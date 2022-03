München: Steinerne Leere bei „Gier unter Ulmen“ am Residenztheater

Von: Michael Schleicher

Teilen

„Gier unter Ulmen“ am Münchner Residenztheater: der alte Farmer Ephraim Cabot (Oliver Stokowski) und seine dritte Ehefrau, die junge Abbie (Pia Händler). © Birgit Hupfeld/Bayerisches Staatsschauspiel

„Gier unter Ulmen“ von Eugene O‘Neill wurde 1924 uraufgeführt. Jetzt hat Evgeny Titov die Familientragödie fürs Münchner Residenztheater inszeniert. Unsere Premierenkritik:

Gott, der hier so häufig wie inbrünstig angerufen wird, antwortet nicht. Der Allmächtige, den sie auf dieser vermaledeiten Farm immer wieder als Zeugen benennen oder um dessen Unterstützung sie flehen, hat keinerlei Interesse an den Menschlein, die er irgendwann einmal geschaffen hat. Gott ist verstummt – und manches deutet darauf hin, dass er genauso tot ist wie seine verlorenen Schafe. Davon künden zumindest die Leiber der Tiere, die Duri Bischoff zu Beginn und am Ende von „Gier unter Ulmen“ auf der Bühne im Residenztheater zeigt.

„Gier unter Ulmen“ ist Evgeny Titovs erste Arbeit am Residenztheater

Es ist der eindrücklichste Einfall eines letztlich enttäuschenden Abends. Evgeny Titov hat am Staatsschauspiel das 1924 uraufgeführte Stück des US-Dramatikers und Literatur-Nobelpreisträgers Eugene O’Neill (1888-1953) eingerichtet; am Samstag war Premiere des 105 Minuten langen Abends. Der Regisseur stellt sich mit dieser Inszenierung erstmals am Haus vor. Dass er mehr draufhat, das hat Titov vor drei Jahren bei den Salzburger Festspielen bewiesen, als er Gorkis „Sommergäste“ ästhetisch und inhaltlich zwingend erzählte, ohne sich je dem Zeitgeist anzubiedern.

Titov beeindruckte 2019 bei den Salzburger Festspielen

Nichts davon nun in München. Leider. Die Wucht antiker Geschichten, die der Theatermacher so unbedingt aus O’Neills brutaler Familientragödie herausarbeiten will, erschöpft sich im dräuenden Dröhnen der Bässe auf der Tonspur. Diese Inszenierung möchte gerne eine Kraft entfalten wie die des alten Ephraim Cabot, der mit dem Vorschlaghammer auf die Gesteinsbrocken seiner Farm einprügelt. Doch wie Oliver Stokowski in der Rolle des Tyrannen das Werkzeug mit Leichtigkeit fallen lässt und als Attrappe entlarvt, so bleibt auch die Regie vor allem Behauptung. Auf der Bühne geschieht kaum mehr, als dass der Text brav bebildert wird. Das jedoch macht einen Theaterabend weder überraschend noch relevant.

Herzlicher Applaus nach der Premiere im Münchner Residenztheater

Dabei steckt viel in dieser Geschichte eines Mannes, der zum dritten Mal heiratet: Die beiden Söhne aus erster Ehe entfliehen rasch (und dennoch dauern diese Szenen hier zu lang) der grausamen Herrschaft des Vaters. Zwischen Eben, dem Sohn, den Ephraim Cabot mit seiner zweiten Frau zeugte, und dessen Stiefmutter, der jungen Abbie, entwickeln sich fürchterliche Energien der Abstoßung und Anziehung. Abbie giert obendrein aufs Erbe – Eben ist in der Hassliebe zum Vater so verblendet wie versteinert. Letztgenannter ist ein herrischer Kapitalist, der 100 werden („um euch alle reinzulegen“) und im Moment des Sterbens seinen gesamten Besitz niederbrennen will: Bloß kein anderer soll ihn sein Eigen nennen können. Vieles hat Eugene O’Neill also angelegt – wenig weiß die Produktion damit anzufangen.

Dem Ensemble ist das kaum anzulasten. Stokowski zeichnet Ephraim als kernigen alten Geizhals – und macht erahnbar, woher die Härte dieses Quälgeistes kommt. Noah Saavedra und Pia Händler lassen die Beziehung zwischen Eben und seiner gehassten, geliebten Stiefmutter Abbie in vielen Schattierungen schillern. Das glückt Titovs Inszenierung nicht. Was er mit diesem Stück will, bleibt eine Leerstelle, schwerfällig wie Stein. Dennoch herzlicher Applaus.