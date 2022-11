Eine Brücke in die Zeit der Pharaonen

Von: Lara Listl

Hommage an die Pflegekräfte: Alaa Awad mit seinem Bild „The Hope“. Das arabische Wort für Krankenhauspersonal ist „Hoffnung“. © Mélanie Flossmann-Schütze

Das Museum Ägyptischer Kunst zeigt aktuelle Ölgemälde von Alaa Awad. Höhepunkt der Sonderausstellung wird ein Wandgemälde sein, dass der am Nil geborene Künstler während der Öffnungszeiten im Ausstellungsraum gestalten wird.

Ob Kamelmärkte, schaukelnde Boote auf dem Nil, Porträts fremder Menschen auf der Straße, arabische Frauen oder alljährlich in Luxor stattfindende Feste. Die Liebe zu seinem Heimatland Ägypten ist in jedem seiner Bilder zu sehen. In Ölfarbe hält der 1981 in Kairo geborene und heute in Luxor lebende Alaa Awad den Alltag Luxors und Umgebung auf Leinwand fest. Zum ersten Mal sind Werke des einstigen Streetart-Künstlers nun in Deutschland zu sehen, genauer gesagt im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst in München.

Sonderausstellung im Museum Ägyptischer Kunst in München zeigt erstmals zeitgenössische Ölgemälde von Alaa Awad

Unter dem Titel „An Egyptian Story. Paintings by Alaa Awad“ zeigt die Sonderausstellung Arbeiten aus den vergangenen drei Jahren, einige davon, die Awad extra für die Schau anfertigte. Zum Beispiel das Bild „The Hope“, das eines seiner immer wiederkehrenden Motive der „Marching Women“ zeigt: arabische Frauen mit dunklem langen Haar, die eng zusammen stehen. Ein Motiv, das die Wertschätzung des Künstlers für die Frauen widerspiegelt. Das Besondere an „The Hope“ ist, dass sich hinter dem Titel und den grünen Kleidern, in welche die Frauenfiguren gehüllt sind, eine Botschaft versteckt: Es ist eine Hommage an das Krankenhauspersonal. Sowohl im Allgemeinen als auch im Besonderen zur Pandemiezeit. Die grüne Farbe spielt auf die Arbeitskleidung von Klinikpersonal an und der Titel auf das arabische Wort für Krankenhauspersonal, das „Hoffnung“ bedeutet.

Von Alt zu Neu: rechts eine altägyptische Prozession mit Amun-Barke, die links in ein heutiges Festival für einen Ortsheiligen übergeht. © Alaa Awad

Künstler Alaa Awad malt seine Heimat am Nil

„Er sieht die Schönheit im alltäglichen Leben und möchte mit seinen Werken Zuversicht übermitteln“, erläutert die stellvertretende Direktorin Mélanie Flossmann-Schütze bei einem Rundgang durch den Präsentationsraum. Sie selbst besuchte den Künstler in diesem Jahr in seinem Atelier in Luxor und weiß somit, dass die gemalten Alltagsszenen der aktuellen Realität entsprechen. Für seine Porträts arbeitet er mit Studentinnen der Universität Luxor, an der er als Professor unterrichtet. Ebenso spricht er Menschen auf der Straße an, deren Gesichter ihn faszinieren, und bittet sie zur Zusammenarbeit in sein Atelier. Beispielsweise den älteren Achmed, dessen Furchen im Gesicht von seinem langen Leben erzählen.

Als Höhepunkt gestaltet Alaa Awad während der Öffnungszeiten ein neues Wandgemälde

Inspiration schöpft Awad neben dem Hier und Jetzt auch aus dem alten Ägypten. So reiht er seine „Marching Women“ jeweils nicht perspektivisch hintereinander, sondern aufgereiht nebeneinander auf wie in pharaonischen Grabdarstellungen. Er arbeitet mit Skizzen, Vorentwürfen, recherchiert viel, sieht sich alte Fotos oder Darstellungen des alten Ägyptens an und fügt dann alles zusammen.

„Das Spannende ist die Brücke, die er vom pharaonischen Ägypten ins heutige zieht“, sagt Flossmann-Schütze über ein großformatiges Bild, das rechts eine Prozession mit einer von Priestern getragenen Barke des altägyptischen Gottes Amun zeigt und fließend in das heutzutage jährlich gefeierte Festival für einen Ortsheiligen in Luxor übergeht. Auch hier ist das Motiv der „Marching Women“ zu sehen, das er als Element eines neuen Gemäldes 2023 während der Öffnungszeiten im Ausstellungsraum gestalten wird. Die Termine gibt das Museum zeitnah bekannt. Geöffnet ist die Schau bis 5. März 2023 täglich, außer Mo., 10 bis 18 Uhr, sowie Di. bis 20 Uhr. Weitere Infos unter: www.smaek.de.