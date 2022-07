„Respublika“ in München: Techno trifft Theater

Von: Michael Schleicher

Teilen

Tanz der Gefühle: Jeder Theaterabend endet in einem Rave – getanzt werden darf aber auch zwischendurch. © Gabriela Neeb/Münchner Kammerspiele

„Respublika“ ist eine begehbare Theater-Installation von Łukasz Twarkowski. Die Kammerspiele zeigen die Produktion, die mit einem Rave endet, nun in München. Unsere Premierenkritik:

Manchmal genügen fünf Worte, um sechs Stunden zu fassen. „Banalität und zugleich unendlicher Raum“, ruft die DJane von ihrem Pult den tanzenden Menschen im Utopia zu. Worauf sie sich bezieht, ist längst vergessen, untergegangen im Hämmern der Beats. Ihre Aussage aber weist über diesen Moment auf der Tanzfläche hinaus und umreißt ziemlich klar, was hier am 14., 15. und 16. Juli 2022 geschieht.

„Respublika“ kommt aus Litauen nach München

Die Kammerspiele haben die Produktion „Respublika“ vom Litauischen Nationaltheater nach München in die ehemalige Reithalle an der Heßstraße 132 geholt; am Donnerstag (14. Juli 2022) war Deutschland-Premiere. Der Regisseur, Videokünstler und Raver Łukasz Twarkowski sowie sein engagiertes, wieselflinkes und präzise arbeitendes Technikteam haben in dieser von allen begeh- und benutzbaren Installation dem Leben eine Bühne bereitet.

Dem Leben eine Bühne: Szene aus „Respublika“ – die Theaterinstallation ist ein Mix aus Schauspiel, Filmset, Kunst-Happening und Techno-Rave und holt das Publikum mitten hinein ins Kommunenleben. © Gabriela Neeb/Münchner Kammerspiele

„Respublika“ ist Überforderung und Entspannung, nervtötend und lustig, laut und leise, schweißtreibend und meditativ. Sechs Stunden, die jeder Gast so erleben kann, wie er oder sie es möchte. Kommen und Gehen ist zu jeder Zeit möglich. „Kein Teilnehmer kann alles sehen, was geschieht, und das ist ganz normal“, heißt es auf dem Regelblatt, das man zusammen mit einem Lageplan am Eingang erhält. Das ist beruhigend gemeint – und doch ertappt man sich in den ersten Stunden oft bei dem Gefühl, am falschen Ort zu sein – weil woanders just in diesem Moment Spannenderes, Schöneres, Wichtigeres geschieht. Das aber ist Quatsch.

„Respublika“: Kommen und Gehen ist jederzeit möglich

Der Einstieg in diese Theaterinstallation, die das Leben ist (oder ist es umgekehrt?) war ein Ausstieg: Das Ensemble um Twarkowski wagte einen Selbstversuch und – so will es zumindest die Legende dieser Inszenierung – nahm sich aus dem Leben, wie wir es kennen, und zog in die litauischen Wälder. Dort erschufen die Männer und Frauen eine Welt nach ihren Regeln, Wünschen, Vorstellungen – tatsächlich und im übertragenen Sinn.

Der Abschluss-Rave in München dauert bis 4 Uhr am Sonntagfrüh

Die Infrastruktur von damals habe man nun im Utopia nachgebaut: Da gibt es eine Gemeinschaftsküche mit viel benutztem Geschirr im Spülbecken, es gibt Wohn- und Schlafräume, den fast schalldichten „Pit Klub“, in dem ein DJ auflegt, eine Sauna nebst Dusche, Umkleide, Eiswasserbassin, ein Pflanzenzimmer, die „Chill Zone“ und, und, und. In den Umbaupausen sammeln sich Mitwirkende und Publikum vor der DJ-Kanzel im hinteren Bereich der Halle, um zu tanzen und zu feiern – jeder Theaterabend endet ab circa 23 Uhr in einem Rave. Das Publikum kann immer mit dabei sein – und etwa entscheiden, ob es die Szenen über das Zusammenleben während des Aussteigerjahres auf Leinwand oder Bildschirmen verfolgen möchte (Kompliment an die Bildregie!) oder am jeweiligen Spielort. Vielleicht lockt gerade aber die Hängematte mehr, oder man nimmt einen Drink an der Bar, tanzt im „Pit Klub“ oder entspannt in der Sauna. Am Premierenabend gönnten sich die ersten Besucher schon nach 45 Minuten einen Aufguss.

Die Kammerspiele forderten zuletzt immer wieder den autonomen, sich zum Geschehen bewusst verhaltenden Zuschauer, etwa in der theatralen Installation „Heilige Schrift 1“ oder in jener Neuhauser Wohnung, in der „Wo du mich findest“ spielte. Doch so frei wie hier war das Publikum nie. „Respublika“ ist, was man daraus macht: banal oder begeisternd. (Noch mehr Theater? Lesen Sie hier unsere Premierenkritiken zu „Werther“ am Münchner Residenztheater sowie zu den „Stripperstories“ am Münchner Volkstheater.)