erneuten Zusammenarbeit im BR-„Tatort“? „Casterin Franziska Aigner hat mich vorgeschlagen, und dann habe ich einen Anruf vom Regisseur Rudi Gaul bekommen, der mich mit seiner Professionalität und seiner klaren Vision sehr beeindruckt hat“, erzählt Ferres. Im Kennenlern-Gespräch habe er sogar Zitate aus „Rossini“ zum Besten gegeben, dem Kinoknaller von Helmut Dietl aus dem Jahr 1997 mit Ferres als Schneewittchen. „Spätestens da war ich hin und weg“, lacht sie.

Wie bereits berichtet, ist neben der Wahl-Münchnerin ein weiterer Star-Gast im neuen München-„Tatort“ dabei: Wolfgang Fierek. Er spielt eine, wie er es selbst formuliert, „zwielichtige Figur“ in der Geschichte, den Präsidenten des sogenannten Bavaria-Bundes, der seine Position für sexuelle Übergriffe ausgenutzt hat. Ein ziemliches Ekel also.

Udo Wachtveitl freut sich über die beiden Kollegen, die seinem neuen Fall – es ist der 93. für das Duo Leitmayr und Batic – eine gute Prise Prominenz verleihen. „Ich habe die Vroni sofort wiedererkannt“, sagt er auf die Frage, wie für ihn das Wiedersehen mit Ferres am „Tatort“-Set gewesen sei nach beinahe 30 Jahren. Dabei wisse er nicht mal mehr, wer die Mörder bei den ersten gemeinsamen Episoden waren. Wachtveitl: „Wie macht sie das bloß? Ich werde sie fragen. Wenn sie sich an mich erinnert.“

Die Musik zu „Königinnen“ stammt übrigens von La-BrassBanda. Die Chiemgauer Band hat auch einen kleinen Auftritt im „Tatort“ – da ist Mords-Gaudi garantiert, wenn der Film im kommenden Jahr ausgestrahlt wird.

1994 lief der Tatort „... und die Musi spielt dazu“ mit Miro Nemec und Veronica Ferres. © Rolf von der Heydt