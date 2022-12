Münchner KulturRaum macht Wünsche wahr: Spenden Sie Kulturglück!

Von: Katja Kraft

Herz für Kinderwünsche: Thomas Gierling vom KulturRaum am Wunschbaum auf dem Schwabinger Christkindlmarkt. © KulturRaum München

Der Verein KulturRaum München verschenkt Tickets für Kulturveranstaltungen an Bedürftige. Das ganze Jahr über bekommt man hier Eintrittskarten für Oper, Kino, Theater.

Ein Besuch im Märchenpark zum Beispiel. Das war ein Vergnügen! Oder Marionettentheater, Kino, Ballettvorstellung. Hat man sich als Kind je Gedanken darüber gemacht, was das alles kostete? Nein. Erst später, in der Jugend, wenn es losging mit den ersten schüchternen Rendezvous im Lichtspielhaus und man einander feierlich vom gesparten Taschengeld einlud. Du die Tickets, ich das Popcorn. „Jetzt stellen Sie sich vor, Sie bekämen gar kein Taschengeld. Weil es in Ihrer Familie kaum zum Leben reicht“, sagt Thomas Gierling. Der sich selbst an eine finanziell sorgenfreie Kindheit erinnern darf. Und deshalb heute etwas „zurückgeben möchte“, wie es so gern heißt.

„Wir schenken Menschen die Möglichkeiten, wieder am kulturellen Leben teilzunehmen“

Der 35-Jährige gibt viel zurück. Die kulturellen Erlebnisse, die ihn geprägt haben, sollen auch andere erleben dürfen. Deshalb engagiert er sich für den KulturRaum München. Durch diesen Verein bekommen Menschen mit geringem Einkommen die Gelegenheit, am kulturellen Leben teilzunehmen. Ab und zu in die Oper zu gehen, ins Theater, mit den Kindern in den Zirkus. „All das, was anderen so selbstverständlich scheint.“ Als stellvertretender Vorsitzender der Freunde des KulturRaums München sorgt er mit seinem ehrenamtlichen Engagement dafür, dass neue Institutionen hinzukommen, die Tickets kostenlos oder vergünstigt zur Verfügung stellen, und dass Spendengelder fließen.

Wunsch am Wunschbaum des KulturRaum München in Schwabing: In den Trampolinpark möchte dieses Mädchen. © KulturRaum München

Eine Aktion, die noch bis 18. Dezember 2022 läuft, ist der Kultur-Wunschbaum auf dem Schwabinger Weihnachtsmarkt. Kinder aus einkommensschwachen Familien durften ihre Wünsche auf Herzen notieren. Jeder kann sie – auch online – pflücken, die Kosten für den Wunsch übernehmen und so einem kleinen Menschen große Freude schenken. „Wir kümmern uns darum, dass die Tickets Heiligabend unter dem Christbaum liegen“, verspricht Thomas Gierling. Und seien wir ehrlich: Angesichts der Summen, die für klebrigen Glühwein auf den Christkindlmärkten dieser Stadt hingeblättert werden, müsste doch ein Märchenpark-Ticket für Kind und Begleitung zu 30 Euro locker drin sein.

Gierling weiß, dass so ein Märchenpark-Besuch mehr ist als eine simple Freizeitbeschäftigung. „Als Kind gehört man nicht dazu, wenn man bei dem, wozu sich die Klassenkameraden verabreden, nicht mitmachen kann. Und genauso geht es erwachsenen Menschen, Senioren etwa, die ein Leben lang im kulturellen Bereich gearbeitet haben und sich heute wegen der zu geringen Rente keinen Theaterbesuch mehr leisten können.“

Engagiert: Bianca Sachenbacher vermittelt für den KulturRaum München ehrenamtlich Tickets. © KulturRaum München

Auch Bianca Sachenbacher kennt viele dieser Schicksale. Seit sechs Jahren ist sie eine der Ehrenamtlichen, die täglich am Telefon hängen, um die Tickets an die Menschen zu vermitteln. Seit 2011 konnten so mehr als 158 000 Eintrittskarten an Jung und Alt weitergegeben werden. Auch an solche Menschen, die etwa mit der Oper ein bisschen fremdeln. „Wir ermuntern sie dazu, es einfach auszuprobieren. Oft kommt der Einwand, man habe nicht die richtige Kleidung für einen Opernbesuch. Ich bestärke sie dann immer mit dem Argument, dass heute viele in Jeans und Shirt im Nationaltheater sitzen“, erzählt die 54-Jährige. „Die Oper soll nicht nur ein Ort für Menschen sein, die der sogenannten Hochkultur verhaftet sind. Wir brauchen viel mehr Durchmischung. Es ist toll zu sehen, wie glücklich das Menschen macht.“

Kulturveranstaltungen, die Freude schenken

Wie den Buben, dessen Mama verstorben war und der so gern zu einem Basketballspiel des FC Bayern wollte. Der Papa war von der neuen Lebenssituation überfordert, zwischen Trauer, Erziehung, Job. „Durch unsere lieben Helferinnen konnte der Besuch des Spiels für Vater und Sohn möglich gemacht werden“, erinnert sich Gierling und strahlt, als wäre es sein eigener Wunsch, der da in Erfüllung gegangen ist. „Der Papa hat danach erzählt, er habe seinen Sohn lange nicht mehr so aufblühen sehen. Das ist, was Kultur erreichen kann: neue, positive Erinnerungen schaffen, sich einmal ablenken zu lassen – und Dinge zu verarbeiten. Kultur beflügelt. Kultur ist stark. Diese Kraft wollen wir weitergeben.“

Hier können Sie spenden! Der KulturRaum München freut sich über Spenden und Institutionen, die Tickets geben. Alle Infos – auch zum Wunschbaum – gibt es hier