Münchner Residenztheater: Gala mit den Kessler-Zwillingen und Rapperin Queen Lizzy

Von: Michael Schleicher

Alice und Ellen Kessler interpretierten Brecht auf der Bühne des Münchner Residenztheaters. © Katarina Sopcic/Münchner Residenztheater

Das Münchner Residenztheater verabschiedet sich mit der Gala „All together now!“ in die Sommerpause. Ein toller Abend mit Schorsch Kamerun, Alice und Ellen Kessler, Queen Lizzy und vielen mehr. Unsere Kritik:

Respekt, da hat das Münchner Residenztheater ordentlich einen rausgehauen zum Ende der Spielzeit. Etwas umständlich angekündigt als „Happening-Gala für nachhaltige Gemeinsamkeit“ ist der Abend „All together now!“ ein Fest des Miteinanders, vor allem aber eine klare Ansage an Spalter, Stänkerer und alle übrigen geistigen Sumpfhühner. Dabei kommt die Botschaft hier in keinem Moment schwer oder verknüpft mit nervigem Zeigefinger-Gefuchtel über die Rampe, sondern leicht, witzig, klug und mit ganz viel Musik.

Münchner Residenztheater: Schorsch Kamerun inszenierte die Gala

Schorsch Kamerun, der „All together now!“ konzipierte und als „Abendspielleiter“ durch die Gala führt, hat bereits in den Achtzigerjahren mit seinen Goldenen Zitronen das Humorpotenzial deutscher Punkmusik ergründet. Mit Mense Reents und PC Nackt bildet er das neue Trio Raison – die Band gibt mit ihren träumerischen Kompositionen dem Abend eine schwärmerische Struktur sowie ein festes Fundament, auf dem alle Beteiligten angstfrei schweben können.

Schorsch Kamerun verspricht eine „Feier des Wir“

Eine „Feier des Wir“ verspricht Kamerun gleich zu Beginn – und liefert, scheinbar mühelos. Vielleicht ist das die größte Stärke dieser Arbeit: Glaubwürdigkeit. Hier ist auf der Bühne umgesetzt, was gefordert wird. Stars des Showgeschäfts treten zusammen mit jugendlichen Laien auf, musikalisch ist die Inszenierung so breit aufgestellt wie die Altersspanne der Künstlerinnen und Künstler groß ist. Das spiegelt sich auch im Publikum: „All together now!“ spricht die Generation Lesebrille ebenso an wie die Generation TikTok – am Ende jubeln sie alle.

Valentino Dalle Mura als nachdenklicher Batman

Dabei erschöpft sich hier nichts im Friede-Freude-Eierkuchen-Heititei. „Wenn Ihr schreitet ohne Denken, wird’s Euch in den Abgrund lenken“ mag eine putzige Liedzeile sein – hat aber einen wahren, wichtigen Kern. Ebenso wie der Part von Valentino Dalle Mura, der als nachdenklicher Comic-Held Batman mit einem gesellschaftskritischen Solo beeindruckt. Um deutlich zu machen, dass das Theater nicht unabhängig vom Alltag existiert, sondern dass das, was hier verhandelt wird, das Leben draußen bedingt (und umgekehrt), haben Kamerun und seine Ausstatterin Katja Eichbaum eine Kamera vor dem Haus aufgestellt, die Live-Bilder vom Max-Joseph-Platz in den Saal sendet. Ensemblemitglieder animieren die Passanten zum Mitmachen – und auch das funktioniert.

Münchner Residenztheater: die Kessler-Zwillinge treffen auf Queen Lizzy

Drinnen berührt Rapperin Queen Lizzy mit klugen Texten und viel Soul in der Stimme, ebenso wie Juliana Zara, die Lieder so gestalten kann, dass sie direkt ans Herz packen. Alice und Ellen Kessler interpretieren hinreißend den „Barbarasong“ von Brecht und Weill – und fügen sich dabei ganz allürenfrei ins Ensemble ein. Bei all dem sind die Jugendlichen aus der Resi-Produktion „Ist mein Mikro an?“ nie Beiwerk, sondern gleichberechtigter Part. Und wenn am Ende die Kessler-Zwillinge mit Queen Lizzy und dem gesamten Ensemble den Song „All together now!“ anstimmen, glaubt man für einen Augenblick tatsächlich, auf der Bühne strahle weißer Parkettboden. (Noch mehr Theater? Lesen Sie hier unsere Kritik zu „Werther“ am Münchner Residenztheater.)