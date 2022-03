München: Bilderreise durch den „Ulysses“

Von: Michael Schleicher

„Ulysses“ in München: Die Galerie Klüser feiert den 100. des Romans von James Joyce. © Marcus Schlaf/Münchner Merkur

Vor 100 Jahren, im Februar 1922, erschien zum ersten Mal „Ulysses“ des irischen Autors James Joyce. Die Galerie Klüser in München hat eine hinreißende Ausstellung zum 100. Geburtstag des Romans konzipiert.

Plötzlich scheinen die Bilder zu schweben. Die Frühlingssonne, die gerade durch die hohen Fenster der Münchner Galerie Klüser fällt, lässt das Blattgold in Mimmo Paladinos Arbeiten besonders funkeln und schillern. Die Radierungen wirken nun noch luftiger, leichter – und bilden so einen besonders kernigen Kontrast zu jenem Mammutwerk, das sie illustrieren. Der Zyklus des 1948 geborenen Italieners ist das herrliche Herzstück einer kleinen, aber feinen Schau, mit der im Haus an der Georgenstraße ein besonderer Geburtstag gefeiert wird: Vor 100 Jahren, im Februar 1922, erschien bei Shakespeare & Company in Paris die Erstausgabe von „Ulysses“ des irischen Schriftstellers James Joyce (1882-1941). Eine „existenzgefährdende verlegerische Großtat zweier überzeugter Buchhändlerinnen“, nennt Galerist Bernd Klüser die Entscheidung, das Buch herauszubringen. Nach der Publikation war die literarische Welt eine andere; Joyce stieß mit dem „Ulysses“ die Tür zur Moderne weit auf.

„Ulysses“: James Joyce erzählt vom 16. Juni 1904 in Dublin

Dabei scheint die Struktur des Romans einfach: Der Autor schildert 18 Stunden des 16. Juni 1904 in Dublin, und zwar von 8 Uhr in der Früh bis 2 Uhr nachts. „Der auf den ersten Blick triviale Inhalt ist so verdichtet, dass er zeitlos philosophische Relevanz erhält“, erklärt Klüser, der bereits mehrfach zu „Ulysses“ publiziert hat. Die Leserinnen und Leser können sich hier auf eine Reise begeben „in die Tiefe der Erkenntnis, der Erinnerung, des Unbewussten und Irrationalen“. Diese Reise sei jedoch zugleich geprägt von der „buchhalterisch genauen Einarbeitung empirisch nachgeprüfter Fakten“.

„Ulysses“ in München: Die Galerie Klüser zeigt auch Buch-Skulpturen von Mimmo Paladino. © Marcus Schlaf/Münchner Merkur

Diesen Weg ins Nicht-Bewusste beschreitet auch Paladino in seinem Zyklus aus 18 Blättern, eines für jede von Joyce beschriebene Stunde. Der Schriftsteller hat die Episoden nicht betitelt, aber jeder eine Entsprechung aus Homers „Odyssee“ zugeordnet. Der italienische Künstler hat das für seine Arbeit übernommen – und erweitert durch Alltagserlebnisse sowie Ausgaben, die Protagonist Leopold Bloom im Roman erlebt und tätigt.

Der „Ulysses“-Reigen stammt von 1994

Ergänzt wird der 1994 geschaffene Reigen (das Einzelblatt kostet 1600 Euro, das Gesamtwerk 26 000 Euro) durch diverse „Ulysses“-Ausgaben, die Paladino zu herrlich verspielten Buch-Skulpturen umgearbeitet hat (3400 Euro pro Objekt). Außerdem zeigt Klüser Radierungen, die Richard Hamilton zum „Ulysses“ geschaffen hat. Der britische Künstler wurde im Erscheinungsjahr 1922 geboren – und damit schließt sich der Kreis in dieser Ausstellung wunderbar. (Bis 26. März 2022. Di.-Fr. 11-18 Uhr, Sa. 11-14 Uhr, Georgenstraße 15)