ARTMUC: Münchens größtes Kunstfestival feiert seinen 5. Geburtstag

Kunst entdecken, Emotionen und Leidenschaft wecken, Visionen aufzeigen. Unter diesem Motto findet auf der Münchner Praterinsel das inzwischen größte Kunstevent Süddeutschlands statt.

Was im Jahr 2014 mit der ersten Ausgabe einer neuen Kunstmesse begann, hat sich seitdem zu einem "Place-To-Be" für alle Kunstinteressierten über die bayerischen Landesgrenzen hinaus entwickelt und zieht Künstler, Galerien und Kunst-Projekte aus ganz Europa nach München.

Bei der November-Ausgabe der ARTMUC vom 9. bis 11. November präsentieren diesmal mehr als 80 nationale und internationale Künstler und 15 Galerien u.a. aus Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Spanien, Portugal, Italien, Bulgarien und der Ukraine ihre Kunst und zeigen einen Querschnitt der europäischen Kunstszene mit Kunstwerken der Street- und Urban Art, der digitalen Kunst und Fotografie bis hin zur klassischen Malerei und 3D-Kunst.

Kunst darf gefallen – Kunst darf gekauft werden

Die ARTMUC positioniert sich dabei eindeutig als Verkaufs-Plattform für zeitgenössische Kunst, die man sich auch noch leisten kann. Gerade das Zusammenspiel von jungen (Nachwuchs-) Künstlern und erfahrenen Galeristen zeigt dabei, dass sich der Kunstmarkt stetig wandelt und auch mal neue Wege beschritten werden müssen. "Der Kunstmarkt befindet sich im Umbruch. Es ist an der Zeit, alte Gepflogenheiten auch mal über Bord zu schmeißen und offen für Neues zu sein. Wir wollen Trends setzen statt Entwicklungen hinterherlaufen oder diese kopieren“ so der Veranstalter der ARTMUC, Raiko Schwalbe.

Die Idee der ARTMUC wächst weiter und will zukünftig im jungen und dynamischen Kunstmarkt noch fokussierter neue, außergewöhnliche Trends aufzeigen und setzen und jungen Künstler der Zugang zu einem breiteren Publikum ermöglicht werden.

Mit ihren zwei Ausgaben pro Jahr (Frühjahr / Herbst) soll die ARTMUC als wichtigster Kunstevent der Stadt München weiter ausgebaut und gestärkt werden, mit dem Ziel, sich bis 2024 zur wichtigsten Plattform für zeitgenössische Kunst in Bayern und darüber hinaus zu entwickeln. Ziel ist es dabei nach Aussage des Veranstalters, nicht nur in der Kunstmetropole München "eine noch bessere Verzahnung zwischen Institutionen, Sammlern, Künstlern und einem interessierten Publikum zu schaffen, umso speziell dem künstlerischen Nachwuchs die ersten Schritte in eine breite Öffentlichkeit zu erleichtern".

Weitere Informationen

ARTMUC

9. bis 11. November 2018

München / Praterinsel

Web: www.artmuc.info

Öffnungszeiten:

Do. 08.11. / 19 – 20 Uhr

Fr. 09.11. / 12 – 20 Uhr

Sa. 10.11. / 12 – 20 Uhr

So. 11.11. / 12 – 18 Uhr

Eintritt:

Erwachsene 13 EUR / Studenten 11 EUR (Freitag 10.11.2018)

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben freien Eintritt