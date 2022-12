Münchner Residenztheater: Da geht ein Pferd in die Luft

Von: Michael Schleicher

Fliegende Pferde – das gibt es nur am Theater. Szene aus „Das Käthchen von Heilbronn“ mit der famosen Liliane Amuat als Gottschalk. © Sandra Then/Münchner Residenztheater

Elsa-Sophie Jach hat „Das Käthchen von Heilbronn“ fürs Münchner Residenztheater inszeniert und Heinrich von Kleists Ritterspiel um Aspekte aus Christa Wolfs Erzählung „Kein Ort. Nirgends“ ergänzt. Unsere Premierenkritik:

In der Tat: Man hat schon Pferde kotzen sehen. Aber einen Gaul schweben? Das gibt’s jetzt im Cuvilliéstheater, wo Elsa-Sophie Jach „Das Käthchen von Heilbronn“ (uraufgeführt 1810) inszeniert hat. Die Hausregisseurin des Staatsschauspiels hat dafür Heinrich von Kleists „großes historisches Ritterschauspiel“ verschnitten mit Passagen aus Christa Wolfs Erzählung „Kein Ort. Nirgends“ (1979), die von einem fiktiven Treffen zwischen Kleist (1777-1811) und seiner Dichterkollegin Karoline von Günderrode (1780-1806) berichtet.

„Das Käthchen von Heilbronn“ feierte Premiere im Cuvilliéstheater

Am Donnerstag (1. Dezember 2022) war Premiere des knapp zweieinhalb Stunden langen, pausenlosen Abends, in dessen Verlauf das Vollblut in die Luft geht. Die Szene verrät einiges über Jachs Arbeitsweise. Die Regisseurin nutzt ausgiebig und mit Freude den Handwerkskasten des Theaters. Sie ist eine Geschichtenerzählerin und Spielmacherin – ob Schattentheater, Konfettikanonen oder ein fliehendes Pferd ohne Bodenhaftung: Ihre Inszenierung hat keine Angst vor Albernheiten und macht gerade deshalb Spaß.

Liebestraum unterm Holunderbusch: Käthchen (Vincent zur Linden, li.) und Graf Wetter vom Strahl (Moritz Treuenfels). © Sandra Then/Münchner Residenztheater

Allerdings braucht es eine Zeit, bis der Abend seine Betriebstemperatur erreicht. Jach, die gemeinsam mit Michael Billenkamp die Textfassung erarbeitet hat, beginnt mit der Teegesellschaft aus Wolfs Prosa-Werk, bei der Kleist und die Günderrode Gäste sind. Spielen lässt sie diese Szenen hinter verschlossenem Vorhang, als Film in den Saal projiziert. Das zieht sich und ist unnötig. Vor allem, da Jonas Alslebens Video-Arbeit im Fortgang der Inszenierung sehr harmonisch, witzig und dramaturgisch klug das Geschehen ergänzen, kommentieren, vorantreiben wird.

Elsa-Sophie Jach spiegelt in der Käthchen-Figur den Dichter Kleist

In der Figur des Käthchens erkennt die Regisseurin Anteile des Dichters, etwa die enorme innere Überzeugung, die beiden eigen ist. Durch die Doppelung der Figur lässt Jach, die zuletzt am Residenztheater „Werther“ inszenierte, quasi die Fußnoten zum Drama mitspielen. Klingt fürchterlich trocken nach Germanistenquatsch, ist aber sehr reizvoll, erhellend – und sorgt für die nötige Distanz zur Vorlage, die ja doch mitunter etwas vollgestopft ist mit Bezügen und Motiven. Jachs Zugriff glückt jedoch vor allem, weil Vincent zur Linden elegant zwischen seinem beseelten Käthchen und dem ebenso zwanghaft getriebenen Kleist hin und her wechselt, im Wortsinn von einer Rolle in die andere fällt. Aus dem gut aufgelegten Ensemble sei zudem Liliane Amuat erwähnt, der als Gottschalk eine feine Rollengestaltung glückt: Sie nutzt das komische Potenzial des Knechts und verleugnet dabei nie dessen Menschlichkeit und Herzensgüte.

Heftiger Jubel nach der „Käthchen“-Premiere im Cuvilliéstheater

Vor allem aber ist dieses „Käthchen“ – die erste Neu-Inszenierung des Stoffs am Haus seit dem Abschied von Intendant Dieter Dorn vor elf Jahren – ein Spektakel mit Schauwerten und mal besseren, mal schlechteren Gesangs-, Rap- und Tanzeinlagen. Marlene Lockemann hat einen herrlichen Abenteuerspielplatz auf die Bühne gebaut, mit Plexiglas-Schloss und Halfpipe-Rundweg, auf dem die Schauspielerinnen und Schauspieler rennen, rutschen, rasten. Das Trio aus Maximilian Hirning, Juri Kannheiser und Manfred Mildenberger sorgt an diversen Percussion- und Tasteninstrumenten für den passenden Soundtrack zu diesem rasanten Ritterreigen. Heftiger Jubel.

