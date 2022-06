„Extrawurst“ in Münchens Komödie: Es wird brenzlig

Von: Katrin Basaran

Teilen

Großes Tennis in spießiger Vereinsheim-Kulisse (v. li.) Thomas Stegherr als Club-Vize, Heiko Ruprecht als toleranter Torsten und Gerhard Wittmann, der den konservativen Vereinsboss spielt. © Sebastian Back/Komödie im Bayerischen Hof

Die Satire „Extrawurst“ feiert am Mittwoch in der Komödie im Bayerischen Hof Premiere. „Bergdoktor“-Star Heiko Ruprecht und Gerhard Wittmann, bekannt aus den „Eberhofer“-Krimis“, gehören zum Ensemble des Stücks. Lesen Sie hier unsere Kritik:

Heilige Bratwurst! Jeden Sommer werden Zehntausende in Deutschland auf dem Holzkohlegrill-Altar in einer andächtigen Zeremonie auf ihre Opferung, sprich den Verzehr, vorbereitet. Rund 84 Bratwürste pro Kopf wandern laut Statistik hierzulande jährlich vom Rost in die Münder. Dass die fettige Leckerei auch einen erbitterten Kampf der Kulturen auslösen kann, zeigt die bitterböse Satire „Extrawurst“, die am Mittwochabend in der Komödie im Bayerischen Hof Premiere feierte.

„Extrawurst“ läuft bis 24. Juli in der Komödie

Es ist nämlich so: Im Tennisverein TC Grün-Gold Lenheide steht die Mitgliederversammlung an. Wichtigster Tagesordnungspunkt ist die Anschaffung eines neuen Grills. Ein ganz tolles Teil soll’s werden, mit mehreren Etagen, sodass die Grillgut-Ausgabe wesentlich beschleunigt wird, wirbt Vereins-Vize Matthias (Thomas Stegherr) per Powerpoint-Präsentation.

Fast schon ist die Anschaffung beschlossene Sache, als die beste Spielerin Melanie (Yael Hahn) einwirft, es sei doch eine nette Geste, würde man für ihren Doppel-Partner Erol (Jörg Pauly) einen zweiten Grill anschaffen – er ist als Deutsch-Türke der einzige mit Migrationshintergrund im Club. Und als Moslem darf er schließlich nichts konsumieren, was auch nur ansatzweise mit Teilen eines Borstenviehs kontaminiert ist. Denn „Mit Schwein ist der Grill versaut“, wie Vereinsboss Heribert (Gerhard Wittmann), Typ konservativer Machtmensch, süffisant zusammenfasst.

Heiko Ruprecht spielt den toleranten Torsten

Und nun geht es los mit der Diskussion, denn Melanie – bestärkt durch ihren „Ich bin voll tolerant“-Gatten Torsten (Heiko Ruprecht) – besteht auf dem zweiten Grill als Geste des Respekts, Zeichen von Toleranz. Der spießig-starre Matthias will jedoch kein Extra-Geld ausgeben. Heriberts pragmatische Lösung wäre ein alter kleiner Gasgrill, der auf dem Dachboden einstaubt. Dabei will Erol gar keine Sonderbehandlung. Doch steht sie ihm zu – oder nicht?

Temporeich entspinnt sich ein Streit, in dem es schnell um Grundsätzliches geht: um Religionen, den Clash der Kulturen, Morgenland versus Abendland, um „Gutmenschen“ und Nazis, doch auch um das Ringen des Einzelnen um Political Correctness und um unterdrückte Eifersucht. Es geht um Sprache, ums „sich Erregen“, um „Whataboutismus“, gefährliches Halbwissen und Klischees. Zwischen „Das wird man doch noch sagen dürfen!“, „Wir sind eine Demokratie!“ und „Wir haben Meinungsfreiheit!“ entwickelt sich aus einer hitzigen Diskussion eine brenzlige Atmosphäre, die gar nicht mehr nach Konsens oder Lösungen sucht – aber täglich exakt so auf Twitter und Co. nachzulesen ist und den Stand unserer Diskussionskultur auf erschreckend klare Weise spiegelt.

Das Publikum in der Komödie darf mitentscheiden

Das insofern hochaktuelle Stück, das auch junges Publikum ansprechen dürfte, wurde von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob entwickelt, die auch an den Drehbüchern für „Stromberg“ mitgearbeitet haben. Michael von Au hat die Vorlage in einer wunderbar spießigen Vereinsheim-Bühnenkulisse unglaublich witzig und punktgenau umgesetzt, die Pointen und Argumente fliegen zwischen dem grandios agierenden Ensemble wie Tennisbälle hin und her. Dabei sind die Figuren komplex, offenbaren jede für sich Abgründe, die das Auditorium ständig zwischen Sympathie und Antipathie schwanken lässt. Unterhaltsam ist auch die Idee, das Publikum als Vereinsmitglieder einzubeziehen. So darf es etwa wie bei Ferdinand von Schirachs „Terror“ zwischendurch mitentscheiden, ob Erol seinen Grill bekommen soll oder nicht. Das Voting fällt am Premierenabend relativ eindeutig zugunsten des türkischstämmigen Tennisspielers aus. Wie die Mitgliederversammlung ausgeht, ob es eine Lösung des Konfliktes gibt, sei an dieser Stelle nicht verraten. Nur so viel: „Extrawurst“ ist das beste Stück seit Langem, das auf der Bühne der Komödie im Bayerischen Hof zu erleben war.