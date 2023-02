Münchner Lach- und Schießgesellschaft: Schnelle Lösung nicht in Sicht

Von: Rudolf Ogiermann

Teilen

Der „Laden“ ist zu: Wann in der Lach- und Schießgesellschaft wieder gespielt werden kann, steht in den Sternen. © Marcus Schlaf

Eine schnelle Lösung für die in finanzielle Schwierigkeiten geratene Münchner Lach- und Schießgesellschaft ist vorerst nicht in Sicht. Die Stadtspitze sieht sich mit völlig zerstrittenen Gesellschaftern konfrontiert.

So sieht Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter nach einem Gespräch keine Möglichkeit für eine schnelle Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Er und Kulturreferent Anton Biebl seien der Meinung, „dass ein weiteres Gespräch mit dem Teilnehmerkreis zum jetzigen Zeitpunkt nicht sinnvoll erscheint“, sagte Reiter: „Einzelgespräche machen aus unserer Sicht und auch nach Lektüre der verschiedenen öffentlichen Stellungnahmen keinen Sinn.“ Die Landeshauptstadt stehe weiterhin bereit, „um diesem traditionsreichen Haus zu helfen“. Dafür brauche es aber eine Geschäftsführung, „die einen klaren Businessplan und ein schlüssiges und tragfähiges Konzept für das Überleben der Lach- und Schießgesellschaft vorlegen kann“.

Wie berichtet, ruht derzeit der Spielbetrieb im 1956 gegründeten „Laden“. Die drei Gesellschafter, der Kabarettist Bruno Jonas (70) sowie Laila Nöth (28), Tochter des einstigen Münchner „Hallenkönigs“ Wolfgang Nöth, und Stefan Hanitzsch (46), Sohn des Karikaturisten Dieter Hanitzsch, streiten über die Zukunft der Brettlbühne. Eskaliert war der Konflikt im Herbst, nachdem Jonas und Nöth Stefan Hanitzsch als Geschäftsführer abgesetzt hatten. Dessen Aufgaben nahm anschließend Jonas‘ langjährige Agentin Roswitha Seelos wahr, mit einem wenig aussichtsreichen Ergebnis“, wie der Kabarettist einräumte. Auch als Gesellschafter sollte Hanitzsch abgelöst werden, wogegen er sich gerichtlich wehrt. Gerüchten zufolge ist der Medienunternehmer Helmut Markwort (86) Wunschkandidat vor allem Nöths für die Übernahme der Anteile Hanitzschs.

Jonas, Anfang der Achtzigerjahre selbst für einige Zeit Mitglied des Lach- und Schieß-Hausensembles, hatte wie berichtetet im Gespräch mit unserer Zeitung schwere Vorwürfe an Hanitzsch gerichtet. Der habe bei der Übernahme im Herbst vorvergangenen Jahres „tolle Ideen“ gehabt, mit denen er ihn, Jonas, und Mitgesellschafterin Nöth überzeugt habe. Allerdings: „Nichts davon wurde umgesetzt.“ Stattdessen „hat er Geld ausgegeben, das er nicht hatte“, so Jonas an die Adresse des einstigen Kompagnons.