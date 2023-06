Kino mit Anspruch: Das sind die Gewinner des Friedenspreises des Deutschen Films

Bernhard Wicki Gedächtnis Fonds ehrt drei Produktionen

Von Michael Schleicher schließen

Seit 2002 ehrt der Bernhard Wicki Gedächtnis Fonds herausragende Filmemacher. Nun steht fest, wer in diesem Jahr den Friedenspreis des Deutschen Films – Die Brücke erhält.

Es sind drei Filme, die den Anspruch haben, ihr Publikum nicht nur zu unterhalten, sondern auch aufzuklären. Drei Filme, die – natürlich – künstlerisch wertvoll sind, die aber darüber hinaus gesellschaftspolitisch wirken wollen. Und daher werden „Athena“, „Meinen Hass bekommt ihr nicht“ sowie „Sieben Winter in Teheran“ heuer mit dem Friedenspreis des Deutschen Films – Die Brücke ausgezeichnet. Der internationale Regiepreis, dotiert mit 7500 Euro, geht an den Franzosen Romain Gavras, der ins Zentrum von „Athena“ die von Politik und Gesellschaft oft vergessenen Menschen in einer Banlieue stellt. Das Leben dort sei ein „soziales Pulverfass“, dessen Explosion zum „Aufstand“ führe, schreibt die Jury in ihrer Begründung: Als Zuschauer werde man von der Welle der Gewalt schwindelerregend mitgerissen. Diese 97 Minuten seien zudem eine künstlerisch intensive Aufforderung, politisch und sozial gegenzusteuern. „Athena“ ist der dritte Spielfilm des französischen Regisseurs, Jahrgang 1981; er läuft beim Streamingdienst Netflix.

+ Romain Gavras, hier mit der Sängerin Dua Lipa, erhält den internationalen Regiepreis für „Athena“. © PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

Bereits im Kino zu sehen war „Meinen Hass bekommt ihr nicht“ von Kilian Riedhof, der dafür den mit 7500 Euro dotierten nationalen Regiepreis erhält. Der 52-Jährige erzählt die wahre Geschichte von Antoine Leiris, dessen Leben seit der Nacht des 13. November 2015 nicht mehr dasselbe ist. Beim islamistischen Anschlag auf den Pariser Musikclub Bataclan ist seine Frau unter den 130 Ermordeten. Wie reagiert man auf eine solche Tat? Leiris findet einen eigenen Weg und stellt dem Hass der Attentäter die Liebe zu seinem Sohn entgegen.

+ Kilian Riedhof bekommt für „Meinen Hass bekommt ihr nicht“ den nationalen Regiepreis beim Friedenspreis des Deutschen Films – Die Brücke. © imago stock

Für ihren Dokumentarfilm „Sieben Winter in Teheran“ erhält Steffi Niederzoll heuer den Spezialpreis, der mit 5000 Euro dotiert ist. Sie berichtet von der damals 19-jährigen Reyhaneh Jabbari, die vom grausamen, menschenverachtenden sogenannten Gottesstaat Iran zum Tode verurteilt und hingerichtet wird, nachdem sie den Mann, der sie vergewaltigen wollte, in Notwehr erstochen hat. Niederzoll lässt die Mutter und die beiden Schwestern das Schicksal dieser jungen Frau erzählen. Der Friedenspreis des Deutschen Films wird am Dienstag, 20. Juni 2023, im Münchner Cuvilliéstheater verliehen; 3sat zeigt einen Mitschnitt am 1. Juli 2023 um 23.35 Uhr, im BR Fernsehen läuft die Zusammenfassung der Gala am 2. Juli 2023, 23.15 Uhr.