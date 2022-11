München: An der Maximilianstraße eröffnet der etwas andere Sexshop

Von: Katrin Basaran

„Wir wollen ein Störfaktor sein“, sagen Sandra Lüders (li.) und Gina Penzkofer, die künstlerische Leiterin des Habibi-Kiosks, über ihren feministischen Sexshop. © Sigi Jantz

Die Münchner Kammerspiele eröffnen an der Maximilianstraße einen queer-feministischen Sexshop. „Wir wollen bewusst ein Störfaktor sein in dieser Prachtstraße“, sagen die Macherinnen.

Dort, wo München besonders schön glitzert, wo sich Schein und Sein vermischen, Status zählt und getunte Motoren so gern dröhnen, bekommt die glatte Fassade einen womöglich irritierenden bunten Fleck. In den Habibi-Kulturkiosk der Kammerspiele an der Maxilimilianstraße zieht am 9. Dezember ein queer-feministischer Sexshop ein. Auf rund 55 Quadratmetern soll man gegenüber der Nobelherberge „Vier Jahreszeiten“ Spielzeug für gewisse Stunden shoppen können.

Kammerspiele: der queer-feministische Sexshop eröffnet am 9. Dezember 2022

„Wir wollen bewusst ein Störfaktor sein in dieser Prachtstraße“, erklärt Gina Penzkofer, künstlerische Leiterin des Kiosks. „Gar nicht als Kampfansage. Vielmehr wollen wir durch künstlerische Formate zu neuen Erfahrungen, Perspektiven und vor allem zur Begegnung einladen.“ Deshalb hat die 29-Jährige in den Kiosk, eine Mischung aus „Wohnzimmer und Maulwurfshügel“, das feministische Kollektiv Consent Calling eingeladen, hier für zwölf Tage ihren Sexshop aufzubauen. Die achtköpfige Gruppe aus Münchner Frauen, Transmenschen und non-binären Personen hat sich 2021 gegründet. Consent Calling engagieren sich ausschließlich ehrenamtlich in der Bildungsarbeit rund um Themen wie Sexualität und Feminismus, sie veranstalten Lesungen und Workshops, produzieren Podcasts. Den Sexshop betrachten sie als Teil einer künstlerischen Intervention, wie Sandra Lüders, Teil des Kollektivs, erklärt: Natürlich würden hier Sextoys verkauft, allerdings eingebettet in ein kulturelles Programm. So wird es abends Drag-Shows geben, Lesungen etwa zum Thema Scham, zu Liebe im Kapitalismus, kleine Konzerte, eine Performance, Diskussionen. „Unser Ansatz ist, sich dem Thema Sexualität auf verschiedenen Ebenen zu nähern“, erklärt die 31-Jährige. „Das kann ein lustvoller sein, aber eben auch ein intellektueller oder bildungspolitischer. Aber alle diese Diskurse brauchen Raum, Öffentlichkeit und Sichtbarkeit.“

Im einstigen Kassenraum der Münchner Kammerspiele ist heute der Habibi-Kulturkiosk untergebracht. © Sigi Jantz/Münchner Merkur

Mit der jetzigen Kunst-Intervention sollen Sexshops aus der Schmuddelecke geholt werden. Wie? Die Fenster werden nicht zugehängt, man soll ohne Scham hineinschauen können, es soll eine offene Atmosphäre erzeugt werden. Eine Sesselecke lädt zum Plaudern ein. Bei den Toys – die Produkte wurden durch Crowdfunding finanziert – wird auf sexistische Verpackungen verzichtet, die zum Beispiel Körpernormen wie 90-60-90 vermitteln. Die oft bunten, kreativ designten und zumeist fair gehandelten, nachhaltigen Produkte werden nicht nach Mann/Frau sortiert, sondern nach Anwendung. Es wird Hilfsmittel etwa für Trans-Personen geben, die sie in ihrem Geschlechtsausdruck unterstützen. Aufklärungsliteratur rundet das Angebot ab. Sandra Lüders, Pädagogin und Bildungswissenschaftlerin: „Eigentlich wollen wir sämtliche sexistischen Normen, die klassische Sexshops reproduzieren, dekonstruieren. Uns geht es darum, neue Wege zum eigenen Körper zu finden, Horizonte zu erweitern – es geht um Sexpositivität.“ Sie betont: „Natürlich sind Männer herzlich willkommen.“ Mit dem Projekt des Habibi-Kiosks schließt sich auch der Kreis zu den Kammerspielen, wo am 9. Dezember „Joy 2022“ Premiere feiert – ein Stück über Wünsche, Selbstbestimmung, Verständnis von Intimität und die Sexpositivity-Szene. (Noch mehr Theater? Lesen Sie hier unsere Kritik zu „Pussy Sludge“ am Münchner Volkstheater sowie zu „La mer sombre“ an den Münchner Kammerspielen.)