München: Arnulf Schlüter ist der neue Direktor des Ägyptischen Museums

Von: Katja Kraft

Die Ägypter haben es ihm angetan: Arnulf Schlüter ist der neue Direktor des Staatlichen Museums Ägyptischer Kunst in München. © Magerstaedt

Arnulf Schlüter ist ab 1. März der neue Direktor des Staatlichen Museums Ägyptischer Kunst in München. Er folgt auf die jahrelange Chefin Sylvia Schoske - und möchte gerade junge Leute für die Antike begeistern.

Wer sich als junger Bursche freiwillig die Leistungskurse Latein und Altgriechisch antut, der muss wirklich fasziniert sein von der Antike. Arnulf Schlüter ist es sehr. Und hat sich deshalb nicht nur durch Originaltexte von Ovid bis Sallust gekämpft, sondern beim Schüleraustausch in Griechenland auch voller Neugierde jeden Tag mit den Archäologen in den Ausgrabungsstätten auf Rhodos verbracht. Als der Münchner nach der Schule dann sein Archäologie-Studium begann, bekam er oft zu hören: „Du weißt aber schon, dass man damit keinen Job bekommt, oder?“ Lächelnd kann Arnulf Schlüter dem heute entgegensetzen: Von wegen! Ab 1. März ist er neuer Direktor des Staatlichen Museums Ägyptischer Kunst.

Arnulf Schlüter folgt auf Sylvia Schoske

Und als das bei einer Pressekonferenz verkündet wird, fragt man sich: Warum eigentlich nicht gleich so? Ende Januar 2021 war Sylvia Schoske, seine Vorgängerin im Amt, wie berichtet in Ruhestand gegangen. Hätte man nicht bereits da den bisherigen Stellvertreter und Oberkonservator Arnulf Schlüter für den Job berufen können? Oder hat das Haus die Nachbesetzung hinausgezögert, um Kosten zu sparen? In Corona-Zeiten wäre es sehr verständlich. Kunstminister Bernd Sibler widerspricht. „Nein, das Bewerbungsverfahren hat sich durch die Einschränkungen während der Pandemie schlichtweg zeitintensiver gestaltet als sonst. Wir wollten ein sauberes Verfahren gewährleisten – so wie es diesem wichtigen Haus gerecht wird.“

Arnulf Schlüter ist schon seit 19 Jahren für das Ägyptische Museum tätig

Anders formuliert: Da waren weitere Kandidaten, die gern übernommen hätten. Kein Wunder, denn das Haus über die alten Ägypter gilt zu Recht als eine besonders funkelnde Perle in Münchens so reicher Museumslandschaft. Schlüter ist seit 19 Jahren im Ägyptischen Museum tätig und hat intensiv an der Realisierung des gelungenen Neubaus gegenüber der Alten Pinakothek mitgewirkt. Er benötigt keine obligatorischen 100 Tage Eingewöhnung im Amt – der „Neue“ ist ja in Wahrheit ein erfahrener alter Hase, der sich hier wie zuhause fühlt.

Lädt zum Besuch: das Ägyptische Museum in München. © Jantz

Deshalb hat er nicht vor, den Laden komplett umzukrempeln, denn der läuft bereits, wie er es sich wünscht. Oder lief: An die Zeiten vor der Pandemie möchte Schlüter anschließen. Damals kamen bis zu 100 000 Besucher im Jahr, 1000 Veranstaltungen vom Kindergeburtstag bis zur Tagung füllten das Haus mit Leben. Der Grund für die große Resonanz: „Wir erlauben uns seit vielen Jahren, über die eigenen Fachgrenzen des Alten Ägyptens hinaus in anderen Gebieten zu wildern – das möchten wir auch in Zukunft mit innovativen neuen technischen Möglichkeiten tun“, verspricht der künftige Direktor. Und gibt sich damit als begeisterter Anhänger des Kunstareal-Gedankens zu erkennen. Das Zusammenspiel mit den anderen Kulturinstitutionen in der Nachbarschaft wollen er und sein Team unbedingt weiter pflegen.

Und damit gerade junge Menschen und Familien erreichen. „Ich würde gern dazu beitragen, dass ein Museumsbesuch zum Alltag wird.“ Etwas, das man als Familie unternimmt wie einen Ausflug in Kino oder Zoo. Sein Ziel: Seine kindliche Begeisterung, die ihn noch immer antreibt, an andere weiterzugeben. Wer weiß, was aus den kleinen Museumsbesuchern von heute in der Zukunft wird. Arnulf Schlüters Lebenslauf beweist: Mit Leidenschaft als Antrieb ist fast alles möglich.