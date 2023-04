Münchner MUCA verlängert Jubiläumsschau: Original Banksy gucken!

Von: Katja Kraft

Mehrere Originale der Street-Art-Legende Banksy hängen im Münchner MUCA. © kjk

Eigentlich hätte im April 2023 Schluss sein sollen - doch weil die Jubiläumsschau des Münchner MUCA so erfolgreich läuft, wird sie verlängert. Hier kann man Banksy, Andy Warhol und Co. im Original erleben.

25 Jahre ist es her, dass Christian und Stephanie Utz das erste Werk ihrer Street- und Urban-Art-Sammlung kauften. Burton Morris’ Popcorn-Tüte „Pop!“ leuchtet deshalb gleich zu Beginn der Jubiläumsausstellung des Münchner Museum of Urban and Contemporary Art (MUCA) den Besucherinnen und Besuchern entgegen. Bis 2. April 2023 hätte die Schau zum Geburtstag laufen sollen. Doch war so erfolgreich, dass sie nun verlängert wurde: Bis 10. September 2023 kann jeder, der sich von der Kunst der Straße einnehmen lassen möchte, dies in der Hotterstraße 12 tun.

Sammeln seit 25 Jahren Street und Urban Art: Christian und Stephanie Utz in ihrem MUCA. © Marion Hellweg

Über die Jahre hat das Ehepaar Utz eine hochkarätige, mehr als 1200 Werke und Objekte umfassende Sammlung aufgebaut. Seit 2016 kann man Arbeiten daraus in wechselnden Ausstellungen auf rund 2000 Quadratmetern erleben. Sie waren damit das erste Museum of Urban Art in Deutschland. Die Jubiläumsschau wirft einen Blick zurück auf die fast drei Jahrzehnte. Andy Warhol, Swoon, Conor Harrington - alle großen Namen findet man hier. Von der britischen Street-Art-Legende Banksy haben Christian und Stephanie Utz die ganz großen Arbeiten in der Sammlung. In der Jubiläumsschau sind etwa das „Girl with Balloon“, der „Blumenwerfer“ und sogar die „Vandalised Phone Box“ zu sehen, die der Brite 2005 im Londoner Stadtteil Soho auf die Straße gestellt hat. Ein bisschen Soho mitten in München.

Und wer nicht nur Kunst, sondern dazu auch Kulinarik genießen möchte, dem sei das monatlich stattfindende „B(l)oom Art Dinner“ empfohlen: Zusammen mit dem im MUCA beheimateten Sterne-Restaurant Mural veranstaltet das Haus im Rahmen des Münchner Flower Power Festivals alle vier Wochen ein köstliches Menü - und zwischen den Gängen gibt‘s Führungen durch die Sammlung. Das schmeckt uns. Bis 10. September 2023 im Museum of Urban and Contemporary Art (MUCA), Hotterstraße 12 in München; Mi.-So. 10-18, Do. bis 20 Uhr.