Münchner Lenbachhaus zeigt Tate-Star Turner: Vorfreude auf das Kunstjahr 2023

Von: Katja Kraft

Joseph Mallord William Turners „Snow Storm“ wird im Münchner Lenbachhaus zu sehen sein. © Turner, Joseph Mallord William

Das Münchner Lenbachhaus zeigt 2023 unter anderem Ausstellungen mit Werken des britischen Malers Joseph Mallord William Turner und der deutschen Expressionistin Charlotte Salomon. Vorfreude!

Seit 14. November 2022 ist das Lenbachhaus wegen seines Energiesparkonzepts ganz offiziell Münchner „Ökoprofit-Betrieb“. Und das nehmen Museumsdirektor Matthias Mühling und sein Team ernst. Im nächsten Jahr müssen nicht alle oberbayerischen Kunstfreunde nach London fliegen – im nächsten Jahr kommt London nach München. Genauer: einer der bekanntesten einstigen Bewohner des Landes. Joseph Mallord William Turner (1775-1851).

„Turner“ ist die Schau überschrieben, die ab 28. Oktober 2023 zu sehen sein wird. Denn dieser Künstler ist weltweit eine Marke. Mühling gerät ins Schwärmen, als er der versammelten Presse von den Schätzen erzählt, die 2023 angeliefert werden. Alle aus der Tate, im Gegenzug wird das Londoner Haus Meisterwerke der Blauen Reiter aus München leihen dürfen, für eine dortige Schau 2024. „Wir zeigen das Beste vom Besten: etliche von Turners Hauptbildern, aber auch Skizzen, die sonst öffentlich nicht gezeigt werden“, betont Mühling und steigert die Vorfreude auf Turner, der sich mit seinen alle damaligen Sehgewohnheiten sprengenden Landschaftsmalereien vom Arbeitersohn zum Millionär, vor allem: zum bedeutendsten Maler seiner Zeit hocharbeitete.

Charlotte Salomons Gouache aus „Leben? oder Theater?“ © Lenbachhaus München

Turner hatte ein langes, fleißiges Leben dafür Zeit. Was wohl aus Charlotte Salomon (1917-1943) geworden wäre, hätten die Nazis sie nicht mit 26 in Auschwitz ermordet? Das fragt man sich betroffen, während Mühling einige der Werke dieser deutschen Expressionistin präsentiert. Ab 31. März 2023 wird die Lebensgeschichte gezeigt, die Salomon im französischen Exil in rund 1300 Gouachen mit ungeheuerlicher Ausdruckskraft aufs Papier gebracht hat. Es ist eine fiktionalisierte Autobiografie, von der modernen jungen Frau in Kombination mit Texten und Musikstücken als Singspiel angelegt; der vielsagende Titel: „Leben? Oder Theater?“ Die Bezüge zu Lenbachhaus-Künstlerin Gabriele Münter sind unverkennbar. Doch vor allem wegen ihrer politischen Haltung passt Salomon in das sich stets seiner gesellschaftlichen Verantwortung stellende Haus am Königsplatz.

Allein für diese zwei Ausstellungen lohnt sich die unschlagbar günstige Lenbachhaus-Jahreskarte für 20 Euro (Geschenktipp! Weihnachten naht!). Und dann kommt ja noch viel mehr. Die deutsch-iranische Bildhauerin Natascha Sadr Haghighian und der Münchner Günter Fruhtrunk (1923-1982) stehen ebenfalls auf dem Programm.

So viele Besucher wie vor der Pandemie kommen wieder ins Münchner Lenbachhaus

2022 fanden 200 000 Besucher ihren Weg ins Lenbachhaus – Vorpandemie-Niveau. Die Reihe „Free & Easy“, die jeden ersten Donnerstag im Monat von 18 bis 22 Uhr kostenlos ins Haus lädt, soll ihren Teil dazu beitragen, dass noch mehr Menschen vorbeischauen – und sich im Winter von Kunst wärmen lassen. Kulturreferent Anton Biebl jedenfalls verspricht: „Wir sind gut gerüstet, durch diesen Ausnahmewinter ohne Schließungen von Kulturbetrieben zu kommen.“