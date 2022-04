München: Doris Dörrie, Barbara Yelin und Co. versteigern im Literaturhaus Kunst für die Ukraine!

Von: Katja Kraft

Doris Dörrie kann nicht nur Filme drehen und schreiben – sondern auch malen, wie dieses Werk von ihr beweist. © Literaturhaus München

Das Literaturhaus München veranstaltet eine Benefizauktion für die Ukraine. Elf Künstler aus München und Augsburg - von Doris Dörrie über Quint Buchholz bis Barbara Yelin - versteigern ein Werk. Der Erlös geht zu 100 Prozent an die Menschen in der Ukraine. Und der Höchstbietende kann sich über ein wunderschönes Bild freuen.

Wenn die Welt kalt und gefährlich wird, muss man sich zusammentun. Eine Bande gründen. Das haben die Münchner Illustrationskünstler Barbara Yelin und Dominik Wendland getan. Haben acht Kolleginnen und Kollegen aus München und Augsburg kurzerhand zusammengetrommelt und eine Benefizauktion auf die Beine gestellt, die man von Herzen gern unterstützen möchte. Yelin, Wendland, Doris Dörrie, Rotraut Susanne Berner, Quint Buchholz, Lisa Frühbeis, Daniela Kulot, Yi Luo, Uli Oesterle, Frank Schmolke und Ulrike Steinke versteigern je eines ihrer Werke. Das Literaturhaus München hilft bei der Organisation. Das Geld, das zusammenkommt, geht zu 100 Prozent aufs Spendenkonto der Landeshauptstadt München zur Hilfe in der Ukraine und der Partnerstadt Kiew sowie an den Verein „Münchner Freiwillige – Wir helfen“. Ganz nebenbei setzen sie so den grässlichen Aufnahmen aus den Kriegsgebieten Bilder der Hoffnung entgegen.

Hier steht die Zeit still: Quint Buchholz „Mann auf dem Wasser“ wird ebenfalls versteigert. © Literaturhaus München

Quint Buchholz’ „Mann auf dem Wasser“ beispielsweise strahlt eine ungemeine Harmonie aus. Wie eine Oase wirkt der Turm inmitten des Bergsees darauf, ein stiller Ort der Zuflucht, wie ihn sich Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine gerade wünschen. „Wir wollten keine Bilder versteigern, die den Krieg thematisieren, sondern die Werke, die uns selbst besonders gut gefallen“, erzählt Barbara Yelin. Denn je schöner das Motiv, desto wahrscheinlicher, dass Menschen bereit sind, viel Geld dafür auszugeben.

Ein Bild aus ihrer Graphic Novel „Irmina“ hat Illustrationskünstlerin Barbara Yelin für die Versteigerung gewählt. Sie ist Mitinitiatorin der Benefizauktion. © Literaturhaus München

Yelin gibt eine Sequenz ihrer Graphic Novel „Irmina“ (2014) in die Auktion. Eine Originalzeichnung im Großformat. „Alle Werke, die versteigert werden, sind Originale, keine Drucke“, betont sie, die sich ohnmächtig fühlt angesichts der Kriegsnachrichten. Und die mit dieser Aktion ihren kleinen Teil dazu beitragen möchte, etwas zu verändern. „Natürlich ist es ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber jeder Tropfen höhlt den Stein“, sagt sie.

Jeder kann spenden - und an einem kostenlosen Malkurs teilnehmen

Von 6. April um 9 Uhr bis 13. April um 21 Uhr kann auf alle elf Bilder geboten werden, per Mail an ukraine@literaturhaus-muenchen.de oder telefonisch unter 089/ 29 19 34 27 (täglich von 11 bis 18 Uhr). „Es war uns wichtig, kein Spektakel daraus zu machen. Es geht nicht um uns als Personen, sondern darum, viel Geld zusammenzubekommen“, erklärt Yelin den Grund dafür, dass es keine große Auktions-Show geben wird. Wer überboten wird und preislich nicht höhergehen kann, der ist eingeladen, einen für ihn passenden Betrag zu spenden. Zum Dank bieten Yelin und ihre Mitstreiter am 11. April um 19 Uhr einen kostenlosen Online-Workshop an. Jeder kann mit Bleistift, Papier oder Pinsel vor dem Bildschirm mitmachen. Und so selbst Teil der Bande werden.

Die Auktion: Die Gebote werden hier und auf Instagram ständig aktualisiert. Die Anmeldung zum kostenlosen Online-Malkurs ist über hier möglich.