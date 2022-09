München: Street-Art-Star JR lädt zur Kunstaktion!

Von: Katja Kraft

Teilen

Street-Art-Künstler JR bei seinem Besuch in München. © Astrid Schmidhuber

Der französische Street-Art-Star JR lädt jeden dazu ein, Teil seines Kunstwerks zu werden. In ganz München hält dazu ein Foto-Truck. Mitmachen!

Kann Kunst die Welt verändern? Das ist hier die Frage. Der französische Street-Art-Star JR glaubt nicht nur, dass sie es kann, er beweist es auch. Wie berichtet, gelingt es ihm immer wieder, durch seine weltweiten Plakataktionen mit Fotografien von Menschen, die nicht im Rampenlicht stehen, auf deren jeweilige schwierige Lebenssituation hinzuweisen. Plötzlich bekommen die, die sonst vom öffentlichen Blick nicht beachtet werden, Aufmerksamkeit. Auf diese Weise hat JR längst Abgeschriebenen aus einem US-amerikanischen Hochsicherheitsgefängnis wieder in die Freiheit verholfen; hat bewirkt, dass der Drogenhandel und die Gewalt in einer brasilianischen Favela bekämpft werden; oder hat Menschen in Israel und Palästina dazu animiert, sich in die Lage auf der jeweils anderen Seite der Grenzmauer hineinzuversetzen. Wie dies alles? Davon erzählt die sehenswerte Ausstellung „JR: Chronicles“, die noch bis 15. Januar 2023 in der Kunsthalle München zu sehen ist (mehr über die Schau „JR: Chronicles“ lesen Sie hier).

„Inside Out“ auf dem New Yorker Times Square: 445 000 Menschen haben sich schon an der weltweiten Kunstaktion von JR beteiligt. © JR-ART.net

Seit 9. September 2022 läuft zudem ein Rahmenprogramm, durch das jeder Teil des JR’schen Kosmos werden kann. Ganz im Sinne der Street Art, die die Kunst heraus aus den Elfenbeinpalästen und hinein ins Leben bringen, zugänglich für alle machen möchte, lädt JR in seinem Projekt „Inside Out“ jeden dazu ein, sich fotografieren zu lassen.

Ein zu einem mobilen Studio umgebauter Lkw hält in diesen Tagen an verschiedenen Orten. Wer mag, kann hier Gesicht zeigen – und sich ablichten lassen. Die Porträts werden im Truck aufgenommen, als großformatige Poster ausgedruckt und vor Ort plakatiert. Genau so, wie es der Künstler seit dem Start von „Inside Out“ im Jahr 2011 bereits in knapp 140 Ländern dieser Welt gemacht hat. Schon mehr als 445 000 Menschen haben sich an diesem gigantischen künstlerischen Gemeinschaftsprojekt beteiligt. Am 10. September 2022 ist der Wagen von 12 bis 19 Uhr im Museum of Urban and Contemporary Art (MUCA) an der Hotterstraße 12 in München; am 11. September 2022 von 12 bis 18 Uhr am Starnberger Flügelbahnhof, Kindermuseum München, an der Arnulfstraße 3. Am 13. September 2022 wird er von 12 bis 19 Uhr im Gasteig HP8, Hans-Preißinger-Straße 8, Station machen, am 14. September 2022 von 12 bis 18 Uhr im Kösk, dem Zwischennutzungsprojekt der Färberei, an der Schrenkstraße 8. Und zu guter Letzt am 15. September 2022 von 12 bis 18 Uhr in den Fünf Höfen unter den Hängenden Gärten (Theatinerstraße 8). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Bilder, die die Welt verändern

Und wozu das Ganze? Mit „Inside Out“ möchte JR Menschen dazu bewegen, selbst aktiv zu werden. Bei den bisher mehr als 2300 Fototruck-Aktionen wurde so von den Mitmachenden auf lokale und globale Missstände aufmerksam gemacht, darunter die Black-Lives-Matter-Bewegung, die Notlage von Geflüchteten und der weltweite Klimawandel. Egal, welches Thema einem wichtig ist: Hier hat man die Gelegenheit, ihm mit den Mitteln der Fotografie eine Bühne zu bereiten. Um die Welt ein kleines bisschen zu verändern. Bild für Bild.

„Inside Out“: Alle Informationen zu JRs Kunstaktion gibt es hier