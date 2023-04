„Halide. Words of Flame“ an den Münchner Kammerspielen: Auf den Spuren einer ungewöhnlichen Frau

Von: Michael Schleicher

Teilen

Mit ihrem überzeugenden Spiel zeigen (v. li.) Gülhan Kadim, Esme Madra und Tilbe Saran verschiedene Facetten in Leben und Werk der türkischen Freiheitskämpferin und Autorin Halide Edib Adıvar. © Gabriela Neeb/Münchner Kammerspiele

In „Halide. Words of Flame“ nähern sich die Münchner Kammerspiele an das Leben und Werk der türkischen Autorin und Aktivistin Halide Edib Adıvar an. Lesen Sie hier unsere Premierenkritik:

Ein Fest für alle neugierigen Menschen: Die Münchner Kammerspiele setzen in ihrem Werkraum ihre Entdeckungsreise jenseits der erwartbaren literarischen Pfade fort. Während das Publikum zum Auftakt der Spielzeit bei „La mer sombre“ in Leben und Schaffen der queeren französischen Autorin und surrealistischen Fotografin Claude Cahun (1894-1954) eintauchen konnte, dreht sich „Halide. Words of Flame“ nun um die türkische Schriftstellerin, Aktivistin, Offizierin, Politikerin und Vortragsreisende Halide Edib Adıvar (1884-1964). Beide Damen sind hierzulande wenig bekannt – ein Jammer.

„Halide. Words of Flame“ wurde im Werkraum der Kammerspiele uraufgeführt

Während „La mer sombre“ damit zu kämpfen hat, dass Pınar Karabulut ihre Inszenierung mit derart vielen Schauwerten anreichert, dass die Texte mitunter niedergewalzt werden, nähert Emre Koyuncuoğlu sich der Biografie und dem Werk von Halide Edib nüchterner, aber nicht weniger sehenswert: Die großartigen Schauspielerinnen Gülhan Kadim, Esme Madra und Tilbe Saran umkreisen aus einer Probensituation heraus Halide Edib, von der es heißt, sie habe in ihren Zwanzigern Feuer gespien und sei „konservativ und liberal zugleich“.

In „Halide. Words of Flame“ wird Türkisch gesprochen

Das Trio beleuchtet die Biografie und das umfangreiche Schaffen (deutsche Übersetzungen sind Mangelware, lediglich Manesse und der Unionsverlag haben etwas im Programm) dieser ungewöhnlichen Frau mit Verve. Die drei verkörpern die Protagonistin in verschiedenen Lebensphasen und sparen dabei Brüche im Denken und Tun nicht aus. Irem Nalças Schattenspiele mit Scherenschnitten runden diese 105 wuchtigen Minuten elegant ab. Gesprochen wird Türkisch; bei der Premiere waren jedoch die wenigsten Zuschauerinnen und Zuschauer auf die deutschen Übertitel angewiesen. Doch selbst, wenn diese ab und an zu rasch durchlaufen, vermittelt das starke Spiel von Kadim, Madra und Saran in jedem Moment die Atmosphäre der Szenen. Es bleibt: Neugierde aufs Weiterlesen.