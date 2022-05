München: Kino am Olympiasee 2022 startet in die Saison!

Von: Katja Kraft

Herrliche Kulisse: So voll wie auf diesem Foto darf es bei Kino am Olympiasee in München nach zwei harten Corona-Jahren wieder werden. © Kino am Olympiasee

Film ab für den Sommer in der Stadt! Am 12. Mai 2022 startet das Münchner Kino am Olympiasee in die Saison. Nach zwei Corona-Pandemie-Jahren dürfen endlich wieder alle Plätze besetzt werden. Der Eröffnungsfilm ist „Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse“. Das wird zauberhaft!

Es soll ja Leute geben, die es kaum abwarten können, dass nach dem Schyrenbad nun auch die anderen Münchner Freibäder die Sommersaison eröffnen. Für alle Warmduscher gibt’s ab 12. Mai 2022 im Münchner Olympiapark eine Alternative, in die es sich mindestens genauso herrlich abtauchen lässt wie ins kalte Nass: Das Kino im Olympiapark 2022 startet mit seinem Programm. Pommes rot-weiß bekommt man hier auch. Und dazu Filme und ein Familienprogramm, das richtig Lust auf Sommer macht.

Das Kino am Olympiasee darf wieder voll bestuhlt stattfinden

Nach zwei Corona-Jahren kann das Kino am Olympiasee wieder voll bestuhlt stattfinden, die Masken-Pflicht ist aufgehoben. Und wie in so vielen Bereichen hat auch hier die Pandemie zumindest einen Vorteil gebracht: Die damals für den Sicherheitsabstand zwischen den Besuchern eingerichteten Tische neben den Liegestühlen bleiben erhalten. Verliebte können einen „Love-Seat“ buchen, auf dem es sich Armlehnen-frei kuscheln lässt; übrigens gern mit Schmusedecke – die dürfen sie, anders als im vorigen Jahr, heuer wieder an die Besucher verleihen.

Und auch das Picknick-Kino ist zurück, bei dem man es sich auf der Liegewiese oder im Biergarten gemütlich machen kann. Die passenden Speisen darf man – so soll’s sein im bayerischen Biergarten – mitbringen. Oder man bucht online vorab eins der sogenannten Erlebnispackages. „Von der Notte Italiana bis zum C’est la Vie mit französischen Macarons“ reicht das Angebot hier. Und hat nicht mehr viel zu tun mit den Snacks, die sonst so auf den Kinoböden kleben. Popcorn und die inzwischen unvermeidlichen Nachos mit Käsesauce (wer auch immer sich diesen Käse ausgedacht hat), kann man an den Essensständen auch ohne Vorbestellung kaufen. Neu ist in den Futter-Buden der Anbieter Servus Habibi dabei, der ausschließlich vegane Speisen verkauft.

Fantastisch wird’s beim Eröffnungsfilm von Kino am Olympiasee 2022: Dann läuft „Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse“ mit Jude Law. © Courtesy of Warner Bros. Picture

Aber zurück zum Wesentlichen – der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Für einen zauberhaften kulturellen Beginn sorgt heute Abend der Fantasiefilm „Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse“, der am 7. April in den deutschen Kinos startete. In den Tagen darauf folgen Blockbuster wie „James Bond – keine Zeit zu sterben“ (21. Mai), „Spider-Man: No Way Home“ (20. und 28. Mai) oder „King Richard“ (30. Mai). Auch Karoline Herfurths kluge filmische Aufforderung zu mehr Selbstliebe – „Wunderschön“ – ist zu sehen (18. Mai/1. Juni). Und Kinder können sich am 5. Juni bei „Sing 2 – Die Show deines Lebens“ vergnügen – während ihre Eltern insgeheim hoffen, dass die Musik der Rolling Stones, die am 5. Juni 2022 im Münchner Olympiastadion spielen, herüberschallt.

Vorhang auf für die „Show deines Lebens“. Der Kinderfilm „Sing 2“ läuft am Olympiasee. © Verleih

Wer all die Filme bei Kinostart verpasst hat, hat also die Gelegenheit, sie nun auf großer Leinwand zu genießen. Und wer sie schon kennt und mochte, erlebt sie hier noch einmal von einer anderen Seite. Das ist ja immer wieder das Erstaunliche am Freilichtkino: Selbst hundert Mal gesehene Klassiker wirken vor dieser Kulisse wie frisch herausgeputzt. Was könnte es schließlich für einen besseren Vorfilm geben als den realen Sonnenuntergang? So fläzt man dann im Liegestuhl, mit kühlem Getränk in der Hand, direkt am See. Da kann alles baden gehen – die gute Laune aber ganz gewiss nicht.

Kino am Olympiasee 2022: das ganze Programm, Infos und Tickets gibt es hier