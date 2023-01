Muddy What? legen neues Album vor: Gute Laune – guter Sound

Von: Christoph Ulrich

Muddy What? bei der Arbeit auf der Bühne: Ina Spang, Michi Lang und Fabian Spang (v. li.). © Spang

Die Münchner Bluesband Muddy What? hat soeben ihr viertes Album „Spider Legs“ veröffentlicht. Wir sprachen mit dem Trio, das die Platte in den kommenden Wochen ausgiebig live vorstellen wird.

Ein einziger Satz kann eine ganze Geschichte erzählen: „Aufgenommen während einer pandemischen Lockdown-Phase im Kreuzwirtskeller im fränkischen Hilpoltstein.“ Das ist so ein Satz. Er umreißt, stark verkürzt, die Entstehung des vierten Albums der Band Muddy What?, das den Titel „Spider Legs“ trägt. Während die Münchner New-Blues-Gruppe ihren kleinen Tourbus belädt, um es in den kommenden Wochen ausgiebig live vorzustellen, sei allen Fragen nachgegangen, die dieser knappe Satz aufwirft.

Muddy What? nahmen an der International Blues Challenge 2022 in Memphis teil

Die Geschichte spielt genau genommen zwischen den Geschichten – nach Veröffentlichung des Live-Albums „Blues for you“ 2020 und vor der erfolgreichen Teilnahme an der International Blues Challenge 2022. Es war vor gut einem Jahr, als das Trio auf gepackten Instrumentenkoffern in München saß. Fabian Spang, seine Schwester Ina und Michi Lang kämpften, gelinde gesagt, mit gemischten Gefühlen. Als Gewinner der German Blues Challenge hatten sie sich für die internationale Auflage des Wettbewerbs in der Rock’n’Roll-Hauptstadt Memphis qualifiziert. Und nun wollten deren Veranstalter den Termin partout nicht verschieben, obwohl sich abzeichnete, dass die Welt an der Schwelle zu einer der heftigsten Pandemie-Phasen stand. „Wir wollten da nicht hin, es war uns zu gefährlich“, sagt Ina Spang rückblickend, „aber andererseits wollten wir es auch nicht sausen lassen.“ Schließlich erreichte die Band dann doch die erlösende Nachricht, dass die International Blues Challenge verschoben wird.

Mit der gewonnenen Zeit wusste das Trio durchaus etwas anzufangen: „Wir haben uns gedacht, dann nehmen wir halt eine Platte auf“, erzählt Sänger und Rhythmusgitarrist Fabian Spang fröhlich und beweist einmal mehr, dass bei der wohl bestgelaunten Bluesband Deutschlands auch in schweren Zeiten kein Platz für Missmut ist. „Der Zeitraum war klar, gefehlt hat eine Örtlichkeit, wo wir uns wohlfühlen und der Sound gut ist.“ Man entschied sich, einen Blick auf die – den Umständen halber damals ungenutzten – Live-Locations zu werfen, die Muddy What? im Laufe der mehr als 15-jährigen Karriere beehrt hatten. „Da ist uns recht schnell der Kreuzwirtskeller in Hilpoltstein eingefallen“, sagt Ina Spang. Ein Anruf besiegelte die Sache. Einzige „Bedingung“: 50 Euro für Strom – und dass sich die drei, bitte schön, der vom Verfallsdatum verfolgten Biervorräte annähmen. „Am Donnerstagabend sind wir angekommen, haben eingeräumt, am Freitag aufgebaut und aufgenommen, am Samstag weitergemacht, und am Sonntag waren wir eigentlich fertig.“ Drei Tage netto bei insgesamt zwei Wochen Zeit? Ina Spang lacht: „Länger kannst’ das fast nicht machen – und das Ergebnis war ja auch zu unserer Zufriedenheit.“

Muddy What? spielen am 21. Januar 2023 in Eddy’s Rockclub im Münchner Werksviertel

Eingespielt wurde unter fordernden Bedingungen: live. Ringsum eingeschaltete Mikrofone verhinderten, dass einzelne Spuren nachbearbeitet werden konnten. Für Muddy What? kam kein anderer Aufnahmeprozess infrage. Die Begündung: Die Kunst werde durch fixe Abläufe behindert. „Ein Solo dauert eben so lang, wie’s das braucht“, lacht Ina Spang, die Leadgitarristin. Das Ergebnis, neun Songs mit insgesamt einer guten Dreiviertelstunde Spielzeit, spricht dafür, dass man es mit einer Band zu tun hat, die die hohe Kunst der nonverbalen musikalischen Kommunikation beherrscht.

Nach Erreichen des Semifinales bei der US-Blues-Challenge im späten Frühjahr 2022, Jams und Pub-Konzerten in den USA sowie einem Sommer mit gut 60 Konzerten in Deutschland, Österreich, Tschechien, Belgien sowie Schweden erscheint „Spider Legs“ auf dem eigenen Label Howlin’ Who Records jetzt digital, als CD und im Laufe diesen Jahres auch auf Vinyl. Entstanden ist es in Eigenregie: Ina Spang zeichnet für das Artwork verantwortlich, für Aufnahme und Mastering wiederum Fabian Spang und Michi Lang. „Es läuft darauf hinaus, dass wir Muddy What? immer mehr zur Hauptsache machen können. Die Band ist bereits Inas Hauptberuf, und auch Michi und ich versuchen uns, nach und nach, frei zu machen von unseren Jobs“, erzählt Fabian Spang. Angesichts des neuen Albums und mit Blick auf die anstehenden Konzerte in Portugal, Frankreich, der Schweiz, Schweden und Norwegen kann man eigentlich davon ausgehen, dass den beiden keine Wahl bleibt.