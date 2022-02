München: Die Geschichte des Zwangsarbeiters Jan Bazuin

Von: Michael Schleicher

NS-Dokuzentrum: Der Beschäftigungsausweis von Jan Bazuin beim Reichsbahnausbesserungswerk Neuaubing. © Benjamin Ganzenmüller/NS-Dokumentationszentrum München

Jan Bazuin war Ende des Zweiten Weltkriegs Zwangsarbeiter in Neuaubing. Sein Tagebuch von 1944/45 wurde nun im NS-Dokumentationszentrum München vorgestellt. Comic-Künstlerin Barbara Yelin hat es illustriert.

Es klingt seltsam, doch am 23. Januar 1945 wird aus dem Tagebuch eine Art Poesiealbum. Neben Notizen des Niederländers Jan Bazuin sind unter diesem Datum auf der Doppelseite neun andere Handschriften zu sehen: Einträge auf Polnisch und Italienisch. Es sind Mitgefangene, die sich hier verewigt haben, auch sie Zwangsarbeiter der Nationalsozialisten wie der 19-Jährige aus Rotterdam. Sie leben im Lager Neuaubing, schuften für die Reichsbahn.

München: In Neuaubing entsteht ein Erinnerungsort

Noch zu Hause in Rotterdam, im Herbst 1944, beginnt Bazuin mit dem Tagebuch – seine Aufzeichnungen enden am 22. April 1945. Die drei Hefte haben sich erhalten; eine Sensation. Mirjam Zadoff, Direktorin des NS-Dokumentationszentrums, nennt sie einen „besonderen Glücksfund“. Leon Bazuin entdeckte die Aufzeichnungen seines Vaters 2001 nach dessen Tod. Er überließ sie der Münchner Einrichtung, die derzeit einen Erinnerungsort im ehemaligen Lager in Neuaubing konzipiert.

München: Barbara Yelin im Atelier. © Klaus Haag

Im Dokuzentrum haben sie Bazuins Notate erforscht und nun als Buch herausgegeben („Jan Bazuin: Tagebuch eines Zwangsarbeiters“. C. H. Beck, München, 159 Seiten; 20 Euro). Es gebe nur „wenige Erzählungen über das Lager Neuaubing“, sagt Zadoff bei dessen Präsentation. Das Besondere: Die Münchner Künstlerin und Zeichnerin Barbara Yelin hat das „Tagebuch eines Zwangsarbeiters“ illustriert. Mit ihrer Arbeit erschließt sie den Leserinnen und Lesern Jan Bazuins Erlebnisse auf eine sehr direkte, emotionale Weise. „Ihre Zeichnungen sind Annäherungen an ganz individuelle Erfahrungen, für die es keine Fotos gibt“, freut sich Zadoff. In der Tat hätte das Dokumentationszentrum keine bessere Illustratorin für dieses Projekt finden können. Die 45-Jährige zählt zu den vielseitigsten Comic-Künstlerinnen in Deutschland – und sie ist die Beste, wenn es um zeitgeschichtliche Themen geht. In Büchern wie „Gift“ (2010), „Irmina“ (2014) oder „Vor allem eins: Dir selbst sei treu“ (2016) hat sie immer auch Historie erzählt, die sich bei ihr freilich in individuellen Schicksalen spiegelt.

Zu Gast im NS-Dokumentationszentrum München: Leon Bazuin. © Benjamin Ganzenmüller/NS-Dokumentationszentrum München

So wie nun beim „Tagebuch eines Zwangsarbeiters“. Wie sorgfältig Yelin sich dem Text angenähert hat, wird am Mittwochabend beim von Judith Heitkamp souverän moderierten Podiumsgespräch deutlich: Die Künstlerin und der Historiker Paul-Moritz Rabe haben wie Archäologen Schicht für Schicht der Notizen in ihrer Tiefe freigelegt, um ein Gespür für Bazuins Lebenswirklichkeit zu bekommen. Eine „Art des Sich-Heranzeichnens an die historischen Fakten“, nennt Barbara Yelin ihren Ansatz. Wie kompliziert das mitunter sein konnte, zeigt etwa die Frage nach den Lichtquellen: Welche nutzte der 19-Jährige? Gab es (noch) Strom? Kerze, Öl- oder Gaslampe? Oder nichts von all dem, sodass er nur bei Tageslicht schreiben konnte?

Über seinen Stil, auch seinen Humor sei ihr Jan Bazuin „schnell sehr nahe gekommen“, erzählt Yelin. Für uns Leser ist das ein Glück. Und vielleicht wäre es das auch für Jan Bazuin. Sein Sohn jedenfalls ist überzeugt: Dass das Tagebuch publiziert wurde, würde seinen Eltern „ein Lächeln ins Gesicht zaubern“.