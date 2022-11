Bilderbücher, die bewegen: Dayanita Singhs Retroperspektive „Dancing with my Camera“

Von: Lara Listl

Museen im Museum: Singhs selbst gebaute und „Museen“ getaufte Holzkonstruktionen fügen sich perfekt in die Räume der Villa Stuck ein. © Dayanita Singh/Jann Averwerser

Die Villa Stuck zeigt die bislang umfangreichste Retroperspektive der indischen Fotografin Dayanita Singh. Eine Wanderausstellung, die mehr als nur einen Besuch wert ist. Denn im Laufe der Zeit werden manche Bilder ausgetauscht.

Eine Fotografin, die die Grenzen ihres Mediums sprengt. Die das statische Festhalten eines Moments überwindet und Bilder in Bewegung bringt. Eine Büchermacherin, die Jacken schafft, in denen der Träger selbst zum Museum wird. Und Holzkonstruktionen baut, die Bilderrahmen, Display, Archiv und Einrichtungsgegenstand in einem sind. Das ist Dayanita Singh. Die indische Fotografin, die dieses Jahr mit dem Hasselblad Foundation Award – dem weltweit bedeutendsten Preis in der Fotografie – ausgezeichnet wurde und deren bislang umfangreichste Retrospektive jetzt in der Villa Stuck zu sehen ist. Eine Wanderausstellung unter dem Titel „Dancing with my Camera“, die mehr als nur einen Besuch wert ist.

Aktuell in der Villa Stuck ausgestellt: die bislang umfangreichste Retroperspektive von Dayanita Singh

Denn mit ihren selbst aus Teakholz gebauten und „Museen“ getauften Konstruktionen hat sie mehrteilige Bilderrahmen geschaffen, bei denen ihre einzelnen Schwarz-Weiß-Fotografien immer wieder neu angeordnet und ausgetauscht werden können. Zwar nicht von Besucherhand, dazu sind die Scharniere zwischen den schweren Holzstreben zu fragil, doch die Kuratorinnen Helena Pereña, Sabine Schmid und Stephanie Rosenthal werden im Laufe der Ausstellungszeit Termine bekannt geben, bei denen Singhs Bilder teils ausgewechselt werden.

Frauen stehen immer wieder im Zentrum von Dayanita Singhs Fotokunst. © Dayanita Singh/Jann Averwerser

1961 als Tochter einer Hobbyfotografin in Neu- Delhi geboren, begeisterte sich Singh früh für das Medium Fotografie. Auch Bilder von ihr als Kind, geschossen von ihrer Mutter, die sie ermunterte, professionelle Fotografin zu werden, sind zu sehen. Seit 40 Jahren fotografiert Singh Motive rund um die Themen indische Musik, Freundschaft, Archive, Architektur, Kino, gesellschaftliche Veränderungen und Geschlechterrollen. Dabei geht es ihr aber nie um das einzelne Bild, sondern um die Beziehungen zwischen den Fotografien.

Singhs „Museen“ sind Bilderrahmen, Display, Archiv und Einrichtungsgegenstand in einem

Sie selbst versteht sich als Büchermacherin, die mit Fotografien arbeitet. Anfangs erschuf sie Buchprojekte, bei denen ihre Bilder durch das Blättern der Seiten in Bewegung bleiben und als mobile Objekte durch Raum und Zeit getragen werden können. Schon bald wurden Museen auf die Künstlerin aufmerksam, und Singh entwickelte neue Formate, um ihre Werke weiterhin beweglich wie in einem Buch, doch nun auch passend für Ausstellungsräume zu präsentieren.

Entstanden sind daraus unter anderem ihre einzigartigen „Museen“. Das Innere dient als Foto-Archiv, um die nach außen zeigenden Bilder jederzeit austauschen zu können. Je nachdem wie die Holzkonstruktionen geöffnet, bewegt oder geschlossen sind, erscheinen sie mal als Raumteiler, mal als Schrank oder als komplette Einrichtungsecke mit Bett, Schreibtisch, Hocker und Lagerelementen.

Umgeben von Frauenporträts von Franz von Stuck befindet sich Singhs „Little Ladys Museum“

Bezug nimmt Singh dabei auch auf die Ausstellungsorte. So befindet sich ihr „Little Ladys Museum“, das Aufnahmen von Mädchen und jungen Frauen zeigt, in den historischen Räumen der Villa, umgeben von Frauenporträts des Malers und Bildhauers Franz von Stuck.

Besonders sind neben ihren Leporello- und Buch-Formaten auch ihre Architektur-Collagen, bei denen sie aus ihrem großen Archiv schöpfte und Ausschnitte von Fotografien in ein anderes Bild schnitt. Ein Spiel mit dem Betrachter, der teils sehr genau hinsehen muss, um das zweite Foto in den auf den ersten Blick realistisch erscheinenden Fantasie-Gebäuden zu erkennen.

Ausstellungsbesucher bekommen Poster mit neuesten Arbeiten von Dayanita Singh geschenkt

Ein Kunstwerk von Singh darf jeder Besucher als Geschenk mit nach Hause nehmen: ein Poster, das auf der einen Seite ausführliche Informationen zu Kunst und Künstlerin bereithält und auf der anderen Seite Fotografien ihrer jüngst veröffentlichten Arbeit „Let’s see“ zeigt. Die Ausstellung in der Villa Stuck ist noch bis 19. März dienstags bis sonntags von je 11 bis 18 Uhr geöffnet.