Münchner Kammerspiele entlarven Rassismus im Kulturbetrieb

Von: Ulrike Frick

Münchner Kammerspiele: Şafak Şengül in „R-Faktor. Das Unfassbare“. © Nicole Marianna Wytyczak

Die Inszenierung „R-Faktor. Das Unfassbare“ hatte Premiere im Werkraum der Münchner Kammerspiele. Das Stück von Ayşe Güvendiren verhandelt Rassismus im Kulturbetrieb. Unsere Premierenkritik:

Soll man weinen, lachen oder lieber laut schreien? Die Theaterproduktion „R-Faktor. Das Unfassbare“, die am Donnerstag im Werkraum der Münchner Kammerspiele Premiere feierte, ruft schon nach wenigen Minuten die heftigsten Reaktionen in einem hervor. Denn das Stück von Ayşe Güvendiren verhandelt im Rahmen einer TV-Talkshow die Missstände, Stigmatisierungen und undurchdringlichen Machtstrukturen, die den deutschen Kulturbetrieb durchziehen.

Münchner Kammerspiele: „R-Faktor“ spielt in einer fiktiven TV-Show

Wahrheit oder Lüge? Fakt oder Fiktion? Das sind die Fragen, denen die Zusehenden sich stellen müssen. In kurzen Filmszenen spielt die beeindruckend wandlungsfähige Şafak Şengül, die auch die Rolle der durch die fiktive Fernsehsendung führenden Moderatorin übernimmt, verschiedene Fallbeispiele von Diskriminierung in der Kulturbranche durch. Einer Szene also, die sich im Vergleich zu anderen Bereichen der Gesellschaft als absolut weltoffen und vorurteilsfrei versteht.

„R-Faktor“ stammt von Ayşe Güvendiren

Wie falsch diese Annahme jedoch ist, macht diese von Ayşe Güvendiren ausführlich recherchierte und mit sparsamen Mitteln klug inszenierte Textcollage deutlich. Die in Wien geborene Güvendiren studierte Jura, Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte, ehe sie 2017 ihre Regieausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule in München begann. Ihre Diplominszenierung „R-Faktor. Das Unfassbare“ gewann bereits den Hauptpreis des Körber Studios für junge Regie 2021. Zu Recht, denn Güvendirens ungemütliche Arbeit reißt jenen die Maske der Selbstgerechtigkeit vom Gesicht, die sich als aufgeklärt und „woke“ bezeichnen würden. Doch mit der Offenheit im Kunstbetrieb ist es längst nicht so weit her, wie die aus Interviews mit einigen Dutzend Opfern destillierten Szenen des Stücks belegen.

Münchner Kammerspiele: Die Kulturszene ist nicht frei von Rassismus

Das „R“ in „R-Faktor“ steht denn auch für den steten Rassismus und seine permanente Reproduktion im Alltag. Die fiktive Talkshow beginnt mit dem Fall eines jungen, türkischstämmigen Mannes und seinen mehr als 20 vergeblichen Vorsprechen an den einschlägigen Schauspielschulen dieser Republik. Dass sie vergeblich waren, lag klar an seinem Migrationserbe und nicht an mangelnder Begabung. Doch auch die Mitbewerber sind nicht besser als die Dozenten: „Ich wäre jetzt so gerne Ausländer. Die sind gerade so gefragt“, palavern sie und schwadronieren offen über den „Multikulti-Bonus“ bei den Besetzungen bei Theater oder Film.

Die kurzen Episoden erzählen, wie tief rassistische, diskriminierende und exotisierende Vorstellungen auch in den Köpfen jener weißen, gebildeten bürgerlichen Mittelschicht existieren, die sich als migrantenfreundlich, links und liberal bezeichnen würde. Szene auf Szene steigt man immer tiefer in den Horror hinab, dem nicht-weiße, nicht-deutsche Menschen tagtäglich ausgesetzt sind. Wie Gift in kleinen Dosen träufelt dieses herabwürdigende Gutmenschentum auf die Betroffenen ein, jeden Tag ein bisschen Ausgrenzung. Wer das anspricht, wird als „empfindlich“ verunglimpft. War doch schließlich nicht so gemeint, wenn Namen grundsätzlich falsch ausgesprochen werden oder die männlichen Kollegen bei Proben von dunkelhäutigen Frauen schwärmen. „R-Faktor“ ist eine lange nachhallende Lehrstunde über Alltagsrassismus. Beklemmend, verstörend, mit großer Wut, aber auch überraschend viel Humor. (Lesen Sie hier unsere Kritik zur Feier von Alexander Kluges 90. Geburtstag an den Münchner Kammerspielen.)