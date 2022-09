Münchner Open Art startet: Auf in den goldenen Kunstherbst!

Von: Katja Kraft

Zum Anbeißen: gZum Anbeißen: gemalte Pfirsiche von Andreas Zagler. Zu sehen (und kaufen) in der Münchner Galerie J. J. Heckenhauer. © Galerie J. J. Heckenhauer

40 Münchner Galerien laden an diesem Wochenende wieder zur Open Art ein. Kunstgenuss rund um die Uhr - völlig kostenlos. So beginnt der Münchner Kunstherbst.

Selbst eine Marilyn Monroe würde jetzt in ihren kuscheligen Frotteebademantel schlüpfen. Die Tage werden kürzer und kälter. Doch wer in München lebt, der weiß: auch goldener. Denn an diesem Wochenende beginnt eine fünfte Jahreszeit – der Münchner Kunstherbst.

Abtauchen und genießen: Lawrence Schillers Fotos von Marilyn Monroe zeigt die Münchner Galerie Stephen Hoffman. © Galerie Stephen Hoffman

Alle Jahre wieder im September veranstaltet die Initiative Münchner Galerien Zeitgenössischer Kunst die Open Art. Es ist eine Einladung an alle, das zu tun, was man in dieser an Galerien so reichen Stadt im Grunde immer tun kann: von einer zur nächsten spazieren und das vielfältige Spektrum des Marktes entdecken, bewundern, mit dem nötigen Kleingeld auch kaufen. Open Art möchte zeigen, was da vor unseren Haustüren liegt. Um besondere Öffnungszeiten muss sich keiner scheren, weil von 9. bis 11. September 2022 für alle 40 teilnehmenden Galerien dieselben Geschäftsstunden gelten.

Los geht es am 9. September 2022 um 16 Uhr mit der offiziellen Eröffnung in der Galerie Thomas (Türkenstraße 16). Noch bis 15. Oktober sind dort Arbeiten von Simon Schubert ausgestellt. In seinen Faltungen, Graphitzeichnungen, Skulpturen und Objekten spielt der Künstler mit unserer Wahrnehmung. Um deutlich zu machen: Das Offensichtliche ist nicht immer das, was es vorgibt zu sein.

Malereien von Ma Ke sind in der Münchner Galerie Rüdiger Schöttle zu sehen. © Galerie Rüdiger Schöttle

Das passt zu Ma Kes Malereien, die die Galerie Rüdiger Schöttle (Amalienstraße 41) ein paar Straßen weiter zeigt. Wie er Pferd und Reiter in surreal anmutenden Welten über dünne Seile balancieren lässt, hat etwas Träumerisches. Und hinterfragt zugleich Fiktion und Realität. Von dort aus lässt es sich wunderbar weiter flanieren, etwa zu Heldenreizer Contemporary (Türkenstraße 32). Die Open-Art-Broschüre, die es online und ausgedruckt in den teilnehmenden Häusern gibt, hat praktischerweise mehrere Beispiel-Routen ausgearbeitet. Bei Heldenreizer Contemporary werden bis 28. Oktober Werke von Raphael Adjetey Adjei Mayne präsentiert. Der afrikanische Künstler verwendet in seinen gewebten Porträts Stoffe aus der Region um die Küste seiner Heimat Ghana. Jedes verwendete Symbol steht dabei für eine bestimmte Weisheit.

Bunt wird es auch in der Galerie J. J. Heckenhauer (Marktstraße 13), wo der Maler Andreas Zagler bis 23. Oktober seine Arbeiten zeigt. In die prallen Pfirsiche würde man am liebsten hineinbeißen, so saftig und echt schauen sie aus.

Politisch: Ein Gast im „Panic Room München“ in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. © Bayerische Akademie der Schönen Künste

Politisch wird es in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste (Max-Joseph-Platz 3). In der raumgreifenden Installation „Panic Room München“ des Duos M+M sind die Wände mit einer Rede Putins tapeziert, die der 2017 bei der Münchner Sicherheitskonferenz gehalten hat. Auch Fotos und Sequenzen von Nachrichtensendungen fordern dazu heraus, manipulative (Bild-)Sprache zu hinterfragen.

Zauberhafte Fotografien von Marilyn Monroe

Wer sich danach einfach nur nach Schönheit sehnt, der laufe weiter in die Galerie Stephen Hoffman (Prannerstraße 5). Und genieße die zauberhafte Marilyn Monroe (1926-1962) auf lebensbejahenden Fotos, die Lawrence Schiller in den Sechzigerjahren von ihr gemacht hat. Wer das Lebensdrama der Ikone kennt, weiß um die zweite, tragische Ebene. Auf den ersten Blick aber: purer Genuss. Die schöne Marilyn, planschend im Pool. Abtauchen und genießen!

Die Open Art 2022 findet vom 9. bis 11. September in München statt. Alle teilnehmenden Häuser, Zeiten für geführte Rundgänge und weitere Infos gibt es hier