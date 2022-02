Münchner Volkstheater: die „Alien Disko“ kommt

Von: Michael Schleicher

Das Münchner Volkstheater ist die neue Heimat der „Alien Disko“. © Peter Kneffel/dpa

Bis 2019 stieg die „Alien Disko“ an den Münchner Kammerspielen. Dann kam die Corona-Zwangspause. Nun soll das Musikfestival, das die Band The Notwist kuratiert, sein Comeback feiern: am Münchner Volkstheater.

München, genauer: Dem Schlachthofviertel steht im Dezember eine Invasion von Außerirdischen bevor, und das ist eine richtig gute Nachricht. Die „Alien Disko“, dieses großartige Musikfestival, das die Acher-Brüder Markus und Micha von der aus Weilheim stammenden Band The Notwist kuratieren, feiert sein Comeback – an einem neuen Spielort. Am 9. und 10. Dezember steigt die fünfte Ausgabe im neuen Münchner Volkstheater an der Tumblingerstraße 29 (Lesen Sie hier unseren Bericht von der Eröffnung des neuen Münchner Volkstheaters).

Münchner Volkstheater: „Alien Disko“ läuft am 9. und 10. Dezember

Damit verlässt das Musik-Spektakel die Münchner Kammerspiele, wo es die Achers unter Intendant Matthias Lilienthal einst aus der Taufe gehoben haben. An zwei Tagen wurde in den drei Spielstätten der städtischen Bühne ein vogelwilder Mix unterschiedlicher Konzerte geboten. Wichtigstes Kriterium, nach dem The Notwist die Musikerinnen und Musiker ausgewählt haben: Lust aufs Experiment, egal ob in Pop, Rock, Jazz, Folk, Punk, Volksmusik, Hip-Hop oder bei elektronischen Beats. Die „Alien Disko“ erspielte sich rasch eine so fachkundige wie feierwütige Fan-Gemeinde, letztmals im Jahr 2019.

Nach der Corona-Zwangspause soll’s im Dezember im Volkstheater das Comeback geben. Der Wechsel des Veranstaltungsorts „habe sich so ergeben“, sagt Micha Acher auf Anfrage. Fakt ist, dass er und sein Bruder schon seit Langem mit Volkstheater-Intendant Christian Stückl zusammenarbeiten. So hat Micha Acher etwa bei dessen „Dreigroschenoper“, die 2011 Premiere feierte, die musikalische Leitung inne. Und für „Edward II.“, Stückls Inszenierung zur Eröffnung des neuen Hauses, schufen die Achers gemeinsam mit ihrem Notwist-Kollegen Cico Beck die Kompositionen.

The Notwost kuratieren die „Alien Disko“ (v. li.) Cico Beck, Micha Acher und Markus Acher. © Morr Musix

Nun ziehen sie auch mit ihrer „Alien Disko“ ins Schlachthofviertel. Dass die Akustik des Neubaus ideal für live gespielte Musik ist, hat sich seit der ersten Premiere im vergangenen Oktober bereits mehrfach eindrucksvoll gezeigt. Derzeit prüft das Volkstheater, unter welchen Bedingungen wie viele Menschen zum Festival dürfen. Geplant ist, dass alle drei Bühnen und das Restaurant „Schmock“ bespielt werden. Erste Anfragen an Künstlerinnen und Künstler laufen. Ganz einfach wird die Programmierung nicht, da Pandemie und Nachwirkungen des Kultur-Lockdowns bei vielen Bands für Unsicherheiten im Kalender sorgen. Obwohl das Programm von „Alien Disko #5“ also noch eine Überraschung ist: „Early Bird Tickets“ (beide Tage für 65 Euro) sind im Vorverkauf.

„Alien Disko“ am Münchner Volkstheater: Early-Bird-Ticket kostet 65 Euro

Bei den Kammerspielen nimmt man den Weggang des Festivals sportlich. Als Grund werden Schwierigkeiten bei der Disposition, bedingt durch Corona, genannt. Barbara Mundel hatte zu Beginn ihrer Münchner Intendanz vor zwei Jahren angekündigt, dass der DJ Sebastian Reier am Haus zusammen mit den Notwist-Brüdern das erfolgreiche Festival fortsetzen werde. Sie bedauere die Entscheidung der Achers, lässt Mundel nun auf Anfrage mitteilen – freue sich aber, dass die „Alien Disko“ eine neue Heimat gefunden habe. Live-Musik wird es freilich auch an der Maximilianstraße in Zukunft geben: Das nächste Mal etwa beim Nick-Cave-Abend „The Fe.Male Trail“ am 26. Februar. Der ist schließlich auch außerirdisch gut.