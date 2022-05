München: Elvis rockt das Theatermuseum

Von: Michael Schleicher

Elvis rockt das Deutsche Theatermuseum. Die Figur stammt aus der Produktion „Elvis‘ Rockgarden“ von 1978. © Jens Hartmann/Münchner Merkur

„Die Lust am anderen Theater“ heißt die neue Ausstellung im Deutschen Theatermuseum. In der abwechslungsreichen Schau am Münchner Hofgarten wird die Geschichte der freien Theaterszene in München von den Sechzigerjahren an erzählt.

Vorhang auf für ein besonderes Kapitel Münchner Kulturgeschichte: Das Deutsche Theatermuseum am Hofgarten rückt in seiner neuen Schau „Die Lust am anderen Theater“ all jene ins Zentrum, deren Arbeit oft nur am Rand wahrgenommen wird, die aber dennoch einen wichtigen Platz in der Stadt haben: die freie Szene. Also all die kleinen Privattheater, unabhängigen Gruppen und Solisten jenseits des etablierten Betriebs, jenseits staatlicher und städtischer Bühnen.

München hat eine vielfältige freie Szene

Hier hatte und hat München einen vielfältigen, mitunter hochpolitischen, dann wieder herrlich abgedrehten Humus, der weit zurückreicht. Seit den Sechzigerjahren wählten Künstlerinnen und Künstler den Weg der Freiheit – frei in ihrer Themenwahl und der ästhetischen Umsetzung, frei aber auch in der Lebensweise. Diese enorme „Lust am anderen Theater“, die der von Birgit Pargner kuratierten Ausstellung ihren Titel gibt, ging jedoch einher mit dem Frust der Rechnungen: Finanziell waren und sind Freischaffende immer am Rande des wirtschaftlichen Ruins unterwegs; Corona hat dies erneut bitter offengelegt.

„Die Lust am anderen Theater“: Blick in den Eingangsbereich des Deutschen Theatermuseums. © Jens Hartmann/Münchner Merkur

So ist etwa das TamS, also das Theater am Sozialamt an der Haimhauserstraße, ein lebender Dinosaurier: Im Januar 1970 gab es hier die erste Premiere – gespielt wird bis heute, das nächste Mal am 13. Mai, „Zwischen Raum – ein Abend mit ukrainischer Lyrik“. Eine solche Widerstandsfähigkeit und Kraft hatten nicht alle Initiativen, Bühnen und Projekte, über die auf zwei Stockwerken erzählt wird. Wer, zum Beispiel, erinnert sich noch ans Kollektiv Rote Rübe? Die Truppe einiger Schauspielstudenten von der Falckenberg-Schule war eine der erfolgreichsten in den Siebzigern, politisch stabil links – und mit Ton Steine Scherben gar im Studio. Die LP „Paranoia“ ist hier zu sehen, in Sammlerkreisen ist die Scheibe übrigens durchaus gesucht. Auf diese Weise liefert die Schau also nicht nur Münchner Theatergeschichte, sondern berichtet auch von Stadt- und Gesellschaftshistorie.

Unterm Zirkuszelt: die Ausstellung „Lust am anderen Theater“ in München. © Jens Hartmann/Münchner Merkur

Schließlich hat die freie Szene die Menschen bewegt. Davon kündet etwa das Gästebuch des Modernen Theaters. Die Präsentation stützt sich natürlich auf Video- und Fotomaterial, darunter eines der wenigen Farbbilder von „Leonce und Lena“ 1967 im action-theater mit dem 22-jährigen Rainer Werner Fassbinder. Zudem haben Pargner und ihre Co-Kuratoren Axel Tangerding, Ulrike Kahle-Steinweh und Burchard Dabinnus überraschend viele Requisiten, Masken und Kostüme aufgetrieben – obwohl die „Archivierung und Selbstarchivierung der freien Szene ein schwieriges Thema“ sei, wie Dorothea Volz, die neue Direktorin des Hauses, weiß. Eine wunderbar sinnliche Schau also, deren Architektur im großen Saal an ein Zirkuszelt erinnert. Denn das erste Internationale Zirkusfestival lockte 1977 nicht nur Künstler in die Stadt, sondern war auch Katalysator für die freie Szene. Manege frei!

Informationen zur Ausstellung: Bis 31. Juli 2022; Di.-So. 11-17 Uhr, Galeriestraße 4a; Katalog (Henschel Verlag): 32 Euro.