Münchner Kammerspiele: Da ist Musik drin

Von: Michael Schleicher

Die Münchner Band Fazer stellte ihr neues Album „Plex“ in den Münchner Kammerspielen vor. © Michael Wong/Münchner Kammerspiele

Die Münchner Kammerspiele luden zum Jazz-Abend: Mariá Portugal und ihr Erosão Percussion Trio sowie die Münchner Band Fazer spielten im Schauspielhaus. Unsere Konzertkritiken:

„Jazz als großer Möglichkeitsraum“ haben die Münchner Kammerspiele ihr Konzert am Mittwoch, 16. März 2022, im gut besetzten Schauspielhaus überschrieben – und damit nicht zu viel versprochen. Die Auftritte des Quintetts Fazer sowie von Mariá Portugal und ihrem Trio zeigten, wie vielfältig das Genre ist. Zunächst forderte Mariá Portugal, die 2020 „Improviser in Residence“ beim legendären Musikfestival in Moers war, das Kammerspiele-Publikum heraus. Die brasilianische Sängerin und Schlagzeugerin lotete mit ihren beiden Schlagwerk-Kollegen, mit denen sie das Erosão Percussion Trio bildet, intensiv jene Regionen des Rhythmus und Klangs aus, die haarscharf ans Geräuschhafte heranreichten. Ein Experiment: anstrengend, gewiss. Wer sich aber darauf einließ, konnte in schroffe Klangmeditationen abtauchen.

Münchner Kammerspiele: Fazer stellen ihr drittes Album „Plex“ vor

Danach stellte die Münchner Band Fazer, ein Gewächs der Münchner Musikhochschule, ihr drittes, wunderbares Album „Plex" vor, das Anfang des Jahres bei City Slang erschienen ist: herrlich süffige Kompositionen mit lässigem Groove, virtuos musiziert. Eine dringende Hörempfehlung.