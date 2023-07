Weitere Details zum Fund der Münchner Synagogen-Fragmente: Steine lagen in bis zu acht Metern Tiefe

Von: Michael Schleicher

Teilen

Die aus der Isar geborgenen Steine der alten Münchner Hauptsynagoge. © Jüdisches Museum München

Zum Fund der Fragmente von Münchens einstiger Hauptsynagoge gibt es weitere Details. Das Landesamt für Denkmalpflege ordnet die Entdeckung ein.

Eigentlich sind die Münchner Stadtwerke ja seit einiger Zeit damit beschäftigt, das Großhesseloher Wehr zu sanieren. Eine Aufgabe, die an sich schon anspruchsvoll ist. Doch am Mittwoch vergangener Woche (28. Juni 2023) hat das Team auf eben jener Baustelle zudem einen stadtgeschichtlichen Schatz gehoben: Wie der Münchner Merkur bereits am Dienstag (4. Juli 2023) berichtet hat, wurden bei den Arbeiten Fragmente entdeckt, die Münchens einstiger Hauptsynagoge zugeordnet werden konnten. Das Bauwerk stand an der Herzog-Max-Straße und wurde im Juni 1938 auf persönlichen Befehl Hitlers abgerissen; vollendet wurde es 1887 nach Plänen des Architekten Albert Schmidt (1841-1913), von dem etwa auch die Entwürfe für den Löwenbräukeller sowie die St.-Lukaskirche stammen.

Münchens Hauptsynagoge wurde im Juni 1938 abgerissen

Offenbar wurden diese besonderen Steine zusammen mit Bauschutt Mitte der Fünfzigerjahre bei der Beseitigung von Hochwasserschäden genutzt, um eine Ausspülung hinter dem Wehr aufzufüllen. „Bevor wir begonnen haben, war ein Taucher unten, der von großen Steinen berichtet hat, wie es auch von alten Plänen überliefert war“, sagt Lukas Mas-Zehetbauer, Projektleiter der Baustelle an der Großhesseloher Brücke, im Gespräch mit unserer Zeitung. Erkennbar war da freilich noch nichts. Als die Objekte jedoch aus bis zu acht Metern Tiefe ans Tageslicht geholt worden waren, fiel den Arbeitern eine „Tafel mit hebräischen Schriftzeichen“ ins Auge, erinnert sich Mas-Zehetbauer, der zur Fundstelle gerufen wurde. Auf historischen Fotos von der Synagoge war diese Tafel dann zu erkennen. Wie in solchen Fällen üblich, informierten die Bauleute das Landesamt für Denkmalpflege und sicherten die Steine.

Fragmente des Tora-Schreins aus der einstigen Münchner Hauptsynagoge. © Jüdisches Museum München

Die Fachleute vom Landesamt, die inzwischen mit Vertretern des Jüdischen Museums am Wehr waren, gehen momentan von „wenigstens 30 bis 40 bauplastisch dekorierten Architekturteilen unterschiedlicher Formate“ aus. Diese würden vermutlich von mehreren Gebäuden stammen, „vorwiegend aber von der ehemaligen Hauptsynagoge“, wie es auf Anfrage heißt. Derzeit werden die Stücke dokumentiert und zugeordnet. Allerdings schätzt das Denkmalamt bereits jetzt „die archäologische Bedeutung des Fundes als außerordentlich hoch“ ein, wie das Haus mitteilt: mit Blick auf den „historischen Hintergrund“, aber auch, weil mit einer Wiederauffindung „bisher nicht zu rechnen war“.