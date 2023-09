Bis der Frieden aufblüht: Arbeiten der ukrainischen Künstlerin Zhanna Kadyrova in München

Von: Ulrike Frick

Teilen

Grün ist die Hoffnung: Für das Projekt „Refugees“ hat Zhanna Kadyrova Zimmerpflanzen, die teilweise vom Feuer der Bomben verbrannt sind, aus zerstörten ukrainischen Gebäuden gerettet. Im NS-Dokuzentrum haben einige nun neue Triebe. © Connolly Weber Photography/NS-Dokuzentrum München

Das NS-Dokuzentrum München zeigt in der Ausstellung „Out of Home“ Werke der ukrainischen Künstlerin Zhanna Kadyrova.

Das Foyer des NS-Dokuzentrums München ist jetzt grün. Wo früher nüchternes Hellgrau und Weiß zwischen den bodentiefen Fenstern dominierten, brechen große, mittelgroße und kleine Blumentöpfe mit Kakteen, Monstera deliciosa und anderen klassischen Zimmerpflanzen die bewusst unterkühlte Atmosphäre. Die Begrünung ist Teil der Ausstellung „Out of Home“ der ukrainischen Künstlerin Zhanna Kadyrova. Tatsächlich erzählt diese Pflanzen-Ansammlung, kombiniert mit Fotografien, eine sehr traurige Geschichte: All das Grün war früher einmal in öffentlichen Gebäuden in der Ukraine zu Hause. Es stand in einer Schule nahe Kiew, in einer Klinik in Charkiw oder in einer bedeutenden Bibliothek in Cherson und erfreute dort die Menschen. Für eine Fotoreportage durfte Kadyrova, eine der wichtigsten Künstlerinnen ihres Landes, vor einigen Monaten verwaiste Orte der Heimat besuchen, die im Bomben- und Kugelhagel zerstört und von den Russen besetzt wurden. Nach deren Abzug blieben zertrümmerte Räume zurück, in denen in manchen Ecken und auf Fensterbrettern noch ums Überleben kämpfende Topfpflanzen zu finden waren. „Ein Lebenszeichen inmitten der Vernichtung“, findet Kadyrova, die darin ein Sinnbild für den unbedingten Lebenswillen der Ukrainer erkannte und „diesen heimatlos gewordenen Lebewesen jetzt Asyl gewährt, ehe sie wie hoffentlich alle Kriegsflüchtlinge wieder nach Hause können. Irgendwann“, erklärt die 42-Jährige.

Die Pflanzen stammen aus von Russland zerstörten Gebäuden in der Ukraine

In ihrer Installation „Refugees“ finden sich die teilweise recht lädierten Pflanzen neben den Bildern der Verwüstung. Die Künstlerin ist auch eine exzellente Fotografin, wie ihre klaren, meist streng symmetrisch aufgebauten Aufnahmen zeigen. Auch aus anderen Dingen, die Kadyrova in und neben den zerstörten Gebäuden gefunden hat, macht sie Neues: Die Findlinge aus einem Fluss gestaltet sie zum Projekt „Palianytsia“ um, was so viel wie „Unser täglich Brot“ bedeutet. Täuschend echt liegen die Brotlaiben ähnlichen Steine da, manche aufgeschnitten und fast zum Reinbeißen. Sie erinnern auch an den Holodomor, den von Stalin in den Dreißigerjahren herbeigeführten „Tod durch Hunger“, den Millionen Menschen in der Ukraine starben. Kadyrovas laufend „frisch“ hergestellte Brotkunst ist ein Charity-Projekt, das über den Verkauf finanzielle Unterstützung für die Ukraine generieren soll.

Einen dritten Teil der Schau bildet das vierminütige Video „Russian Rocket“, das in Dauerschleife zu sehen ist. Eine russische Rakete fliegt über idyllische, friedlich in der Sonne liegende ukrainische Landschaften – und über typisch deutsche Straßen, Häuser und Wiesen, sogar über Fabriken wie das Volkswagen-Werk in Wolfsburg. Die Aussage, dass Bedrohung, Gewalt und Krieg überall drohen, liegt auf der Hand. Gefilmt hat Kadyrova immer, wenn sie im Zug oder Auto unterwegs war. Aber erst die auf die jeweiligen Scheiben geklebte russische Rakete im Tiefflug erzeugt echtes Entsetzen. Die Organisation „Kyiv Angels“ versendet gegen eine Spende Raketen-Aufkleber. Man klebt sie auf Zugfenster, Autoscheiben, einfach irgendwo in den öffentlichen Raum und postet das Foto auf Instagram unter @russian.rocket.2022. So wird die globale Bedrohung eines Krieges weltweit sichtbar. Und dank der Einnahmen der „Kyiv Angels“ werden Menschen im Kriegsgebiet mit Lebensmitteln und Sachspenden unterstützt.

Informationen zur Ausstellung:

„Out of Home“ läuft bis 8. Oktober 2023 im NS-Dokuzentrum München, Max-Mannheimer-Platz 1; Öffnungszeiten sind Di.-So. von 10-19 Uhr; der Eintritt ist frei.