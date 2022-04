Bayerisches Staatsballett: Tanz in der Gerüchteküche

Von: Malve Gradinger

Igor Zelensky ist als Direktor des Bayerischen Staatsballetts zurückgetreten. Über die Gründe des 52-jährigen Russen wird ebenso spekuliert wie über seine Nachfolge.

Die Nachricht schlug am späten Sonntagabend wie ein Blitz in Bayerns Kulturszene ein: Am Montag, 4. April 2022, trat Igor Zelensky von seiner Position als Leiter des Bayerischen Staatsballetts zurück, „aus privaten, familiären Angelegenheiten“ – damit also vier Jahre vor seinem bis 2026 abgeschlossenen Vertrag! Und dies just am Ende der Ballettfestwoche 2022, die mit dem erfolgreichen Dreiteiler „Passagen“ von Alexei Ratmansky, David Dawson und Marco Goecke am 26. März eröffnet worden war. Angetreten war der 52-jährige Zelensky im Dezember 2016 mit einer letztlich vom Publikum begeistert angenommenen Antiquität: Juri Grigorowitschs „Spartacus“ von 1977.

Igor Zelensky leitete das Staatsballett seit 2016

Abzulesen ist schon an diesen beiden „Eck-Premieren“ seiner Münchner Zeit: Zelensky war und ist eher der Tradition zugeneigt, mithin den Handlungsballetten – und erweist sich damit als guter Geschäftsmann. Denn die Story-Ballette füllen die 2000 Plätze des Nationaltheaters. Die Moderne, die abstrakten Werke, verkaufen sich eher mäßig. Darum verlegte er diese Sparte in gemischte Abende, auch gerne dann ins Prinzregententheater. Was ja nicht unbedingt negativ ist, sondern eben vorsichtig.

Ob das dem Staatsopern-Chef Serge Dorny so ganz gefiel? In Lyon, Dornys vorangegangener Wirkstätte, förderte er die Öffnung seiner Tanzkompagnie für Stadtprojekte, warb für neues, noch theaterscheues Publikum. Gut, in Lyon hatte er ein kleines, obendrein modern ausgerichtetes Tanzensemble. Das Staatsballett ist dagegen ein Überseedampfer. Und den hat Zelensky zum Teil mit einem hervorragenden Ensemble besetzt, mit neuen Solisten und Solistinnen, auch mit choreografischem Neuerwerb unter anderem von Christopher Wheeldon, Christian Spuck, Wayne McGregor und Andrey Kaydanowskiy. Ensemble-Mitglieder konnten für die „jungen Abende“ wie „Heute ist Morgen“ choreografieren.

Überregional stand und steht das Staatsballett gut da. Auch wenn nicht jedem alles gefällt – was normal in der Kulturszene ist. Ob Zelensky ein fürsorglicher Ballettchef war, so wie Staatsballett-Gründerin Konstanze Vernon? Für Außenstehende war er jedenfalls nicht leicht greifbar, in Interviews immer kurz angebunden. Pressekonferenzen gab es unter ihm nicht mehr. Er saß nur „bei“ in den Journalistenrunden der Staatsoper.

Zelensky nennt „private Angelegenheiten“ als Abschiedsgrund

Wenig durchsichtig ist ja nun auch sein plötzlicher Abschied. „Eine Ballettkompagnie zu führen, erfordert absolute Konzentration und Kapazität“, lautet – wie berichtet – seine Begründung. Hat sein Abgang etwas zu tun mit einer vor längerer Zeit bekannt gewordenen Krankheit eines seiner Kinder? Fest steht, dass seine Frau Jana Zelensky hier weiterhin als Ballettmeisterin tätig sein wird. Oder liegt der Grund eher doch in der engen Verbindung zu Russlands Präsident Wladimir Putin, der ihm, wie man hört, eine Beraterstelle für geplante kulturelle Einrichtungen in Aussicht stellte? Fakt ist, dass sich Zelensky nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine nicht, wie andere russische Künstler, von Putin öffentlich distanzierte. Er verschwand irgendwie von der Bildfläche. Er war zwar bei den Premieren im Nationaltheater anwesend, dennoch kaum sichtbar.

An beruflichen Kontakten fehlt es dem hier abdankenden Ballettchef jedenfalls nicht. Er hatte vor seinem Münchner Engagement auch schon drei Positionen parallel inne. Das kann er locker. Eine Spekulation, die zu hören ist: Dirigent Valery Gergiev, der wegen seiner Putin-Treue die Position als Chef der Münchner Philharmoniker verloren hat, soll die Intendanz des Moskauer Bolschoi-Theaters übernehmen. Gergiev und Zelensky kennen sich natürlich. Und es könnte leicht möglich sein, dass nun Zelensky an die frei gewordene Spitze des Bolschoi-Balletts rückt.

Kunstminister Markus Blume will die Nachfolge in den „kommenden Wochen“ regeln

Wer aber kommt nun als Ballett-Direktor nach München? Kommissarisch verantwortlich sind ab jetzt Judith Turos und Thomas Mayr, beide sind langjährig erfahren im Ballettmeister-Metier. Ob sie eventuell auch für die Leitungsposition dauerhaft infrage kommen? Oder Richard Siegal, den Bettina Wagner-Bergelt, die ehemalige Co-Chefin neben Ivan Liška, schon vor Jahren vorgeschlagen hat? Bayerns Kunstminister Markus Blume (CSU) hat am Sonntagabend angekündigt, die Nachfolge in den „kommenden Wochen“ regeln zu wollen. Bleiben wir gespannt – denn wir lieben das Staatsballett.