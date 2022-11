München: Literaturfest in Zeiten von Krieg und Frieden

Von: Katrin Basaran

„Weinen kann man später“: Die ukrainische Schriftstellerin und Journalistin Tanja Maljartschuk kämpft mit den Mitteln der Literatur dafür, dass der Krieg in ihrem Heimatland endet. © Catherina Hess

Interview mit der ukrainischen Schriftstellerin Tanja Maljartschuk über das Münchner Literaturfest, das am 16. November 2022 startet.

So viele Worte, die gesagt und gelesen werden wollen, so viele Bücher, die ihre Wahrheiten und Geschichten preisgeben wollen! Heute startet das Münchner Literaturfest, das bis zum 4. Dezember 2022 gefeiert wird. Das Forum, Kernstück des Festivals, wird heuer von der ukrainischen Autorin Tanja Maljartschuk (39, „Blauwal der Erinnerung“) kuratiert. Die Bachmann-Preisträgerin lebt seit 2011 in Wien. Ihre Heimat ist natürlich Thema des Forums, aber nicht nur, wie sie im Zoom-Interview verriet:

Sie haben im Frühling gesagt, Sie litten auch körperlich unter dem Krieg in der Ukraine. Wie geht es Ihnen heute?

Tanja Maljartschuk: Ich habe mir eine dicke Haut wachsen lassen. Anders kann ich die Situation emotional nicht verkraften. Man handelt rational und tut, was man kann, damit der Krieg endet. Es geht momentan allein ums Durchhalten. Weinen kann man später. So handhaben es viele Ukrainerinnen und Ukrainer.

Krieg klingt so abstrakt, die meisten von uns mussten noch nie einen erleben.

Tanja Maljartschuk: Ich kann das für mich nicht mehr sagen. Jeder, der eine Beziehung zur Ukraine hat, erlebt dieses Grauen hautnah – dazu muss man nicht vor Ort sein. Sämtliche Emotionen treffen dich gleichzeitig: Hier trauerst du um den Tod eines Freundes, hier entwickelst du Hoffnung, weil wieder ein paar Orte befreit wurden. Und nichts bereitet dich auf einen Krieg vor – dabei hat man Bücher gelesen über den Holocaust, den Zweiten Weltkrieg, hat hunderte Filme gesehen. Du stehst vor dieser neuen Erfahrung vollkommen nackt.

Wie geht es Ihren Lieben in der Ukraine?

Tanja Maljartschuk: Meine Familie ist in Sicherheit, hoffe ich. Denn in der Ukraine gibt es keinen Ort, an dem man wirklich sicher ist. Meine Freunde, meist Literaten, stehen vor einer doppelten Herausforderung: Entweder ist Fliegeralarm oder es gibt keinen Strom. Dabei will und muss man irgendwo zwischen Keller und Finsternis noch den Job machen. Millionen Menschen leben dort unter Bedingungen, die wir uns nicht vorstellen können. Meine Freundin, die Literaturkritikerin Hanna Ulura, lebt in Mykolajiw. Die Stadt im Süden des Landes wird seit März täglich beschossen. Sie kann nicht fliehen, ihre Mutter ist bettlägerig. Was ihr Kraft gibt: Sie geht hinaus und spricht mit den Menschen. „Endlich habe ich verstanden, wie sehr ich diese Leute liebe“, hat sie mir gesagt. „Wie hilfsbereit Menschen in einer Extremsituation sein können.“ Mitten in dieser tödlichen Bedrohung hat die Gesellschaft zusammengefunden.

Das ukrainische Volk ist geeint? Oder gibt es auch Stimmen, die für einen Gebietsabtritt zugunsten eines Friedens plädieren?

Tanja Maljartschuk: Ich kann nicht in die Köpfe aller Menschen sehen. In der Öffentlichkeit gibt es solche Gespräche nicht. Weil wohl jedem klar ist, dass eine Gebietsabtretung an Russland keinen Frieden garantiert. Die Panzer würden bald weiterrollen. Ich habe in meinem engen Umfeld einige Frauen, deren Männer bereits gefallen sind. Keine spricht je davon, dass dieser Tod umsonst war.

In Ihren Büchern zeichnen Sie das Bild eines unterdrückten Volkes auf der Suche nach Identität. Wie würden Sie die ukrainische Seele beschreiben?

Tanja Maljartschuk: Das Streben nach Freiheit und Selbstbestimmung ist stark ausgeprägt, grenzt fast schon an Besessenheit. Die Ukraine hat zuletzt mehr als 70 Jahre Diktatur erlebt, durch die Millionen Menschen starben. Eine Diktatur holt sich immer die Besten heraus, die Mutigen, und quält sie. Machthabern geht es dabei gar nicht ausschließlich ums Töten, sondern darum, eine Gesellschaft in die Sklaverei zu zwingen. In meiner Familie, die in der Sowjetunion sozialisiert wurde, hieß es immer: „Fall nicht auf! Schweig lieber!“ Weil es gefährlich werden kann. Für die Menschen meiner Generation, die nur noch kurz die UdSSR erlebt haben, ist es nicht mehr möglich, so zu leben. Nach der Revolution 2014, dem Euromaidan, ist die Ukraine durch viele positive Veränderungen erstarkt. Die Bevölkerung selbst hat Verantwortung für den Staat übernommen, was in postsowjetischen Ländern nur selten passiert. Und selbst die Intellektuellen – traditionell eher in der Opposition – sind darin aktiv geworden. Auch jetzt: So viele Künstler, Literaten, die sonst nie eine Waffe in die Hand genommen hätten, haben sich freiwillig im Februar für die Armee gemeldet.

Zwei von diesen jungen Autoren holen Sie am 18. November zum Literaturfest nach München. Was bringen Artem Chapeye und Artem Tschech mit?

Tanja Maljartschuk: Die beiden sind kluge Denker und Beobachter – und sie sind mitten in diesem Krieg. Es ist noch immer nicht sicher, ob sie es tatsächlich nach München schaffen. Aber wenn das klappt, ist es die beste Möglichkeit, diese nackte, brutale Realität aus erster Hand zu hören und den Betroffenen dabei in die Augen zu sehen. Artem Chapeye zum Beispiel hat vor dem Krieg Werke von Edward Said und Mahatma Gandhi ins Ukrainische übersetzt. Sich selbst hat er immer als liberalen Linken und Pazifisten bezeichnet. Am 27. Februar ist er freiwillig zur Armee gegangen, nachdem er Frau und Kinder in Sicherheit gebracht hatte. „Manchmal gibt es Situationen, in denen auch Mahatma Gandhi zu den Waffen gegriffen hätte“, hat er gesagt.

Es wäre verständlich gewesen, wenn Sie beim Literaturfest die ukrainische Kultur in den Mittelpunkt gestellt hätten. Sie ziehen den Kreis aber weiter. „Frei sein – Mitteleuropa neu erzählen“ ist das Thema. Das irritiert, denn Mitteleuropa endet für die meisten an der deutsch-polnischen Grenze.

Tanja Maljartschuk: Mitteleuropa ist kein geografischer, sondern ein politischer Begriff. Die Länder, die zwischen Deutschland und Russland liegen, wurden immer wieder mit brutaler Gewalt besetzt. Tausend Mal wurden ihre Grenzen auf einer Karte neu gezogen als Bollwerk zwischen West und Ost. Es wurde über sie bestimmt, ob sie zu Europa oder zur Sowjetunion gehören – selbst nach dem Zusammenbruch der UdSSR. Man hat ihnen nicht zugehört und ihre Bedeutung für die Stabilität des Westens nicht erkannt. Das sollte diskutiert werden.

Was sollen die Besucher von Ihrem Programm mitnehmen?

Tanja Maljartschuk: Wenn sich das Publikum Fragen stellt, sich aus der eigenen Komfortzone herausbewegt und bereit ist, anzuerkennen, welche Einflüsse Mitteleuropa auf den Westen hat, bin ich schon glücklich. Aber natürlich ist es ein Literatur-, ein Kulturfestival. Ich habe viele Gespräche geplant, was ein wenig ungewöhnlich ist. Man hat in Deutschland eine große Tradition der Lesungen. Mir scheinen im Moment aber Gespräche wichtiger. Ich möchte Raum schaffen, um sich auszutauschen, Erfahrungen zu vergleichen, die Vergangenheit neu zu denken. Ich bin ja eine leidenschaftliche Anhängerin des europäischen Gedankens. Auch für die Ukraine gibt es keinen anderen Weg, als den nach Europa. Sie gehört dazu – oder sie geht im brutalen Osten unter.

Was ist bei den Veranstaltungen Ihr persönliches Highlight?

Tanja Maljartschuk: Jede Veranstaltung ist für mich ein persönliches Highlight. Wenn ich etwas herausheben soll, dann „Fremdes Europa in Gedichten“. Dichterinnen und Dichter aus der Ukraine, aus Albanien und Litauen kommen mit deutschsprachigen Poeten zum Austausch zusammen. Ich finde den Gedanken sehr schön, es zeigt, was Literatur kann. Es geht darum, der Wahrheit auch durch ästhetische Komponenten näher zu kommen.

Abschließend eine Frage zur Ukraine: Wenn Sie in die Zukunft schauen, wie sehen Sie Ihr Land?

Tanja Maljartschuk: Ich denke derzeit nicht in diesen Dimensionen. Zukunft bedeutet für mich Handeln in der Gegenwart. Sie allein entscheidet. Wie intensiv ich mich heute engagiere, diesen Krieg zu stoppen, so sieht eines Tages die Zukunft aus.