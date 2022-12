Russisch Roulette am Münchner Volkstheater: „Die Brüder Karamasow“

Von: Michael Schleicher

Der alte Karamasow: Pascal Fligg in Christian Stückls Inszenierung am Münchner Volkstheater. © Arno Declair

Christian Stückl hat am Münchner Volkstheater „Die Brüder Karamasow“ nach dem Roman von Fjodor Dostojewski als düsteren Familienthriller inszeniert. Unsere Premierenkritik:

Plötzlich liegt es am Boden, das Buch der Bücher. Dabei hat Aljoscha, der Tiefgläubige der Karamasow-Brüder, den Lorenz Hochhuth bis dato mit starkem inneren Kompass gezeichnet hat, seine Bibel stets bei sich getragen. Zärtlich beinahe und oft mit beiden Händen hat er sie gehalten. Er lässt sie fallen, als er im Streit mit seinem Bruder Iwan den Tod als Strafe für einen sadistischen Gutsherrn fordert, von dessen Taten Iwan ihm berichtet hat. Und so, wie Hochhuth das spielt, wird klar, wie groß die Pein für den jungen Mann ist: zu erkennen, dass es einen Punkt gibt, an dem selbst seine Nächstenliebe endet. Die Bibel war Aljoschas Halt, aus ihr zog er Energie – sie gab ihm Glaube, Liebe, Hoffnung. Nichts davon bleibt.

„Die Brüder Karamasow“ auf Bühne 2 des Münchner Volkstheaters

Jene Szene, die Hochhuth und Jacob Immervoll als Iwan explodieren lassen, ist ein Höhepunkt dieser Produktion und sagt viel aus über „Die Brüder Karamasow“ am Münchner Volkstheater. Vor allem darüber, wie exakt hier gearbeitet wurde. Intendant Christian Stückl hat eine zweieinhalbstündige Bühnenfassung des 1879/80 erschienenen Romans von Fjodor Dostojewski (1821-1881) eingerichtet. Seine Inszenierung ist ein düsterer Familienthriller, hochspannend und stark umgesetzt. Und es ist ein Abend, dem die Turbulenzen im Vorfeld nicht anzumerken sind. Denn Silas Breiding, der Smerdjakow spielt, ist erkrankt – 24 Stunden vor der Premiere übernahm Janek Maudrich die Rolle. Wer Dostojewskis Werk kennt, weiß, dass diesem Diener, der möglicherweise ein unehelicher Sohn des Schwerenöters Karamasow ist, ein nicht unwichtiger Part in der fragilen, aufgeladenen Gemengelage zwischen Vater, Nachwuchs und Geliebten zukommt. Natürlich wurde die Umbesetzung angesagt, nötig gewesen wäre es indes nicht. Maudrich spielt völlig souverän: kein Zögern, nirgends. Zu Recht wurde er von Publikum und Team für diese Leistung gefeiert.

Stückl hat den Roman geschickt destilliert. Er konzentriert sich ganz auf Beziehungsgeflecht und Machtverhältnisse innerhalb der Familie. Auf Dimitri, den zügellosen Soldaten, auf den abgeklärten Denker Iwan und den religiösen Aljoscha. Vor allem die erstgenannten Brüder verachten den Vater so sehr, dass sie seinen Tod wünschen. Pascal Fligg zeigt diesen Fjodor Karamasow aber auch mit herrlicher Hingabe als echtes Ekelpaket und als einen Cognac-Chaoten. Er spielt die Figur zwar an der Grenze zur Karikatur – hütet sich jedoch davor, diese zu überschreiten. Als der alte Säufer dann tatsächlich ermordet wird, führen die gegenseitigen Verdächtigungen dazu, dass jeder einzelne der Hinterbliebenen allein vor dem ganz privaten Untergang steht.

Doch bereits davor streiten sie: um Anerkennung und Zuneigung, über Religion, Liebe, Geld, Frauen. Sie reizen einander bis zum Gehtnichtmehr – und kommen doch nicht voneinander los, hängen aneinander wie festgekettet. In seiner fantastischen, auf alles Überflüssige verzichtenden Ausstattung erzählt Stefan Hageneier genau davon: Jede Figur trägt mindestens eine Kette um den Hals – und nur Aljoscha wird sich eine der seinen, die mit dem Kreuz, bei seinem Zusammenbruch herunterreißen.

Heftiger Applaus für „Die Brüder Karamasow“ am Volkstheater

Gezeigt wird der Abend (eine Pause) auf der Bühne 2, die erstmals in der Arena-Bestuhlung zu erleben ist. Auf vier Seiten sitzt das Publikum; Hageneier hat in die Mitte des Raums eine leicht geschwungene Spielfläche gebaut: ohne Schnickschnack, ganz konzentriert auf diese erbarmungslose Familienaufstellung. Ein Rechteck aus Röhren mit kaltem Neonlicht über dem Podest sowie die sensible Lichtgestaltung von David Jäkel unterstreichen die Einsamkeit, das Ausgestelltsein der Menschen. Schließlich sind sie alle Verlierer bei diesem Russisch Roulette – und Louis Armstrong muss es richten. Ach, what a wonderful World. Wir haben eben nur die eine hier.

