Münchner Literaturfest: Jovana Reisinger und ihr Buch „Spitzenreiterinnen“ im Literaturhaus

Von: Katja Kraft

Die Autorin Jovana Reisinger ist Gast beim Münchner Literaturfest. © Verbrecher-Verlag

Das Literaturfest München steigt vom 16. November bis 4. Dezember 2022. Auch Jovana Reisinger wird zu Gast im Münchner Literaturhaus sein. Ihr Buch „Spitzenreiterinnen“ ist diskussionswürdig. Unsere Buchkritik.

Sind Frauen so anstrengend? Das fragt man sich, leicht genervt, leicht verärgert, bei der Lektüre von Jovana Reisingers „Spitzenreiterinnen“. Es ist ein Episodenroman über Laura, Petra, Barbara, Lisa, Tina, Emma, Jolie, Verena und Brigitte. Namen wie Frauenzeitschriften. Die Herren bleiben Abkürzungen. Laura heiratet C., Barbara verarbeitet den Tod von D., Lisa die Fehlgeburt Nummer drei – und dass der Vater der ungeborenen Kinder, B., sie wegen ihrer nicht erfüllten Gebärpflicht verlassen hat.

Die 1989 in München geborene Autorin feiere „mit bösem Humor und viel Liebe zu ihren Figuren die Frauen, ihre Wut und Ausdauer in einer frauenfeindlichen Welt“, heißt es im Klappentext. Von Liebe ist allerdings kaum etwas zu spüren. Jovana Reisinger kreiert wenig liebenswerte Abziehbildchen von unsicheren, der Schönheitsindustrie auf den Leim gegangenen Frauen, deren wichtigstes Ziel es ist, einen Mann zu finden. Bis auf Petra, die ist lesbisch.

Jovana Reisinger sieht die Welt schwarz/weiß

Natürlich hat Reisinger mit vielem Recht. Ja, Frauen haben es auf dem Arbeitsmarkt schwerer als Männer. Und ja, es gibt unzählige Produkte und operative Möglichkeiten, sich als Frau jünger und schöner zu machen. Aber erstens wächst auch für Männer in einer Social-Media-geprägten Welt der Druck, sich dem Schönheitswahn zu unterwerfen. Und zweitens wäre es doch so viel souveräner, Geschichten von Frauen zu erzählen, die das überhaupt nicht interessiert. Die ihre Haut nicht boosten und liften und glätten. Die sich über mehr Gedanken machen als ihre Wirkung auf das andere Geschlecht. Die Karriere machen, die solidarisch sind und sich nicht ständig zu übertrumpfen suchen. Statt selbstbewusste, kluge, furchtlose, witzige, sich ihrer Stärke bewusste Frauen zu zeigen, präsentiert Reisinger selbstmitleidige, von sexistischen Männern eingeschüchterte Püppchen. Und tut damit, was sie den Herren vorwirft: Sie macht sie klein.

Starke Frauen sucht man hier vergeblich

Einmal geht Lisa joggen und ihre Menstruation beginnt. Tropfend rennt sie durch den Englischen Garten. Jovana Reisinger ärgert, dass die monatliche Blutung etwas ist, für das sich viele Frauen schämen. Doch diese Szene, diese Kampfansage an das Patriarchat, sie ist kein Sieg. Denn während Lisa blutend rennt, überlegt sie, was die Passanten über sie denken könnten: „Schon wieder ein Zyklus vergeudet. Schon wieder nicht reproduziert.“ Nein, gewiss nicht. Wer diese Frau sähe, würde das denken, was man denkt, wenn sich ein Mann am Wegesrand erleichtert: Hast du keinen Waschraum daheim? Das hat nichts mit Frauenhass zu tun. Durch Lisas Gedanken entlarvt sich die Autorin selbst. Wenn Emanzipation in Männerhass umschlägt und Feminismus dazu führt, die Umwelt einzig als Patriarchat zu betrachten – kann dann etwas konstruktives Neues entstehen? Ist die Welt zu westlichen Frauen so böse, wie sie hier erscheint? Sind Frauen so schwach? Ein Glück lautet die Antwort: nein!

Jovana Reisinger: „Spitzenreiterinnen“. Verbrecher Verlag, Berlin, 264 S.; 22 Euro. Am 25. November 2022 ist Jovana Reisinger ab 19 Uhr Gast beim Münchner Literaturfest. Infos und Tickets gibt es hier