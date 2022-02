Münchner Stadtmuseum beleuchtet die vielfältige Clubszene: Im Rausch der Nacht!

Von: Katja Kraft

Feiern wie vor der Corona-Pandemie: ein Club in Großbritannien. © Münchner Stadtmuseum/Derlath

Durch die Corona-Pandemie sterben die Nachtclubs. Was das für die Gesellschaft bedeutet, beleuchtet die sehenswerte Schau „Nachts. Clubkultur in München“ im Münchner Stadtmuseum.

Kann mal bitte jemand das Licht dimmen und die Musik starten? Mein Gott, das Münchner Atomic Café. Wie oft hat man sich auf dieser Tanzfläche gedreht? Wie häufig am Süßigkeitenstand eine gemischte Tüte geordert, am liebsten von den Gummi- Kirschen, eh klar. Wie viele Gläser hat man hier geleert? Oft einfach eine Fritz Cola, für den Rausch sorgten der DJ mit seiner perfekten Playlist – und der eigene Körper mit seiner Lust, das Leben zu tanzen. Seit 2015 gilt in dem legendären Münchner Club in der Neuturmstraße 5 auch für den lässigsten Nachtschwärmer: „Du kommst hier nicht rein.“ Damals hat das Atomic Café für immer seine grauen Stahltüren geschlossen. Doch weil die Mitarbeiter des Münchner Stadtmuseums findig sind und erkennen, was in München von historischer Bedeutung ist, haben sie damals das komplette Inventar des Atomic für das Archiv gesichert. Jetzt ist es in den Ausstellungsräumen am St.-Jakobs- Platz wieder aufgebaut.

Christoph Gürich, Kurator der Schau im Münchner Stadtmuseum, und Redakteurin Katja Kraft in der Original-Ausstattung des legendären Atomic Cafés, die nun im Museum aufgebaut ist. © Oliver Bodmer

So wenig geklebt haben die roten Ledersitze wohl noch nie. Aber: Hinsetzen verboten. Nicht einmal kurz am Tresen lehnen? „Nein, tut mir Leid, das sind jetzt konservierte Kulturgüter“, ermahnt Christoph Gürich mit einem Lächeln. Der Kurator der Ausstellung „Nachts. Clubkultur in München“ weiß ja, wie gemein das ist. Alles erinnert an das, was war – und nicht mehr ist. Und doch läuft man euphorisch durch die von Güring und Ursula Eymold so fachkundig kuratierte Schau. Bewusst haben sie sich dagegen entschieden, einzig die Münchner Clubszene in den Fokus zu stellen. Ihnen geht es um das Nachtleben an sich, diese Schattenwelt, die Momente bereithält, die der lichte Tag nicht bieten kann. Ein seit Pandemie-Beginn schmerzlich vermisster Zufluchtsort für die Einsamen und die Rudeltiere, für die, deren Glücksgefühle im Scheinwerferlicht explodieren und die, deren Traurigkeit unter den Tresen tropft – in Hochprozentiges getränkte Tränen.

Zwangspause: Eine Fotoreihe zeigt Münchner Clubs während der Pandemie. © Oliver Bodmer

Die Ausstellung beschallt uns nicht mit Musik, ist kein Ersatz für den Disco-Besuch. Weil Clubkultur ja nicht nur Feiern bedeutet. Musik findet man stattdessen derzeit in der Schau „Pleasure Beach“, die nur ein paar Meter vom Münchner Stadtmuseum im Club Unter Deck von der Sammlung Goetz gezeigt wird. Wo ein Club, da auch immer eine Grenze, die ausschließt. Kritisch hinterfragt die Schau, wer überhaupt teilhaben kann an der großen Party. Denn auch in der sich so liberal gebenden Szene sind Rassismus, Sexismus, Chauvinismus präsent. Und liegt der Ausschluss eines Gastes allzu oft nicht an der Farbe der Schuhe – sondern der Haut. Und so ist die Ausstellung auch für jeden, der um 22 Uhr lieber seine letzte Runde mit dem Zamperl um den Block als mit den Spezln um die Häuser zieht, ein interessanter Einblick in diesen höchst menschlichen Bereich. Sie schaut zurück auf die Nachtlokale der Fünfziger bis zu den Großraumdiskotheken von heute. Sie beleuchtet die Subkultur, die Schwulen- und Lesbenclubs, auch manche Fetisch-Schuppen. Und macht deutlich, was verloren geht, wenn aus einem Corona-bedingten „Vorübergehend geschlossen“ ein „Für immer die Lichter aus“ wird. Wo können sie jetzt ihre Tricks vorführen, all die Zauberer der Nacht?

Bis 1. Mai 2022 im Münchner Stadtmuseum. Di.-So. 10-18 Uhr. Katalog: 29 Euro.