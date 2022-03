München: Dorothea Volz verrät ihre Pläne fürs Deutsche Theatermuseum

Von: Michael Schleicher

München: Dorothea Volz leitet das Deutsche Theatermuseum am Hofgarten. © Marcus Schlaf/Münchner Merkur

Dorothea Volz ist die neue Direktorin des Deutschen Theatermuseums in München. In unserem Interview erzählt sie, welche Pläne sie für das Haus am Hofgarten hat.

Es wird heftig und lautstark gearbeitet im Deutschen Theatermuseum: Etliche Handwerker bereiten in diesen Tagen die Räume am Münchner Hofgarten für die neue Ausstellung „Die Lust am anderen Theater“ vor. Der Titel der Schau passt auch auf das Haus an der Galeriestraße: Seit September 2021 ist Dorothea Volz die neue Direktorin der Einrichtung, die in der Wissenschaft einen sehr guten Ruf hat – in der breiten Öffentlichkeit dagegen weitgehend unbemerkt arbeitet. Das will Volz, Jahrgang 1982, unbedingt ändern, wie sie in unserem Gespräch erklärt.

Sie sind seit einem halben Jahr Direktorin des Theatermuseums. Sind Sie schon in München angekommen? Im Haus, aber auch privat?

Dorothea Volz: Es gibt für mich noch immer sehr viel zu entdecken, daher ist die Frage, wie Sie „angekommen“ definieren. Ich habe in der vierten Welle der Pandemie angefangen, so fehlen mir noch einige Gelegenheiten, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, andere Einrichtungen und ihre Leitungen bei Veranstaltungen kennenzulernen. Das gehört ja unbedingt zum Ankommen dazu.

Und im Haus selbst?

Dorothea Volz: Hier bin ich ganz wunderbar aufgenommen worden. Das Theatermuseum hat ja ein sehr erfahrenes, tolles Team. Und einige der Vorzüge Münchens kenne ich dann doch auch schon. (Lacht.)

Die da wären?

Dorothea Volz: Die Nähe zu den Alpen und den bayerischen Seen. Dass Kultur und Natur hier so nah beieinander liegen, ist toll.

Was hat Sie an diesem Posten gereizt?

Dorothea Volz: Das Deutsche Theatermuseum hat eine singuläre Stellung: Es gibt nur wenige Theatermuseen in Deutschland, und dieses hier ist durch seine Größe, seine Lage und sein umfangreiches Archiv eine Besonderheit.

Sie sind aus Köln nach München gekommen. Wie haben Sie das Haus aus der Ferne wahrgenommen?

Dorothea Volz: Vor allem durch seine Sonderausstellungen, die sehr eindrucksvoll waren. Ich war ja an der Theaterwissenschaftlichen Sammlung der Uni Köln, einem Dokumentations- und Forschungsinstitut ohne Ausstellungsbetrieb. Die Arbeit dort hat mir viel Spaß gemacht, weil ich gerne in der Lehre und mit den Studenten gearbeitet habe. In München reizt es mich sehr, Vermittlung, Ausstellung und Forschung gemeinsam denken zu können. Sammlungen sind dazu da, dass man mit ihnen Geschichten erzählt und dass sich die Menschen mit ihnen auseinandersetzen. Dazu sind hier die Möglichkeiten viel größer – und großartiger.

Würden Sie zustimmen, dass das Haus – unabhängig von Corona – im Dornröschenschlaf ist? Gerade mit Blick auf seine Lage und die Sammlung.

Dorothea Volz: Es gibt eine Diskrepanz zwischen dem, was das Haus erforscht, publiziert und geleistet hat – und dem, was davon in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Es ist sicher eine zentrale Aufgabe, stärker im Bewusstsein der Menschen zu verankern, dass es hier am Hofgarten das Deutsche Theatermuseum gibt und dafür entsprechende Angebote zu etablieren.

Wie kam es zu dieser Diskrepanz?

Dorothea Volz: Ich habe den Eindruck, dass dies unter anderem mit den relativ langen Schließzeiten zwischen den Ausstellungen zusammenhängt. Wir werden etwa durch Teilöffnungen und Veranstaltungen die Besucher dazu einladen, regelmäßiger vorbeizuschauen und in den Diskurs mit uns einzusteigen. Außerdem passen wir die Öffnungszeiten an auf 11 bis 17 Uhr. Wir müssen klarmachen, dass sich der Besuch lohnt – auch für Menschen, die mit dem Theater an sich vielleicht weniger anfangen können.

Was ist Ihr Zielpublikum? In der Theaterwissenschaft ist das Haus eine Adresse, aber jenseits der Forschung, bei „normalen“ Museumsgängern, eher nicht. Wollen Sie nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erreichen – oder auch die Familie mit Kindern, die sagt: Jetzt ist Sonntag, heute gehen wir mal ins Theatermuseum?

Dorothea Volz: Es wäre großartig, wenn sich das Theatermuseum als Haus für ein diverses, heterogenes Publikum etabliert. Mein Ziel ist, dass die Leute sagen: Hier geht’s auch um mich, hier werden Themen vorgestellt, die mich berühren. Das ist doch eine Aufgabe, der sich alle Museen stellen müssen. Ich möchte natürlich weiterhin die Theater und ihre Besucherinnen und Besucher ansprechen, selbst dort ist nicht jedem bekannt, dass es uns gibt. Aber auch jenseits der theaternahen Themen können wir eben zeigen, dass Theatergeschichte immer viel mit Gesellschafts- und Kulturgeschichte zu tun hat – und damit mit aktuellen Entwicklungen.

Haben Sie für Letzteres ein Beispiel?

Dorothea Volz: Wir können beispielsweise im Rahmen einer Ausstellung nachdenken über die Beziehung von Macht und Theater, nicht nur mit Shakespeare auf der Bühne, sondern hinter dem Vorhang. Damit ist man mittendrin im Diskurs über Strukturen, Kunstfreiheit, aber auch generell bei der Frage, wie wir arbeiten wollen. Ich möchte, dass die Themenkomplexe breiter werden, mit denen wir uns beschäftigen.

Andere Häuser versuchen, etwa mit After-Work-Führungen und anderen niederschwelligen Angeboten das Publikum anzulocken...

Dorothea Volz: Wir planen, eine „Spätschicht“ einzuführen, nach den regulären Öffnungszeiten. Und natürlich wollen wir ein attraktives Rahmenprogramm gestalten. Zu unserer Ausstellung „Die Lust am anderen Theater“, die am 4. Mai eröffnet, soll es etwa ein kleines Filmprogramm geben – nicht alles lässt sich hier verwirklichen. Aber man kann das Haus ja auch verlassen und über neue Formate nachdenken.

München: Eingang des Deutschen Theatermuseums am Hofgarten. © Marcus Schlaf/Münchner Merkur

Ist Theater und Museum nicht ein Widerspruch? Das Theater lebt doch durch den Live-Moment.

Dorothea Volz: (Lacht.) Das ist das Paradox unserer Arbeit: Wir versuchen, eine flüchtige Kunst zu archivieren. Mir ist es wichtig zu zeigen, warum es so wertvoll ist, daran zu erinnern. Wir bewahren und vermitteln ein immaterielles, lebendiges Kulturerbe.

Bewahren und Vermitteln – das findet längst auch digital statt. Ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen: Aber die Homepage des Theatermuseums sieht aus, als sei das Internet gestern erfunden worden, die Sozialen Netzwerke werden von Ihnen gar nicht bespielt.

Dorothea Volz: Wir sind dabei, das zu ändern – obwohl ich keine Stelle für Digitales habe. Aber bis zur Ausstellungseröffnung werden wir dennoch zumindest einen Social-Media-Auftritt realisieren.

Diese Ausstellung war bereits geplant, bevor Sie Chefin wurden. Wie geht es danach weiter?

Dorothea Volz: Ende des Jahres werden wir Fotografien aus der Weimarer Republik zeigen, eine zeithistorisch spannende Phase, auch als Übergang von der Demokratie in die Diktatur. Zudem geht es hier um weibliches Unternehmertum: Theaterfotografie ist ein Beruf, den sehr viele Frauen ergriffen haben, gerade in den Zwanziger- und Dreißigerjahren, und übrigens bis heute ergreifen.

Wenn Sie träumen: Wie sieht das Haus in einigen Jahren aus?

Dorothea Volz: Jeder, der Lust hat, eine Ausstellung zu besuchen, sollte dann auf die Idee kommen, zu schauen, was aktuell im Theatermuseum los ist. Dann sollte eine Niederschwelligkeit Realität geworden sein, sodass Menschen auch einfach vorbeikommen, das freie WLAN nutzen, sich zwei, drei Objekte anschauen. Ich sehe das Haus als einen lebendigen Ort des Austauschs.

Vom Träumen ist es nicht weit zum Wünschen: Was wünschen Sie sich für Ihre Arbeit von Bayerns neuem Kunstminister Markus Blume?

Dorothea Volz: Wir sprachen ja über die dringend nötige Digitalisierung: Hier ist es mir wichtig, mit dem Ministerium im Gespräch darüber zu sein, was im Theatermuseum aufgebaut werden muss, damit wir sichtbar und auch digital zugänglicher werden. Bei allem Digitalen darf man aber nicht das Objekt vergessen: Wir haben ein großes Depot, auch um das muss man sich kümmern. Denn mit dem Original lassen sich eben doch noch mal ganz andere Geschichten erzählen als digital.