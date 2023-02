Münchner Lach- und Schießgesellschaft: Insolvenz beantragt

Da zogen sie noch an einem Strang: Bruno Jonas, Laila Nöth und Stefan Hanitzsch (v. li.), die (Ex-)Gesellschafter der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. © Florian Peljak

Der Spielbetrieb ruht seit ein paar Tagen, nun scheint festzustehen, dass der berühmte Schwabinger „Laden“ so schnell wohl auch nicht wieder aufmacht. Bruno Jonas und Mitgesellschafterin Laila Nöth haben hingeworfen.

Die Ära Bruno Jonas als Mann im Hintergrund der altehrwürdigen Münchner Lach- und Schießgesellschaft ist zu Ende – jedenfalls bis auf Weiteres. Der Kabarettist (70) und Laila Nöth (28), Tochter des einstigen Münchner „Hallenkönigs“ Wolfgang Nöth, haben als Gesellschafter am Montagabend beim Amtsgericht München Insolvenz beantragt. Das teilten die beiden gestern mit. Grund sei der „Finanzstatus“ der Schwabinger Brettlbühne nach der vorläufigen Bilanz für 2022. Der Versuch eines Neubeginns mit Stefan Hanitzsch als Gesellschafter und Geschäftsführer zum Jahreswechsel 2021/2022 sei „unternehmerisch und persönlich“ gescheitert, heißt es in der Mitteilung weiter.

„Die Aufarbeitung dieses Fehlschlages benötigt Zeit. Der Streit unter Gesellschaftern wäre für jeden Neuanfang eine Belastung“, schreiben Jonas und Nöth. Sie machten deswegen „den Weg frei für eine altlastenfreie Übertragung der für Münchens Kultur bedeutsamen Spielstätte aus der Insolvenz heraus“. Wie berichtet, ruht der Spielbetrieb des im Jahr 1956 von Dieter Hildebrandt mitgegründeten Theaters seit ein paar Tagen. Jonas zufolge ist die Lach- und Schießgesellschaft durch Fehler in der Geschäftsführung und die Auswirkungen der Pandemie in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Zuletzt, so heißt es, hätten Büro- und Gastroteam gestreikt, auch Künstlergagen hätten nicht mehr gezahlt werden können. Nur das aktuelle Hausensemble habe noch gespielt, vor ausverkauftem Haus.

Eine Darstellung, der Mitgesellschafter Stefan Hanitzsch vehement widerspricht. Auch er bereite zwar einen Insolvenzantrag vor, so der 46-Jährige, Sohn des Karikaturisten Dieter Hanitzsch, im Gespräch mit unserer Zeitung. Dessen ungeachtet habe er „ein sofort umsetzbares personelles und wirtschaftliches Konzept“ für den Weiterbetrieb der Lach- und Schießgesellschaft. Die Insolvenz scheine nur deshalb unabwendbar, weil die beiden anderen Gesellschafter kein Konzept vorgelegt hätten.

„Es liegt gutes Geld auf dem Konto“, so Hanitzsch, weitere bereits bewilligte Mittel der Landeshauptstadt München und des Freistaats in sechsstelliger Höhe stünden zur Verfügung – „wenn denn ein Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin da wäre, der oder die die entsprechenden Dokumente unterschreibt“. Existierte ein Spielbetrieb samt Gastronomie, könnten darüber hinaus weitere, „echte“ Einnahmen erzielt werden. „Aus meiner Sicht ist das Ganze eine Farce“ und „jedenfalls unnötig“, bilanziert Hanitzsch.