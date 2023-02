Das Staatsballett beim Aikido: Tanz den Kampf

„Stelldichein“-Premiere

Tanz trifft Aikido. Das Bayerische Staatsballett war mit seinem „Stelldichein“ zu Gast beim Münchner Verein Yoshinkan Aikido.

Wer kämpfen will, muss tanzen. Natürlich, Kampfsport und Tanzkunst haben viel miteinander gemein, am offensichtlichsten ist das wohl beim Aikido. Diese japanische Kampftechnik wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts von Ueshiba Morihei (1883-1969) entwickelt und ist betont defensiv. Im Kern geht es darum, der Macht und Massivität eines Angriffs zu begegnen, indem man diese Kräfte umleitet und die Energie gegen den Angreifer einsetzt – ohne diesen jedoch zu verletzten. Aikido ist ein Wogen der Bewegung, ein Fließen der Körper; es ist der ewige Kreislauf von Actio und Reactio. Aikido ist also auch Kampf mit Mitteln des Tanzes – und umgekehrt.

+ „Stelldichein“ des Bayerischen Staatsballetts mit Mariia Malinina und Florian Sollfrank. © Katja Lotter/Bayerisches Staatsballett

Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Bewegungsformen haben jetzt das Bayerische Staatsballett und der Münchner Verein Yoshinkan Aikido erforscht. Am Samstag (18. Februar 2023) war die heftig beklatschte Premiere im Dojo, also der Trainingshalle des Vereins, beim „Stelldichein“. Im Rahmen dieses Projekts verlassen die Künstlerinnen und Künstler des Hauses ihre angestammten Bühnen, um sich neue Orte zu ertanzen. Selten aber ist das so zwingend, wie nun bei diesen von Norbert Graf choreografierten 60 Minuten.

Zunächst gehören die Tatami-Matten den Aikidoka Karoly Berko, Zeno Dietrich, Martin Heß, Akinori Watanabe und Aya Yamasaki-Meythaler. Nach dem Aufwärmen, das an Yoga-Übungen in erhöhter Geschwindigkeit erinnert, führen sie einige standardisierte Techniken vor: Partner-Übungen aus Angriff, Abwehr, Umgriff und Wurf, die trotz Attacke vor allem harmonisch wirken. Klaus-Peter Werani (Viola) und Kai Wangler (Akkordeon) interpretieren dazu „In die Tiefe der Zeit“. Toshio Hosokawas Komposition aus dem Jahr 1994 übersetzt das Wogen des Sports, das Ab- und Anschwellen der Bewegungsintensität und das Vergehen der Zeit in Musik. Zusammengeführt und überführt in (Tanz-)Kunst werden die Motive des Kampfes bei der Premiere schließlich von Mariia Malinina und Florian Sollfrank. Die Mitglieder des Staatsballetts erweitern den Radius der Körper sehr dynamisch und natürlich. Sie beeindrucken im Mit- und Gegeneinander vor allem dadurch, dass sie ihre Bewegungen bis ins Detail ausformulieren und damit noch mehr Spannung erzeugen. Schade nur, dass Norbert Graf in seiner Choreografie den letzten Schritt nicht gegangen ist und aus Aikidoka, Tänzerin und Tänzer parallel einen Kampf-Kunst-Tanz kreiert hat.