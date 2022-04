München: Bestseller-Autor Florian Illies zu Gast in der Pinakothek der Moderne

Von: Katja Kraft

Bestsellerautor Florian Illies © Gregor Fischer

Bestseller-Autor Florian Illies kommt am 4. April 2022 in die Pinakothek der Moderne und hält einen spannenden Vortrag: Zusammen mit Max Beckmann und Gottfried Benn geht es in die Antike. Es gibt noch Tickets!

Es ist ein Vorgeschmack. Einer, der noch mehr Appetit auf die von Kunstfreunden ohnehin schon sehr herbeigesehnte Ausstellung „Max Beckmann – Departure“ in der Sammlung Moderne Kunst in der Pinakothek der Moderne macht. Ab 25. November 2022 wird die in München zu sehen sein. Und schon am Abend des 4. April stimmt das Haus darauf ein. Bestseller-Autor Florian Illies hält ab 19 Uhr im Ernst von Siemens-Auditorium den Vortrag „Wellen der Nacht. Max Beckmanns und Gottfried Benns Emigration auf dem Seeweg in die Antike“. Der poetische Titel verspricht, dass es – wie immer bei Florian Illies – alles andere als wissenschaftlich-trocken zugehen wird.

In seinem jüngsten Roman „Liebe in Zeiten des Hasses“ erzählt der Autor und Journalist Florian Illies in fantastischem Collagestil über das Liebesleben von 30, 40 Literaten, Künstlern, Musikern der Zwanziger- und Dreißigerjahre. Munter springt er da von einem Drama zum nächsten, von einem Liebesnest ins andere. Und verwebt damit, was die Damen und Herren außerhalb des Schlafzimmers getrieben haben: welche Bücher, Bilder, Balladen entstanden. Männer wie der Dichter Gottfried Benn und der Maler Max beispielsweise. Ab den Dreißigerjahren flüchteten beide thematisch in die Welt der Antike. Was, so fragt sich Florian Illies, kann uns ihre Antikenbeschwörung heute noch geben? Auf die Antworten darf man gespannt sein. Und auf die groß angelegte Max-Beckmann-Schau im Herbst natürlich auch. Große Vorfreude!

„Wellen der Nacht. Max Beckmanns und Gottfried Benns Emigration auf dem Seeweg in die Antike“: Der Vortrag beginnt am 4. April 2022 um 19 Uhr im Ernst von Siemens-Auditorium in der Pinakothek der Moderne. Der Eintritt kostet zehn Euro, für Mitglieder der Freunde des Max Beckmann Archivs ist er frei. Tickets gibt es hier