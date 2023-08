München und seine Kammerspiele: „Wir leisten uns das“

Von: Katja Kraft

Gelingt es ihr, das Haus wieder zu füllen? Kammerspiele-Intendantin Barbara Mundel ist optimistisch. © Marcus Schlaf

Dass die Auslastung der Münchner Kammerspiele in der Saison 2021/2022 nur 56 Prozent betrug, sorgt für Aufregung im Münchner Stadtrat. Nun hat das Kulturreferat auf eine Anfrage der CSU geantwortet.

Die Zahl ist nicht gesunken – die Aufregung aber, sie wächst. Dass die Auslastung der Münchner Kammerspiele in der Saison 2021/2022 nur 56 Prozent betrug, ist seit der Präsentation der Zahlen im Februar dieses Jahres bekannt. Insgesamt 66 999 Zuschauer besuchten demnach 548 Veranstaltungen. Deshalb wurde im April 2023 ein „Kammer-Rat“ eingeführt; darin sitzen neben der Intendantin Barbara Mundel Vertreter der Personalabteilung und Mitglieder aus sämtlichen Fraktionen des Stadtrats. Um „die Kommunikation mit dem Stadtrat zu verbessern“, wie es heißt. Ebenfalls im April stellte CSU-Stadtrat Hans Theiss mit seiner Fraktion und den Freien Wählern die wenig subtile Anfrage: „Gehen die Münchner Kammerspiele vor die Hunde?“ Die Antwort von Kulturreferent Anton Biebl liegt nun vor.

Die CSU im Münchner Stadtrat wollte wissen: „Gehen die Münchner Kammerspiele vor die Hunde?“

Besonders spannend in dem Zusammenhang sind die Vergleichszahlen zu den Auslastungen der anderen Theater in München, die herangezogen wurden. Auf den ersten Blick scheint das Residenztheater nicht viel besser dazustehen (64 Prozent Auslastung), das Volkstheater hingegen sehr wohl (86 Prozent). Allerdings sind derlei Vergleiche mit Vorsicht zu genießen. So verfügt das Residenztheater mit Cuvilliéstheater und Marstall über mehr Sitzplätze als die Kammerspiele und hat das Volkstheater durch die Eröffnung des Neubaus 2021 ordentlich an Sogwirkung gewonnen. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass dieser Sog zwei Jahre später weiter anhält.

So sollte man vor allem darauf schauen, wie sich die Besucherzahlen der Kammerspiele unter den Intendanzen Matthias Lilienthal und Barbara Mundel verändert haben. Lilienthal hatte vor seinem Abgang aus München 2020 wie Mundel heute massiv mit öffentlicher Kritik zu kämpfen; dabei waren seine Zahlen besser, wie aus der Antwort von Biebl hervorgeht: „Während der Intendanz von Matthias Lilienthal in den Spielzeiten 2015/2016 bis 2018/2019 betrug die durchschnittliche Auslastung 64 Prozent.“ In der Spielzeit 2022/2023 liege sie bis März 2023 indes 56 Prozent.

„Die Vaterlosen“ ist ein Magnet im Programm der Münchner Kammerspiele

Liest man die Antwort auf die Fraktionsanfrage, wie hoch die jährlichen Zuschüsse aus öffentlicher Hand an vergleichbaren Sprechbühnen in Berlin, Hamburg und Wien sind, verweist Biebl zwar darauf, dass das nicht leicht zu vergleichen sei, weil Größe, Tradition, Rechtsform und Eigentumsverhältnisse variierten. Interessant aber: Während das Volkstheater aus öffentlicher Hand nur 10,9 Millionen Euro erhält, sind es bei den Kammerspielen gut doppelt so viele: 21,6 Millionen Euro jährlich. Will sich die Stadt dies weiter leisten, sollten die Besucherzahlen nicht steigen? Biebls Schreiben liest sich wie ein eindeutiges Ja. Er verweist darin etwa auf die Einladung der Kammerspiele-Produktion „Green Corridors“ zu den Lessing Theatertagen in Hamburg – „das zahlt auf das Renommee der Kulturmetropole München unmittelbar ein. Ähnliches gilt für das modellhafte Inklusionsvorhaben der Kammerspiele.“

Wegen der Theaterferien war Barbara Mundel am Freitag telefonisch nicht zu erreichen. Eine Sprecherin des Theaters betont auf Anfrage jedoch, dass die neuerliche Kritik am Haus nicht gerechtfertigt sei. Auch sie nennt die Produktion „Green Corridors“: „Sie war fast immer ausverkauft, und das trotz teilweise tropischer Temperaturen.“ Ebenso erfolgreich: „Die Vaterlosen“ mit Schauspielstar Joachim Meyerhoff. „Jeder wollte da rein! Bei beiden Produktionen haben wir eine gigantische Nachfrage. Das zeigt ja, dass die Vorwürfe Unsinn sind.“

Barbara Mundel bleibt bis 2028 Intendantin der Münchner Kammerspiele

Im April fragten Theiss und Kollegen ultimativ: „Welche Wegmarken muss die derzeitige Intendantin Mundel erreichen, um ihren Vertrag bis 2028 erfüllen zu dürfen?“ Auch Biebl verweist auf Erfolge: „Mit der internationalen Koproduktion ,Halide‘ und den ausverkauften Vorstellungen von ,Green Corridors‘ haben die Kammerspiele jüngst erfolgreich gezeigt, wie sich gesellschaftliches Engagement und künstlerischer Anspruch verbinden lassen und ihr Publikum finden.“ Bei „Halide“ habe es etwa 50 Prozent türkische Zuschauer gegeben, bei „Green Corridors“ sei ein gutes Drittel der Besucher ukrainischer Herkunft. „Ziel ist es, diesen Ansatz aus höchstem künstlerischem Anspruch und gesellschaftspolitischem Engagement fortzuführen und dabei Publikum wiederzugewinnen und ,mitzunehmen‘“. Dafür spreche auch die Überarbeitung der Kommunikation, ein Tag der offenen Tür, die Reihe „Stadtgespräche“ oder der Publikumsanteil von 23 Prozent bei unter 30-Jährigen.