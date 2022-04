Eine Ausstellung zwischen Science-Fiktion und Gegenwartsreflexion

München: Vogelwilde Schau von US-Künstler Misha Kahn in der Villa Stuck

Von: Katja Kraft

Passt: Misha Kahn vor Franz von Stucks „Der Wächter des Paradieses“ (1889). Die Werke des US-Amerikaners fügen sich stimmig in die Villa Stuck ein. © kjk

In der Münchner Villa Stuck treffen die Werke des Münchner Malerfürsten Franz von Stuck auf die des New Yorker Künstlers Misha Kahn. Sehenswert!

Jetzt bitte die Stimme von Bart Simpson im Ohr haben. Dessen deutsche Synchronsprecherin Sandra Schwittau hat den Audioguide für die neue Ausstellung in der Münchner Villa Stuck eingelesen. Wer das gelbe Zeichentrickmännchen kennt, hat es sofort vor Augen. Passt perfekt zu dieser Schau, in der man sich manchmal selbst fühlt wie in einem Cartoon. Oder wie es Museumschef Michael Buhrs beim Presserundgang formuliert: „als sei man in ein Max-Ernst-Gemälde gepurzelt.“

Misha Kahn, Jahrgang 1989, gefragter Designer und Bildhauer aus Brooklyn, New York, ist nicht unbedingt der erste Name, der einem in den Sinn kommt, wenn man an Franz von Stuck (1863-1928) denkt. Deshalb ist das Erstaunlichste an dieser vogelwilden Ausstellung, wie stimmig sich die Arbeiten des US-Amerikaners in die Villa des Münchner Malerfürsten einfügen.

Im Dialog: Leuchte von Misha Kahn und Bild von Franz von Stuck. © kjk

Die Keramikleuchte etwa, die vor Stucks Porträt der Vera Saitzoff (1913) steht und sie sanft in goldgelbes Licht taucht. Die Farben beider Werke korrespondieren, als hätte sich Kahns Leuchtskulptur klammheimlich aus Stucks Bild geschlichen. Na ja, der New Yorker wird sie wie einige andere Arbeiten extra für München angefertigt und die Farben von Stucks Gemälde bewusst aufgenommen haben, denkt man abgeklärt. Genau wie einen Saal weiter bei dem großen Tisch in Regenbogenfarben. An der Wand gegenüber hängt Stucks „Regenbogenlandschaft“ (1927). Was für eine gelungene Bezugnahme. Von wegen. Kahn hatte die Werke lange vor München geschaffen. In Wahrheit ist’s in beiden Fällen also: ein großer Zufall. Oder vielmehr der Beweis für das richtige Gespür von Michael Buhrs, der wusste, wie harmonisch sich hier eins ins andere fügen würde.



Eine Ausstellung zwischen Science-Fiktion und Gegenwartsreflexion

Am eindrücklichsten wird das gleich im ersten Raum deutlich, in dem die etwas verrückte – aber schön verrückte – Geschichte beginnt, die Misha Kahn und Kuratorin Kellie Riggs erzählen möchten. Es ist ein Mix aus Fake News, Science-Fiction, Vergangenheits- und Gegenwartsreflexion, den sie im begleitenden Flyer zur Schau fantasieren; die passenden Werke dazu stehen, hängen, liegen in den historischen Räumen in Erd- und Obergeschoss. Die Geschichte spielt in einem Zwischenreich aus analoger und digitaler Welt, in dem wir heute bereits alle leben. Geprägt von Unsicherheit, ständigen Angstschüben wegen gegenwärtiger und künftiger Klimakatastrophen – und dem eskapistischen Abdriften in Konsum, Unterhaltung, Sinnesrausch.



Aus Müll macht Misha Kahn Kunst

„Bounty of Refuse“ nennen Kahn und Riggs den Empfangssalon – zu Deutsch: „eine Fülle von Müll“. Kahn hat angeschwemmten Abfall am New Yorker Stadtstrand gesammelt und daraus Skulpturen und Möbelstücke geschaffen – und den vermeintlichen Dreck damit wieder zu wertvollem Gut erhoben. „Wie wäre das, wenn wir den Müll, den wir täglich produzieren, als etwas Kostbares betrachten würden?“, hat er sich gefragt – die Antwort, die hier zwischen mit Goldmosaik ausstaffierten Wänden steht, ist funkelnd schön.

Aus der regenbogenfarbenen Tafel im Speisesaal wiederum lässt er animalische Formen aus Kunststoff sprießen. Es kreucht und fleucht unter der quietschfarbenen Tischplatte. Kahn nennt’s ein „enthusiastisches Feiern der ,neuen Natur‘“. Und stellt sich eine Zukunft vor, in der die genetisch veränderte Flora widerstandsfähiger ist als unsere heutige Vegetation. „Dieser Tisch ist letztlich ein Symbol dafür, wie wir in unserer Welt künstlich neue Kreaturen schaffen, um die Artenvielfalt zu ersetzen, die wir zuvor zerstört haben“, erzählt er beim Rundgang. Wer in diesem Moment nach oben blickt, entdeckt eine dieser bedrohten Arten – von Stuck gefertigte Schlangen, die den Türstock zum nächsten Zimmer entlangschlängeln.

Ein Roboter malt im Garten der Villa Stuck ein Bild. Wenn es fertig ist, wird es im Haus ausgestellt. © kjk

Klingt abgedreht? Ist es durchaus. Und endet im Garten mit einer Installation, die das Spiel mit Kunst und Digitalität auf die Spitze treibt. Ein Roboter malt hier in Schneckentempo ein von Kahn vorgegebenes Werk. Das romantische Bild des Künstlers, der in der Natur ein Aquarell anfertigt – indem er aus Mensch Maschine werden lässt, bricht der junge Wilde aus New York mit unseren kulturellen Prägungen. Und fordert uns gedanklich heraus: Wie viel Mensch, wie viel Maschine steckt in uns selbst? Wie abhängig von Technik sind wir? Und wieso verteufeln wir Kulturpessimisten so oft, was uns in vielem so sehr weiterbringt? Gerade, wer mit Non-Fungible Tokens, virtuellen Räumen, digitaler Kunst Berührungsängste hat, sollte hier hinschauen. Regt auf – und an.

Bis 21. August 2022 in der Münchner Villa Stuck; Di.-So. 11-18 Uhr. Infos gibt es hier