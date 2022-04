Münchner Haus der Kunst: Andrea Lissonis fantastische Pläne

Von: Katja Kraft

Sympathischer Lockenkopf: Andrea Lissoni möchte besonders junge Menschen für Kunst begeistern. © Marcus schlaf

Andrea Lissoni ist seit 2020 Künstlerischer Direktor des Münchner Haus der Kunst. Nun hat er in dieser Funktion seine erste Ausstellung kuratiert: Hier kann man eintauchen in die fantastischen Nebelskulpturen der japanischen Künstlerin Fujiko Nakaya.

Immer dem Kreischen nach! Es ist ein freudiges Jauchzen und Lachen und Schreien im Münchner Haus der Kunst. Andrea Lissoni, seit 2020 Künstlerischer Direktor des Münchner Ausstellungshauses, hat seine erste Schau in dieser Funktion kuratiert. Und dazu zu keiner gewöhnlichen Vernissage mit lauter wichtigen Menschen geladen – sondern zu einer Kinder-Preview. Denn die wirklich Wichtigen, das sind für den 51-jährigen sympathischen Lockenkopf die Jüngsten der Gesellschaft. Wenn man sie fragt, ob sich die Ausstellung von Fujiko Nakaya lohnt, hört man ein lautes „Ja!“ aus dutzenden Kindermündern. Bis 31. Juli sind Nakayas Nebelskulpturen zu sehen. Und nach und nach kommen die Werke des japanischen Kollektivs Dumb Type und des deutschen Künstlers Carsten Nicolai dazu. Ein Dialog soll entstehen. Lissoni, zuletzt Senior Kurator an der Tate Modern London, hat Freude daran, neue Wege auszuprobieren. Welche das sind, erzählt er im Interview.

Ihr Jahresprogramm läuft anders ab als in anderen Häusern. Sie lassen Künstler nach und nach in Dialog zueinander treten.

Andrea Lissoni: Ja. Künstlerische Verbindungen zu schaffen, über Grenzen hinweg, ist mir wichtig. Aber: Dafür muss man nicht immer riesige Gruppenausstellungen zeigen, man kann das auch über diese Dialoge tun. Wir haben ja keine Sammlung, also können wir ganz frei Brücken bauen zwischen verschiedenen Künstlern. Können zeigen, was etwa Fujiko Nakaya, Dumb Type und Carsten Nicolai verbindet. Sie haben alle zu tun mit Körperlichkeit, mit der Idee, dass man von Kunst getroffen werden soll. Und sie machen alle Kunst, die wir nicht gewöhnt sind. Also ich schon, aber viele andere Menschen nicht. (Lacht.)

Möchten Sie dieses Konzept der Dialog-Ausstellungen künftig so fortsetzen?

Andrea Lissoni: Ja. Wenn jemand jetzt bei uns zu Besuch ist, merkt er sich: „Nebel.“ Kommt diese Person in vier Monaten wieder, ist der Westflügel total verändert – aber der Nebel schwebt weiter in der Luft. Und plötzlich erkennt man, durch den Dialog, die Bezüge der Künstler zueinander.

Das Haus hat eine Architektur, die herausfordert. Haben Sie keine Angst vor diesen riesigen Räumen?

Im Gegenteil! Man kann sie unheimlich gut nutzen. Es sind nicht die Räume, in denen man traditionelle Kunst zeigen sollte. Gerade in München, wo man mehrere wunderschöne Museen versammelt hat, die Malerei und Skulpturen zeigen. Brandhorst, Pinakotheken, Lenbachhaus, Villa Stuck, Kunstverein. Wir fügen dem anderes hinzu, wieder: in Dialog zueinander. Und wissen Sie, was das Schönste ist? Wir sind alle Freunde.

Keine Konkurrenten?

Andrea Lissoni: Nein! In vielen Städten herrscht zwischen den Kunstinstitutionen Konkurrenz. Es gibt dort nicht diese Zugehörigkeit wie hier, wo sich auch die Freundeskreise der Häuser miteinander vernetzen. Das ist etwas sehr besonderes. Es ist schön.

Sie strahlen richtig, wenn Sie davon erzählen. Woher kommt Ihre Lust an Kunst?

Andrea Lissoni: Durch meine Familie. In meiner Kindheit lebten wir nur zehn Minuten entfernt von der Villa Menafoglio Litta Panza; dieser wahnsinnigen Sammlung mit Werken von James Turrell, Maria Nordman oder Ford Beckman. Jeden zweiten Sonntag sind Freunde meiner Eltern gekommen und wir sind ganz selbstverständlich zusammen in die Villa Panza gefahren. Man sitzt in einem Raum, bleibt ein, zwei Stunden und schaut zu, wie sich die Farben ändern, wie sich die Temperatur entwickelt. Seitdem liebe ich die Malerei.

... doch legten Ihren Schwerpunkt beruflich auf Neue Medien. Wieso?

Andrea Lissoni: Das kam durch mein Studium. Als ich an die Uni ging, war ich sehr neugierig, habe mich hineingestürzt in diese faszinierende Zeit: Es war eine echte Revolution, völlig neue Musikströmungen entstanden. Alle möglichen Richtungen von Elektro: Drum and Bass, Jungle, Hip-Hop, Downtempo, Techno... Das war – wow! Eine total neue Welt, eine echte Avantgarde. Parallel dazu begann mit der digitalen Videotechnik eine zweite Revolution: Plötzlich konnte man viel schneller und leichter Filme schneiden. Das lief Hand in Hand. Ich war sehr involviert in die Underground-Szene. Weil ich finde, dass man keine Angst vor Neuem haben darf, dass man sich trauen muss, den Schritt in die Zukunft mitzugehen. Offen sein muss für Veränderungen. Nur so kann sich ja auch etwas zum Guten verändern.

Wie gefällt Ihren Eltern die Kunst, die Sie kuratieren – und die Art, wie Sie es tun?

Andrea Lissoni: (Lächelt.) Es ist nicht unbedingt ihre Sprache, aber sie sind begeistert. Meine Eltern haben kein Kunststudium hinter sich, sind keine ausgewiesenen Experten in dem Bereich. Es ist aber total normal für sie, in die Villa Panza zu gehen – und etwas zu sehen, was ein Wunder ist. So haben sie mich geprägt.

Ist es Ihnen deshalb so wichtig, dass Kinder in Museen kommen?

Andrea Lissoni: Ja. Wenn man die junge Generation bei der Kunstvermittlung vergisst, ist es aus. Wissen Sie, was mein schönster Moment in der Tate war? Als ich dort ein kleines Kind gesehen habe, vielleicht eineinhalb Jahre alt. Das bewegte sich noch ein bisschen wie ein Tier, krabbelte vor sich hin. Und dann? Hat es auf einmal ein paar Schritte gemacht! Da dachte ich nur: Mein Gott, dieses Kind macht seine ersten Schritte von Kunst umgeben – das wird zu 100 Prozent einen Eindruck bei ihm hinterlassen. Vielleicht nicht bewusst, aber es erzeugt den Anfang einer Bildung. Deswegen ist es so schön, wenn Kinder in die Museen kommen: weil sie es sind, die uns bei der Veränderung unserer Gesellschaft helfen. Sie sind unsere besten Botschafter.

Die fantastische Schau „Nebel Leben“ mit Werken der 1933 in Japan geborenen Fujiko Nakaya bringt das Prinzip Skulptur auf eine neue Ebene. Das Besondere an diesen dreidimensionalen Werken ist ja , dass man sich um sie herumbewegen kann; in Nakayas Nebelskulpturen aber kann man sogar hineinmarschieren. Teil davon werden. Auch in ihren Videoarbeiten, in denen häufig Wasser eine Rolle und sie mit den natürlichen Sehperspektiven spielt, nutzt sie das flüssige Element als Metapher für die endlosen zeitlichen Prozesse. Alles fließt. Und macht nicht nur Kindern Spaß. Bis 31. Juli; Mo., Mi., So. 10 Uhr bis 18, Do. bis 22 Uhr.