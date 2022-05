Laurent Hilaire wird Chef des Bayerischen Staatsballetts

Von: Michael Schleicher

Laurent Hilaire ist der neue Direktor am Bayerischen Staatsballett. © VALERY HACHE

Der Franzose Laurent Hilaire wird neuer Direktor des Bayerischen Staatsballetts. Bayerns Kunstminister Markus Blume (CSU) stellte den 59-Jährigen am Donnerstag vor.

Laurent Hilaire wurde ab Mitte der Siebzigerjahre an der Ballettschule der Pariser Oper ausgebildet. Nach Abschluss seiner Ausbildung im Jahr 1979 wurde er Mitglied des Ballet de l’Opéra de Paris. 1985 wurde er von Rudolf Nurejew zum Etoile befördert und blieb als solcher 22 Jahre lang am Ballett der Pariser Oper. Zusammen mit Élisabeth Platel, Sylvie Guillem, Isabelle Guérin, Élisabeth Maurin und Manuel Legris gehört Laurent Hilaire zur sogenannten „Nurejew-Generation“.

Laurent Hilaire gehört zur „Nurejew-Generation“

Hilaire gastierte als Solotänzer beim Royal Ballet in London, an der Mailänder Scala, beim American Ballet Theatre, beim Australian Ballet und dem Staatsballett Berlin. Im Jahr 2011 wurde Hilaire in den Rang des „Maître de ballet associé à la direction de la danse“ erhoben; in dieser Position arbeitete er eng mit Brigitte Lefèvre, der Künstlerischen Leiterin des Ballet de l’Opéra de Paris, zusammen. Seit 2017 war Laurent Hilaire Künstlerischer Direktor des Stanislawski-Balletts. Im Februar 2022 trat er von dieser Position zurück.

Im Februar 2022 trat Hilaire als Direktor des Stanislawski-Balletts

In München folgt er auf den Russen Igor Zelensky, der vom Direktionsposten am 4. April 2022 aus „privaten, familiären Angelegenheiten“ von dem Posten zurückgetreten ist. Laurent Hilaire wurde im Rahmen der Jahrespressekonferenz der Bayerischen Staatsoper der Öffentlichkeit vorgestellt. Hier präsentierte Intendant Serge Dorny seine Pläne für die Spielzeit 2022/23. Dorny lobte die „offene, kommunikative und wertschätzende Führungskultur“ seines neuen Ballett-Direktors: „Unter Laurent Hilaire wird das Staatsballett sein internationales Ansehen weiter steigern und für großartige Bühnenmomente sorgen“, schrieb er bei Twitter.