Im Rahmen des Erlaubten: „Cancel Culture“-Farce am Münchner Metropoltheater

Von: Michael Schleicher

Teilen

Er war mal ’ne große Nummer im Musikgeschäft, bis Vorwürfe der kulturellen Aneignung seine Karriere beendeten: Gustav (René Dumont, Mi.), hier mit (v. li.) Klara (Judith Toth), Shantez (Philipp Moschitz), Stanka Sto (Ina Meling) und Sky (Stephanie Marin). © Marie-Laure Briane

Es geht um einen alten weißen Mann und die Frage nach „Cancel Culture“. Am Münchner Metropoltheater hatte das Stück „Slippery Slope“ Premiere. Unsere Kritik:

Sie suchen den Prototypen des alten weißen Mannes? Schauen Sie unbedingt im Münchner Metropoltheater vorbei – sie werden fündig werden, Indianer-Ehrenwort. Gustav ist Schwede und war mal eine große Nummer im Musikgeschäft. Dann hagelte es Vorwürfe: kulturelle Aneignung, Rassismus, finanzielle und künstlerische Ausbeutung seiner Musikerinnen, Machtmissbrauch. Wenig hat er ausgelassen – jetzt ist die Karriere futsch. René Dumont, einst im Ensemble der Kammerspiele, dann des Residenztheaters, spielt dieses Klischee von einem Typen derart testosteronschwer, dass sein Hemd offen stehen muss bis zum Ende seines Brustbeins. Denn selbst wenn er sich geläutert gibt: wer ko, der ko.

„Cancel Culture“ steht im Zentrum von „Slippery Slope“ am Metropoltheater

Gustav steht im Zentrum von „Slippery Slope“ von Yael Ronen und Shlomi Shaban, das Stück wurde 2021 in Berlin uraufgeführt und nun von Philipp Moschitz am Metropoltheater inszeniert; am Donnerstag war Premiere. Von Ronen, österreichisch-israelische Theatermacherin und Autorin, war in München zuletzt an den Kammerspielen „Point of no Return“ (2016, zum Anschlag am OEZ) sowie die herrliche Schöpfungsgeschichte „Genesis“ (2018) zu sehen. In „Slippery Slope“ setzt sie sich mit der Debatte um „Cancel Culture“ auseinander. Pointiert und unterhaltsam haben sie und Shaban dafür das Musical-Genre gewählt, zumindest „almost a Musical“, wie der Untertitel bescheiden einschränkt.

Das ist natürlich alles etwas grober geschnitzt, doch liegt dem Stück eine sehr charmante Idee zugrunde. Denn nicht nur Gustav hat sich – beruflich, menschlich – inkorrekt verhalten. Auch alle anderen in seinem Umfeld haben keine reinen Biografien, haben „Leichen im Keller, die vielleicht plötzlich frische Luft schnappen wollen“, wie es einmal heißt. Doch wer mag jetzt den ersten Stein werfen? Wen soll man ächten, wenn das Leben eben nicht schwarz oder weiß ist, sondern in vielen Schattierungen von Grau mal mehr, mal weniger schillert?

„Slippery Slope“ ist auch die Antwort auf die „Vögel“-Debatte in München

Natürlich ist dieser Abend auch eine Antwort des Theaters auf den mitunter schrill geführten Streit um die eigene „Vögel“-Produktion. Wie berichtet, setzte das Haus die Inszenierung von Intendant Jochen Schölch ab, nachdem gegen seine Interpretation des Stücks von Wajdi Mouawad Antisemitismus-Vorwürfe erhoben worden waren.

Vor allem aber sind diese 100 pausenlosen Minuten ein kluger Theaterspaß, der nur an manchen Stellen noch mehr Tempo, einen weiteren Dreh an der Absurditätsschraube vertragen hätte. Thomas Flach hat eine Stufenbühne gebaut mit bunten Rahmen, die nach hinten hin kleiner werden: Die Grenzen, in denen sich die Menschen bewegen (dürfen), scheinen hier allein optisch immer enger zu werden. Das Ensemble um René Dumont mit Stephanie Marin, Ina Meling, Judith Toth und dem Regisseur selbst spielt gut aufeinander abgestimmt; gesungen und getanzt wird mit Hingabe. Dass nicht jeder Ton sitzt – geschenkt. Schließlich ist dieser Abend vermutlich der klügste, weil reflektierte Kommentar zur Debatte um „Cancel Culture“, den es derzeit in München zu sehen gibt. In jedem Fall ist er der unterhaltsamste. Langer, heftiger Applaus.